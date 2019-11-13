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Все про:обстріл (5701) поранення (1560) Донбас (13611) операція Об'єднаних сил (1761)

 Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

12 листопада збройні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:

- біля Пісків - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- біля Славного, Березового і Красногорівки - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Мар'їнки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Тарамчука - з СПГ і підствольних гранатометів;
- неподалік Пищевика - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

- біля Хутора Вільного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Південного - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі в районі Золотого (за межами ділянки розведення) - з СПГ й автоматичних гранатометів;
- поблизу Луганського - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- біля Троїцького - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 12 листопада, поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції українських сил.

Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї: "Втрат немає".

Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159331
 
 
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Одужання пораненним воїнам України!!! А расіянським окупантам палати у пеклі!!!!
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В соцмережах пишуть про обстріл.
Підрив то вже видумка влади, щоб продовжувати розведення.
Це так само як обстіляли краз з бійцями цієї ж бригади. Із сірої зони, яка була вже наша, обстріляли... Один боєць помер в шриталі.
Звісно, одужання всім пораненим, але те як з ними вчиняють.. прямо слів немає.
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розведення лохів. а насправді відведення. Україна зменшується, ми відступаємо.
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Тут ще є цікаве, що у японії виступала команда даунецьких каратистів чи щось схоже на них, як "повноцінних"якісь суь'ектів чогось... наші(не наші) "керманичі" мовчать, глухі та незрячі мабуть. А те шо обстріляли, це майже правда, скоро мабуть рогаті і відео викладіть...
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БРЕХНЯ Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3950 Але розганяй зраду далі. Така в тебе робота. ВИ ж тепер зрадо**би Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5548
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У тебе вчаться... А, враховуючи, що "порохоботи", на відміну від вас, "ЗЕдебілів" - розумні люди, то і "учні" з них кращі...Тому і успіхи у навчанні, у них, вищі...
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Возле Докучаевска русиянцы обстреляли позиции 128 из АГС. Ранен комбриг и 3 офицера. Комбриг тяжелый.
Штаб брешет о подрыве на неизвестном предмете. Не терористы виноваты а на неизвестный предмет наехали.
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Зебобики отводят, а пацаны гибнут.

Предатели!
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Эй , ты. Зелёный человечек где тишина?
Где **** тишина про которую ты ******?
Гниль ********.
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