 Я зрозумів, що ні Путін, ні Трамп цього не хочуть, - Байден заявив, що обов'язково братиме участь у президентських виборах у США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило у вівторок видання The Hill.
"За останні кілька тижнів я зрозумів дві речі. Перша - те, що Путін не хоче, щоб я був президентом. І друга - те, що цей хлопець Трамп не хоче, щоб я був кандидатом (у президенти. - Ред.). Але я кажу їм, що я піду (братиму участь у виборах. - Ред.)", - цитує The Hill слова Байдена.
Минулого тижня повідомлялося, що комітети палати представників США в ході розслідування намагаються з'ясувати, чи була домовленість між Вашингтоном і Києвом організувати візит президента України Володимира Зеленського в Білий дім в обмін на розслідування щодо одного з імовірних конкурентів Трампа на виборах Джо Байдена і його сина. Цю умову конгресмени у своєму розслідуванні називають "послуга за послугу".
Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування стосовно одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера.
У результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.
Джо Байден має намір балотуватися від демократів на пост глави держави на виборах США 2020 року.
Зачем мы вообще лезем во внутреннюю политику США?
Такая нормальная эволюция взглядов генеральной линии партии: либертарианство -> социализм -> консерватизм.
Любая миграция между ними, если она происходит почти каждый день, означает, что партия/человек просто не имеет никакого сформированного мировоззрения.
Команда Зеленского допустила очередной факап, полиграф здесь не поможет
Во время закрытых слушаний в Конгрессе временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор под присягой фактически раскрыл тайный разговор с людьми из окружения президента Зеленского.
Речь об Андрее Ермаке и Игоре Новикове, которые якобы убеждали американского дипломата, что это именно Порошенко развязал войну на востоке Украины.
После того, как Тейлор поспешил раскрыть такие скандальные факты ЕРМАК РЕЗКО ПОМЕНЯЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, заявив, что он никогда не называл Порошенко виновным в начале войны в Донбассе и Тейлор все перепутал и выдумал.
Голобуцкий подчеркивает, это очередной и очень громкий факап команды Зеленского.
Теперь Зеленскому придется как-то доказывать Америке, что Ермак не выполнял его личные распоряжения, когда выставлял Тейлора лжецом и нарушителем присяги - то есть, государственным преступником и вряд ли полиграф поможет.
Наиболее очевидный первый шаг, чтобы хоть как-то замять столь эпический факап: уволить Ермака, а там уже пробовать уговорить США на любой диалог. Кстати, после этакого вполне вероятно, что со стороны США будет актуализирован вопрос отставки Богдана через связь с Коломойским.