 Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:

- біля Пісків - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- неподалік Верхньоторецького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

- біля Славного, Березового і Красногорівки - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі поблизу Мар'їнки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- біля Тарамчука - з СПГ і підствольних гранатометів;

- неподалік Пищевика - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

- біля Хутора Вільного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Південного - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі в районі Золотого (за межами ділянки розведення) - з СПГ й автоматичних гранатометів;

- поблизу Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- біля Троїцького - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 12 листопада, поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції українських сил.

Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї: "Втрат немає".





