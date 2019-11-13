 Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:
- біля Пісків - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- біля Славного, Березового і Красногорівки - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Мар'їнки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Тарамчука - з СПГ і підствольних гранатометів;
- неподалік Пищевика - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:
- біля Хутора Вільного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Південного - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі в районі Золотого (за межами ділянки розведення) - з СПГ й автоматичних гранатометів;
- поблизу Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- біля Троїцького - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Учора, 12 листопада, поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції українських сил.
Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї: "Втрат немає".
Підрив то вже видумка влади, щоб продовжувати розведення.
Це так само як обстіляли краз з бійцями цієї ж бригади. Із сірої зони, яка була вже наша, обстріляли... Один боєць помер в шриталі.
Звісно, одужання всім пораненим, але те як з ними вчиняють.. прямо слів немає.
Штаб брешет о подрыве на неизвестном предмете. Не терористы виноваты а на неизвестный предмет наехали.
Предатели!
Где **** тишина про которую ты ******?
Гниль ********.