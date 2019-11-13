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Все про:диктатура (30) Трамп (2229)

 Зустрічатися з диктаторами - це нормально. Приїжджайте, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрічатися з диктаторами, якщо це піде на користь його країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNBC.

"Коли я зустрічаюся з лідерами країн, з королями і королевами, прем'єр-міністрами, президентами і диктаторами, я зустрічаю їх усіх. Хто-небудь хоче приїхати. Диктатори? Все нормально. Приїжджайте. Що б там не було, головне, щоб це добре було для США", - повідомив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв цього тижня оприлюднити стенограму "першої і найважливішої" розмови із Зеленським

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що готовий приїхати на травневий парад до Москви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159334
 
 
 Топ коментарі
 
То розчарований електорат Зеленського.
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чтобы твою жопу спасти, эскулап... или ты ждал пуйло в Украине, а Петро разрушил надежды?
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Порошенко скорее был сторожевым попугаем.
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С такой позицией ты поимеешь ссср-2 с которым не будешь знать что делать
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«Цілую!»: в інтернет потрапила скандальна переписка Нефьодова із Олексієм Гончаруком



https://www.youtube.com/watch?v=hgSN8eXHuDg&feature=youtu.be
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насправді - нові обличчя.

а матюгаються, як старі))
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Но старые в конце не писали и не говорили друг другу "Целую".... Зустрічатися з диктаторами - це нормально. Приїжджайте, - Трамп - Цензор.НЕТ 1354
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3,14дараси на чолі з опудалом бужанським
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Это ж на каком политическом мировой политики дне был Порошенко как президент, что даже при таком нещепетильном подходе Трамп с ним не стал встречаться
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Для Трампа не столь должность важна, а был бы человек хороший(чеснтый).
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Пукин именно такой, поэтому Трамп и хочет с ним дружить...
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Это называется "Государственный подход"!
Главное, что бы моей стране было хорошо!
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Трамп чесно сказал о том, о чем другие лидеры боятся говорить, но делают
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Жаль, что Бокасса не дожил. Ему бы Трампа на неделю хватило, если бы холодильник на прокат дали. Один бы чубчик остался.

Зустрічатися з диктаторами - це нормально. Приїжджайте, - Трамп - Цензор.НЕТ 4132
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Рыжая убогая пристарелая проститутка
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Так ЗА что!, за что клеймят дедушку Аддика нацистом - он тоже все делал только на благо Великого Рейха (все в дом, все в дом) - нормальный такой хороший парень был по лекалам Трампа, а его взяли и УБИЛИ, а страну бомбами забрасали и людей (арийцев) поубивали - одним словом, скотиняки.
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трамп позор Америки история еще об этом скажет
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