 Судові розгляди проти РФ у міжнародних судах цього року коштували Україні $6 млн, - Зеркаль (виправлено)

Про це вона розповіла, відповідаючи на запитання кореспондента УНН під час брифінгу щодо ухваленого 8 листопада Міжнародним Судом ООН рішення щодо юрисдикції у справі "Україна проти Російської Федерації", інформує Цензор.НЕТ.
Таким чином, відповідаючи на запитання про те, скільки коштує ця справа державі за рік, Зеркаль зазначила, що "це залежить від того, яка інтенсивність роботи за рік".
"Якщо цього року в нас була підготовка нашої позивної заяви у справі, яка стосується імунітету військових кораблів, слухання в Гамбурзі, після того - два раунди слухань у Гаазі щодо юрисдикції у справі, в якій зараз ухвалено рішення, і ще у справі, яка стосується прав України як прибережної держави, то дійсно, цього року в нас сума 6 млн доларів на рік", - сказала Зеркаль.
"На наступний рік, звичайно, ця сума буде набагато меншою, оскільки роботи буде значно менше, якщо ми продовжимо вести справу, яка стосується імунітету військових кораблів і неправомірності дій Росії, пов’язаних з затриманням українських військових кораблів і екіпажів, то це буде одна сума, якщо не продовжимо - інша", - додала вона.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Стандартная замануха )
"Бульвар" Гордона...
Где на первой странице - Лагутенко сменил пол!
Все газету купили, и прочли - Илюша, оказывается, сменил пол на кухне
Порох ему два раза в день срёт в штаны - не считая по маленькому...
так-что всё закономерно...!)
Владимир Александрович с профессионалами МИДа не советуется, все решается в своем междусобойчике, внутри-Квартально.
Гопота - как она есть гопота.
уахати наріт.
Тим більше що тут 73,22% далі заголовку і не читають.
А реально таки да. Зеркаль мовила про 6 мільйонів:
"Если в этом году у нас была подготовка нашего искового заявления ......то действительно, в этом году у нас сумма 6 млн долларов в год", - сказала Зеркаль. Источник: https://censor.net.ua/n3159329
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Тобто тепер росія для нової влади стала другом та партнером🐸
А не шуты гороховые в шубах-на-самокатах.
Обратитесь.
Это отличное вложение денег.
Самая лучшая инвестиция по результатам вложений.
А цитату я привела к тому, что результаты работы таких профессионалов, как Зеркаль, приносят выгоду Украине, в деньгах вообще неизмеримую (хотя можно и подсчитать в денежном эквиваленте, почему бы и нет)
Які в біса 6 мільярдів)))
дабы обосновать прекращение судов против мышебратьев и их сватов )))