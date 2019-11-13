 Зустрічатися з диктаторами - це нормально. Приїжджайте, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNBC.
"Коли я зустрічаюся з лідерами країн, з королями і королевами, прем'єр-міністрами, президентами і диктаторами, я зустрічаю їх усіх. Хто-небудь хоче приїхати. Диктатори? Все нормально. Приїжджайте. Що б там не було, головне, щоб це добре було для США", - повідомив Трамп.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що готовий приїхати на травневий парад до Москви.
https://www.youtube.com/watch?v=hgSN8eXHuDg&feature=youtu.be
а матюгаються, як старі))
Главное, что бы моей стране было хорошо!