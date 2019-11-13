EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1916  18
Матеріали за темою:
Все про:ветерани (428) побиття (481) Київ (6780) Правоохоронні органи (397) прокуратура (1963) суд (5689) Максимець Надія (1) Панов Ігор (1)

 Підозрюваних у побитті ветерана АТО Панова та його дружини заарештували на два місяці, - прокуратура Києва

Святошинський районний суд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури N8 і взяв під варту двох підозрюваних у нападі на ветерана АТО Ігоря Панова та його дружину.

Суд погодився з позицією прокуратури і призначив підозрюваним арешт строком на 60 діб без права внесення застави, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Підозрюваних у побитті ветерана АТО Панова та його дружини заарештували на два місяці, - прокуратура Києва 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстерегли на сходах, били битою і молотком, - затриманим за побиття ветерана Панова та його дружини пред'явлено підозру

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що підозрювані свою причетність до цього злочину не визнають.

"На допитах вони відмовились від надання показів, пославшись на ст. 63 Конституції України, якою дозволено не свідчити проти себе. У суді просили про домашній арешт. Суд критично поставився до аргументів захисту та задовольнив клопотання прокуратури повністю.

Щодо самого розслідування, то наразі в межах провадження призначено низку судових експертиз, у тому числі експертиз ДНК за вилученими під час обшуку речовим доказам. Зокрема, відібрано одяг підозрюваних, ймовірне знаряддя злочину дерев'яну биту та інші предмети", - зазначила Максимець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Руслане, він уже помер! Ти шо - дурак?!" - в Ірпені чоловік побив металевим кийком і обстріляв з пістолета свого сусіда. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підозрюваних у побитті ветерана АТО Панова та його дружини заарештували на два місяці, - прокуратура Києва 02

Нагадаємо, увечері 9 листопада в під'їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова в Києві скоєно напад на подружжя. Обох постраждалих у важкому стані госпіталізували.

За підозрою в скоєнні нападу затримано двох чоловіків, один з яких - син потерпілої.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Дарницькому районі: поліцейські розшукують зловмисника

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159330
 
 
 Топ коментарі
 
Так. Відрізняється.
Є ветерани АТО, а є всі інші. Завдяки їм.
 показати весь коментар
 
И что же Цензор такой скромняга. То такой хайп раздули за избиение патриота, защитника.
Типа Зеленский собственноручно ему голову проломил. А теперь "скромненько" назвал нападавших подозреваемые, и только в самом низу в предпоследнем и последнем словах указали что это сын потерпевшей.
 показати весь коментар
 
Громадяни мають не лише права, а і обов'язки.
Ветерани АТО виконали свої обов'язки. Решта просто вимагає права, в держави, яку відстояли ветерани.
Різницю відчуваєте ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И что же Цензор такой скромняга. То такой хайп раздули за избиение патриота, защитника.
Типа Зеленский собственноручно ему голову проломил. А теперь "скромненько" назвал нападавших подозреваемые, и только в самом низу в предпоследнем и последнем словах указали что это сын потерпевшей.
 показати весь коментар
 
 
Зеленського сюди нічого прив'язувати...

Але й про сина, я б не був таким категоричним, по перше днк... Матір і син це 98% співпадіння (біологічне), суд приймає до уваги експертизи з 75%... Що дасть така експертиза?))) Далі біта дерев'яна... Тобто намагався вбити матір , а знаряддя злочину забрав додому?)
Далі, необхідно, щоб люди вижили і змогли дати показання... Ось тоді і побачимо
 показати весь коментар
 
 
на него мать уже указала …. проФФесор .
 показати весь коментар
 
А почему про всех пострадавших от избиения не пишут так подробно и не привоекают такое пристальное внимание? Ветеран АТО чем-то отличается от остальных граждан разве?
 показати весь коментар
 
 
Так. Відрізняється.
Є ветерани АТО, а є всі інші. Завдяки їм.
 показати весь коментар
 
 
Все граждане Украины имеют одинаковые права и жизнь и здоровье каждого гражданина важны одинаково.
 показати весь коментар
 
Нет, просто не люблю передергивания и пустой пафос.
 показати весь коментар
 
Громадяни мають не лише права, а і обов'язки.
Ветерани АТО виконали свої обов'язки. Решта просто вимагає права, в держави, яку відстояли ветерани.
Різницю відчуваєте ?
 показати весь коментар
 
 
Обязанности разные у граждан - все исполняют какие-то обязанности. Это не дает превосходства одних над другими.
 показати весь коментар
 
В когось, у вас, наприклад, зобов'язання длубатись в носі, а в когось не один рік сидіти в окопах, в дощ, грязь, мороз.. під обстрілами, отрувати поранення, ризикувати життям, інколи його втрачати.
Ну, тепер різницю відчуваєте ?
 показати весь коментар
 
Де юре, чисто формально, превосходства нет.
Но лично я признаю моральное превосходство атошника перед обычным гражданином.
 показати весь коментар
 
При исполнении обязанностей, связанных с высоким риском для жизни, государство вполне может дать превосходство опр. категориям людей. И это весьма давняя практика. Вы сильно возмущались, когда видели фразы типа "Жилье ветеранам ВОВ предоставляется вне очереди" или "Ветераны ВОВ обслуживаются без очереди"?
Так чего сейчас волну гоните?
 показати весь коментар
 
Залог назначьте,что бы не нарушать традицию. Подозреваемых в избиении ветерана АТО Панова и его жены арестовали на два месяца, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 481
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору