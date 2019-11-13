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Все про:Байден (175) вибори (4583) США (5806)

 Я зрозумів, що ні Путін, ні Трамп цього не хочуть, - Байден заявив, що обов'язково братиме участь у президентських виборах у США

Колишній віцепрезидент США демократ Джо Байден заявив, що обов’язково братиме участь у передвиборчих перегонах за пост президента

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило у вівторок видання The Hill.

"За останні кілька тижнів я зрозумів дві речі. Перша - те, що Путін не хоче, щоб я був президентом. І друга - те, що цей хлопець Трамп не хоче, щоб я був кандидатом (у президенти. - Ред.). Але я кажу їм, що я піду (братиму участь у виборах. - Ред.)", - цитує The Hill слова Байдена.

Минулого тижня повідомлялося, що комітети палати представників США в ході розслідування намагаються з'ясувати, чи була домовленість між Вашингтоном і Києвом організувати візит президента України Володимира Зеленського в Білий дім в обмін на розслідування щодо одного з імовірних конкурентів Трампа на виборах Джо Байдена і його сина. Цю умову конгресмени у своєму розслідуванні називають "послуга за послугу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянам би сподобалася заява Зеленського про розслідування проти Байдена. Вона б призвела до його приниження, - Тейлор

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування стосовно одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера.

У результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Джо Байден має намір балотуватися від демократів на пост глави держави на виборах США 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159338
 
   
 Топ коментарі
 
У зебоб сегодня Трамп или Байден чмо?
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Мы снова поставим не на того.
Зачем мы вообще лезем во внутреннюю политику США?
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Это днище, Америка выбирает между Трампом, Байденом и Путиным.
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Байден лох который гарантированно проиграет Трампу. Демократам нужен другой кандидат.
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Мы снова поставим не на того.
Зачем мы вообще лезем во внутреннюю политику США?
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Так не лезь) я, лично, как и весь Мир, просто прогнозы делаю... и не понимаю почему именно Байден главный конкурент Трампушки... по мне даже Клинтонша более удачливой будет
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Его Свыня покусав? Тилькы Байден здатен врятуваты державу! Есть два кандыдаты - Байден та инши огенды кримля! Пусть еще свое кнюпало, смотрящее на ***** вывесит и подпишет - выришальный выбир! Раз не помнит, чем такая агитация для мальдивского брехуна закончилась
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Та ну? Все по кремлевско-агентской методичке. Причем зеленого цвета. Порохня сейчас подтвердит киванием гривами Я зрозумів, що ні Путін, ні Трамп цього не хочуть, - Байден заявив, що обов'язково братиме участь у президентських виборах у США - Цензор.НЕТ 7338
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Это днище, Америка выбирает между Трампом, Байденом и Путиным.
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У зебоб сегодня Трамп или Байден чмо?
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Головне,аби 8%-і ПО і БОТИ були за Байдауна-американці уже двічі його бортанули-бортануть і втретє.
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О, наши зебобики записались в консерваторы.
Такая нормальная эволюция взглядов генеральной линии партии: либертарианство -> социализм -> консерватизм.
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Чего? Либертарианство-это естественное право человека свободно пользоваться собственным телом и произведёнными им предметами собственности.А поскольку общей этической позиции здесь нет-могут быть даже консервативны(ютиться в определённой группе) или социализированы(с другими группами),но со "свободным рынком".
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Зебобик, либертарианство "не имеет" "общей этической позиции", т.к. этим термином называют несколько идеологий со своими моральными принципами и они все несовместимы с моральными принципами любой консервативной и социалистической идеологии.
Любая миграция между ними, если она происходит почти каждый день, означает, что партия/человек просто не имеет никакого сформированного мировоззрения.
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Байден может говорить шо угодно, но от демократов он вряд ли пойдёт на выборы. Его рейтинг даже внутри его партии упал ниже плинтуса. А у Трампа - наоборот, он близок к 100%. Поэтому Трамп будет баллотироваться на второй срок от республиканцев, а вот выдвинут ли демократы Байдена - далеко не факт.
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Нам не так страшні російські воші, як українські гниди
Команда Зеленского допустила очередной факап, полиграф здесь не поможет


Во время закрытых слушаний в Конгрессе временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор под присягой фактически раскрыл тайный разговор с людьми из окружения президента Зеленского.
Речь об Андрее Ермаке и Игоре Новикове, которые якобы убеждали американского дипломата, что это именно Порошенко развязал войну на востоке Украины.
После того, как Тейлор поспешил раскрыть такие скандальные факты ЕРМАК РЕЗКО ПОМЕНЯЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, заявив, что он никогда не называл Порошенко виновным в начале войны в Донбассе и Тейлор все перепутал и выдумал.
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Комментируя информацию, политолог Алексей Голобуцкий отметил, если Тейлор сказал, что слышал именно это, а Ермак говорит, что такого не говорил - с точки зрения дипломатии это означает только одно: Ермак публично обвинил Тейлора во лжи.

Голобуцкий подчеркивает, это очередной и очень громкий факап команды Зеленского.
Теперь Зеленскому придется как-то доказывать Америке, что Ермак не выполнял его личные распоряжения, когда выставлял Тейлора лжецом и нарушителем присяги - то есть, государственным преступником и вряд ли полиграф поможет.
Наиболее очевидный первый шаг, чтобы хоть как-то замять столь эпический факап: уволить Ермака, а там уже пробовать уговорить США на любой диалог. Кстати, после этакого вполне вероятно, что со стороны США будет актуализирован вопрос отставки Богдана через связь с Коломойским.
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Помнишь шутку на Прямом?Порох от страха переписал имущество на сЬІна и позвонил Тейлору,мол "Свершилось то о чемь я говорил вам раньше-меня рально хотят посатить за измену по Керчи!"Тейлор сразу же вЬІступил на защиту Пороха.Но у меня вопрос:"Так что же такое раньше говорил Порох Тейлору?Обвиняют по Керчи?Или хотят обвинить в измене?"Здесь без телефонной распечатки никак.
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Всё хорошо, но этот скандал будет постоянно висеть над ним и ему всё таки уже 76 лет.
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"quid pro quo" - основной принцип всех властителей современности.
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