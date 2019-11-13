 Підозрюваних у побитті ветерана АТО Панова та його дружини заарештували на два місяці, - прокуратура Києва

Суд погодився з позицією прокуратури і призначив підозрюваним арешт строком на 60 діб без права внесення застави, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що підозрювані свою причетність до цього злочину не визнають.
"На допитах вони відмовились від надання показів, пославшись на ст. 63 Конституції України, якою дозволено не свідчити проти себе. У суді просили про домашній арешт. Суд критично поставився до аргументів захисту та задовольнив клопотання прокуратури повністю.
Щодо самого розслідування, то наразі в межах провадження призначено низку судових експертиз, у тому числі експертиз ДНК за вилученими під час обшуку речовим доказам. Зокрема, відібрано одяг підозрюваних, ймовірне знаряддя злочину дерев'яну биту та інші предмети", - зазначила Максимець.
Нагадаємо, увечері 9 листопада в під'їзді житлового будинку на вулиці Академіка Кіпріанова в Києві скоєно напад на подружжя. Обох постраждалих у важкому стані госпіталізували.
За підозрою в скоєнні нападу затримано двох чоловіків, один з яких - син потерпілої.
Типа Зеленский собственноручно ему голову проломил. А теперь "скромненько" назвал нападавших подозреваемые, и только в самом низу в предпоследнем и последнем словах указали что это сын потерпевшей.
Але й про сина, я б не був таким категоричним, по перше днк... Матір і син це 98% співпадіння (біологічне), суд приймає до уваги експертизи з 75%... Що дасть така експертиза?))) Далі біта дерев'яна... Тобто намагався вбити матір , а знаряддя злочину забрав додому?)
Далі, необхідно, щоб люди вижили і змогли дати показання... Ось тоді і побачимо
Є ветерани АТО, а є всі інші. Завдяки їм.
Ветерани АТО виконали свої обов'язки. Решта просто вимагає права, в держави, яку відстояли ветерани.
Різницю відчуваєте ?
Ну, тепер різницю відчуваєте ?
Но лично я признаю моральное превосходство атошника перед обычным гражданином.
Так чего сейчас волну гоните?