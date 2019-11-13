 У Києві проведуть інвентаризацію застарілого житлового фонду, основна частина якого - "хрущовки"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.

Станом на 2018 рік, за орієнтовними підрахунками Міністерства регіонального розвитку, на території Києва розташовуються понад 3 тисячі будинків, що належать до так званого "застарілого житлового фонду".

"Разом з тим, орієнтовно в місті Києві непридатним для проживання або аварійним є 9 млн квадратних метрів такого житла, тобто шоста частина будинків. Основну масу об'єктів застарілого житлового фонду становлять так звані "хрущовки", термін експлуатації яких однозначно збіг", - зазначила ініціаторка рішення, депутатка Київради Ольга Балицька.

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Передбачається, що виконавчий орган Київради (КМДА) протягом двох місяців має провести відповідну інвентаризацію. Це необхідно для прозорого та ефективного процесу реконструкції або реновації застарілого житлового фонду Києва.

Рішення підтримали 83 депутати Київради.