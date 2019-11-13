 Рада сьогодні розгляне законопроєкти щодо земельної реформи

Про це йдеться в порядку денному парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Першим питанням у середу передбачено розгляд законопроєкту 2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" та 11 альтернативних до нього.
Передбачено також розгляд законопроєктів 2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" і 2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".
У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту 0855 "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок" - він був ухвалений у першому читанні Верховною Радою попереднього, VIII скликання. Також у другому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкти 1209 і 1210 про внесення змін до деяких законів та до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.
Крім того, на порядку денному розгляд у першому читанні законопроєктів 2043 "Про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (щодо підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації)", 1220 "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин".
У першому читанні також планується розглянути законопроєкт 2015 "Про внесення доповнення до статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (щодо мешканців тимчасово окупованих територій) та 2113 щодо оптимізації кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного судового рішення.
У другому читанні депутати мають намір розглянути законопроєкт 0897 про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, 0898 "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", а також 0942 про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні та 0945 щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Для включення до порядку денного та прийняття рішення, зокрема, передбачено законопроєкти 2078 про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" та 2276 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства".
На порядку денному в середу також - три проєкти постанов 2197, 2401 і 2421 "Про визначення представника Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з визначення складу наглядової ради приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство".
Згідно з Регламентом, у середу депутати працюватимуть у сесійній залі до 14 години. Решту дня парламентарії працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.
Норм. 5 осіб володіють землею площею майже Київської області.
И у нас они официально не собственники. Вся эта земля в основном в аренде на 49 лет.
ТОП-10 найбільших власників землі
Проведено дослідження земельного ринку України, за наслідками якого складений рейтинг 25 найкрупніших компаній, які займаються сільгоспвиробництвом в Україні і володіють найбільшими ділянками землі
Дане дослідження провела і опублікувала «Справа». Портал же 100м2, на підставі цього рейтингу, пропонує Вам ознайомитися з «китами» даного ринку землі.
Отже, ТОП-10 найбільших землевласників України:
1. «Українські аграрні інвестиції»
Стівен Дженнінгс
330 тис. гектарів.
Стівен Дженнінгс - засновник і співвласник інвестиційної групи «Ренесанс капітал». Один з небагатьох іноземців, що створили бізнес в Росії і Україні. Вважає український ринок одним з найперспективніших.
2. «ММК їм. Ілліча»
Владимир Бойок
225 тис. гектарів.
Крім аграрних активів меткомбіната, мають ряд тваринницьких комплексів і цехів по переробці сільгосппродукції аж до випуску напівфабрикатів і готової продукції. Владимир Жваво - один з найсерйозніших гравців в українській економіці.
3. «Нафком - Агро»
Олександр Кравчук
200 тис. гектарів
Існує непідтверджена інформація, що даний холдинг належить синові Леоніда Кравчука (екс-президента України) Олександру Кравчуку. А ось перевірена інформація - діяльність компанії орієнтована на рослинництво.
4. «Миронівський хлібопродукт»
Юрій Косюк
180 тис. гектарів.
МХП - одна з провідних агропромислових компаній України. Основною діяльністю групи, заснованої в 1998 році, є розведення птаха, рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці, рапсу) і інші сільськогосподарські операції.
5. «Астарта - Київ»
Віктор Іванчик, Володимир Коротков
166 тис. гектарів.
Агропромисловий холдинг, лідер цукрової і сільськогосподарської галузей України. Основними напрямами діяльності агропромхолдінга є виробництво високоякісного цукру і супутньої продукції (меляси і сухого гранульованого жому), вирощування і реалізація зернових і олійних культур, а також виробництво м'яса і молока.
6. «Дакор Агро Холдинг» (після приєднання частини угідь «Ленд Вест»)
Михайло і Данило Корілкевіч
163 тис. гектарів
Не так давно в управлінні «Західної компанії «Дакор» (на початок року) було 122 тис. га угідь, у «Ленд Весту» - близько 80 тис. га. Бізнес цих компаній об'єднався в «Дакор Агро Холдинг». Проте в управління об'єднаної компанії перейшли не всі землі, раніше контрольовані «Дакором» і «Ленд Вестом». Від оренди частини угідь (неефективних земель) було вирішено відмовитися.
7. «Мрія Агрохолдінг»
Іван Гута
158 тис. гектарів
Група компаній «Мрія», холдинговою компанією якої є Mriya Agro Holding, обробляє сільгоспземлі в чотирьох областях Західної України. Група спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, рапсу, цукрового буряка, гречки, картоплі і пр. У групі «Мрія» не приховують, що вони зацікавлені в покупці нових аграрних активів, але не готові говорити про те, яких саме.
8. «Агротон»
Юрій Журавльов
150 тис. гектарів
Агротон - найбільший диверсифікований сільськогосподарський виробник Східної України із замкнутим циклом виробництва. Спеціалізується на вирощуванні зернових і маслянистих (соняшник, рапс, пшениця), тваринництві (виробництво м'яса бройлерів, свинини, яловичини і молока) і харчовій промисловості (виробництво хлібобулочних і макаронних виробів, сирів).
9. «Пріват Агрохолдінг»
Ігор Коломойській, Геннадій Боголюбов
150 тис. гектарів
Агрохолдінг до 2009 року розширив склад Групи компаній до 24 підприємств, розташованих в різних регіонах України. Основна спрямованість роботи - розвиток рослинницької і тваринницької галузей. Рослинницькі підприємства успішно вирощують зернові культури і планує розвиток сільськогосподарських галузей і збільшення земельного банку у всіх регіонах України.
10. «Райз-агро»
Віталій Цехмістренко
130 тис. гектарів
https://www.youtube.com/watch?v=hgSN8eXHuDg&feature=youtu.be
Распродажа украинской земли будет приравнена к геноциду украинского народа и все причастные к распродаже казнены. Украинский Народ.
Просто без намеков 😀😀😦
Штирлиц обращается к Шелленбергу:
- Слушай, Фима, одолжи сто марок. Радистка Сара рожает.
- Штирлиц, ну сколько можно вас просить не называть меня по имени?! А деньги одолжите у Мюллера.
Штирлиц заходит к Мюллеру:
- Сёма, одолжи сто марок, радистка Сара рожает.
- Штирлиц, вы сумасшедший! Кругом подслушивающая аппаратура, соблюдайте хотя бы элементарную конспирацию. А деньги попросите у Бормана - у него партийная касса.
Штирлиц звонит Борману:
- Дядя Мойша? Это я, Абрам Исаев. Одолжи сто марок, радистка Сара рожает.
- Послушайте, штандартенфюрер! Когда же вы наконец перестанете клянчить у меня деньги?! Ну ладно, мой человек передаст вам сто марок. Но если вы и впредь будете нарушать конспирацию, я попрошу Гиммлера, чтобы он отправил вас домой, в Бердичев!
Стосовно арешту голови праління Райфайзена. Таке вже було при Янику. Пресували іноземні банка для того, щоб зачистити ринок під російські банки. Зє робить те саме. Слуги наріду = ригодітки.
Нове покоління ригів при владі.
зараз представники вже нової влади кажуть що закон про продаж с/г земель треба називати закон про обіг с/г земель.
молодці зелені гарні приклади берете для наслідування.