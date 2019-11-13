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 Київські новини, Суспільство
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Все про:житло (178) Київ (6780) Київрада (247) нерухомість (194) інвентаризація (8)

 У Києві проведуть інвентаризацію застарілого житлового фонду, основна частина якого - "хрущовки"

Учора, 12 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення про проведення інвентаризації застарілого житлового фонду столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.

Станом на 2018 рік, за орієнтовними підрахунками Міністерства регіонального розвитку, на території Києва розташовуються понад 3 тисячі будинків, що належать до так званого "застарілого житлового фонду".

"Разом з тим, орієнтовно в місті Києві непридатним для проживання або аварійним є 9 млн квадратних метрів такого житла, тобто шоста частина будинків. Основну масу об'єктів застарілого житлового фонду становлять так звані "хрущовки", термін експлуатації яких однозначно збіг", - зазначила ініціаторка рішення, депутатка Київради Ольга Балицька.

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Передбачається, що виконавчий орган Київради (КМДА) протягом двох місяців має провести відповідну інвентаризацію. Це необхідно для прозорого та ефективного процесу реконструкції або реновації застарілого житлового фонду Києва.

Рішення підтримали 83 депутати Київради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159332
 
 
 Топ коментарі
 
Хрущи хрущам рознь. Бетонные (блочные) скоро сами развалятся, а кирпичные (не все) еще перестоят элитни новобудовы
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Шо такое реновация ? Снести дом-хрущевку, жильцов на окружную, а на месте дома ТЦ ?
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Пофигу все равно бабла нет! так что проведет вы инвентаризацию не проведете роли не играет! нету средств перестраивать хрущевки!
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Хрущевки требуют срочной реновации! Та же Польша начала процесс реновации еще в 90-х и уже забыла об той проблеме.
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Хрущи хрущам рознь. Бетонные (блочные) скоро сами развалятся, а кирпичные (не все) еще перестоят элитни новобудовы
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Шо такое реновация ? Снести дом-хрущевку, жильцов на окружную, а на месте дома ТЦ ?
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Капитальный ремонт, утепление стен, кровель, замена окон на энергоэффективные, замена канализации и систем водоснабжения и тд. В каких-то случаях усиление и гидроизоляция фундамента.
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Бред. Менять нужно полностью. Снос и строительство нового дома.
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Dengi nuzny dlia etogo,soglasije vsego doma toze.V dome vet raznyje liudi zyvut.Za otoplenyje nado platyt mense na 50% kak minimum sravnenijem so starymi domami
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Пофигу все равно бабла нет! так что проведет вы инвентаризацию не проведете роли не играет! нету средств перестраивать хрущевки!
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Во всем мире этим занимаются частные инвесторы.
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в связи с нестабильной политической и правоохранительной системами (короче ручные суды прокуроры менты) все инвестиции срок окупаемости которых больше года у нас очень рискованные а следовательно инвесторы не придут!
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Стопудово все до единой хрущевки Коломойский снесет, жителей отправит в резервацию, а на их месте построит элитную жилую и коммерческую недвижимость из бюджете ессно и завезет туда бесплатно кремлядей и евреев и будут командовать украинцами
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Все эти "хрущёвки" и "брежневки" - самый большой и уродливый памятник совковому режиму. Этот хлам давно пора снести, в рамках декоммунизации ! А они до сих пор стоят по ВСЕЙ Украине
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Ґґґґ .В Москві ту рєновацию проходили .(не паряться,закони і інструкції-звідти ж).
Все по-чесному.Хрущовки-знести під новобудови,жильцям-компенсації(на житло десь в Бердичеві вистачить),або заселять як в Москві,в 11 квадратів.Недарма Гончарук з Мхітаряном зустрічались.
У Києві проведуть інвентаризацію застарілого житлового фонду, основна частина якого - "хрущовки" - Цензор.НЕТ 8398
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Єдине, що не розумію - нахіба кацапу окремий туалет в хаті, він і під себе чудово сходить
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Вот это да.

В кинотеатре 300 мест.
Тридцать лет продают билеты. Ну, выручка пляшет, то больше, то меньше, никого это не удивляет.

А потом вдруг бац - идея! А давайте пересчитаем места?
Вдруг с выручкой что-то не так?

Может быть, она должна быть больше?
А если там на самом деле 400мест?
Кого сажать?

Где деньги, Зин?
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