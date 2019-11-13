EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1726  6
Все про:пограбування (419) зброя (1433) Харківщина (811)

 Гвинтівки, ножі, сюрикени: у Куп'янську обікрали збройовий магазин

На Харківщині обікрали збройовий магазин. З торговельного приміщення зловмисник викрав 4 пневматичні гвинтівки, 5 мисливських ножів, 7 сюрикенів, 4 металеві ножі, 4 біноклі та 1 монокуляр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.

11 листопада о 10:35 до районної поліції звернулася мешканка міста Куп'янськ. Вона повідомила, що в нічний час доби невідомий шляхом віджимання метало-пластикових вхідних дверей проник до магазину.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомий зловмисник за 5 годин спробував пограбувати 85 будинків у Білогородці на Київщині. ВIДЕО

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Всі обставини та особи, причетні до події, встановлюються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159336
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
на базаре в контейнере больше такого,,оружия"..чем в оруж.маг..да и не оружие это...детворе бо бутылкам стрелять)))
 показати весь коментар
 
 
Та да....остальные все были пластмассовыми...их не взяли...😀
 показати весь коментар
 
Винтовки... если шариками - ружье. Пульками - с большой натяжкой винторез... хотя, шо то, шо это - рогатка... вспомнилось из Leon Uris: this is a rifle and this is a gun... this is for fucking and this is for fun...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору