 Зустрічатися з диктаторами - це нормально. Приїжджайте, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNBC.

"Коли я зустрічаюся з лідерами країн, з королями і королевами, прем'єр-міністрами, президентами і диктаторами, я зустрічаю їх усіх. Хто-небудь хоче приїхати. Диктатори? Все нормально. Приїжджайте. Що б там не було, головне, щоб це добре було для США", - повідомив Трамп.

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Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що готовий приїхати на травневий парад до Москви.