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 Політика України
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 Судові розгляди проти РФ у міжнародних судах цього року коштували Україні $6 млн, - Зеркаль (виправлено)

Заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль озвучила вартість судових розглядів проти Росії на міжнародних майданчиках.

Про це вона розповіла, відповідаючи на запитання кореспондента УНН під час брифінгу щодо ухваленого 8 листопада Міжнародним Судом ООН рішення щодо юрисдикції у справі "Україна проти Російської Федерації", інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином, відповідаючи на запитання про те, скільки коштує ця справа державі за рік, Зеркаль зазначила, що "це залежить від того, яка інтенсивність роботи за рік".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рішення Міжнародного суду ООН у справі України проти РФ варто очікувати не раніше 2022 року, - Зеркаль. ВIДЕО

"Якщо цього року в нас була підготовка нашої позивної заяви у справі, яка стосується імунітету військових кораблів, слухання в Гамбурзі, після того - два раунди слухань у Гаазі щодо юрисдикції у справі, в якій зараз ухвалено рішення, і ще у справі, яка стосується прав України як прибережної держави, то дійсно, цього року в нас сума 6 млн доларів на рік", - сказала Зеркаль.

"На наступний рік, звичайно, ця сума буде набагато меншою, оскільки роботи буде значно менше, якщо ми продовжимо вести справу, яка стосується імунітету військових кораблів і неправомірності дій Росії, пов’язаних з затриманням українських військових кораблів і екіпажів, то це буде одна сума, якщо не продовжимо - інша", - додала вона.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159329
 
   
 Топ коментарі
 
6 млн та 6 млрд - це "дві великі різниці".
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Придурки, исправте заголовок. Позорище...
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Та нащо ви кайф ламаєте? Зєбобікі вже з вибалушеними баньками збирались ревти : «Так вот в чьто нам обходиться судіться с Вєлікой Мокшанієй !»
Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8869
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Да ладно, в Украине все так делают. 6 млн за издержки судов, остальное премии патриотам.
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6 лямов потратили, 6 лярдов списали. Остальные деньги пошли на премии а-ля Коболев для мамы.
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С 6 лярдов 3 -- откат хлу, остальные поделят между слугами.
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Да ладно к журналистам придираться Судові розгляди проти РФ у міжнародних судах цього року коштували Україні $6 млн, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5470 . Одна девочка пишет об одном, думает о другом. Модератор что-то набирает, а мысленно где-то далеко - в баре, клубе, в койке Судові розгляди проти РФ у міжнародних судах цього року коштували Україні $6 млн, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5470 Какая им разница млрд. или млн. Зарплата есть и ладно. Судові розгляди проти РФ у міжнародних судах цього року коштували Україні $6 млн, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6571
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Маніпуляції відбуваються напевне тому, що українців готують до того, що суди проти параші потрібно припиняти, бо це над о дорого. Вам так не здається?
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Мени здаеться,що спаты по ночам треба,а не бред писюкать.
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То хто тобі ночами спати не дає? 😁 Які думи тяжкі? Вже зубожіння закінчилося, спи спокійно і брєд не пиши. 😁
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Дедушка на Цензоре спать ночью хотел,мульярд с мульоном переплутав.Вывод-по ночам спать нужно,а не мульоны считать.
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Я аж здригнувся. Але перечитав статтю. Ідіоти.
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Придурки, исправте заголовок. Позорище...
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Да там сидит какая-то школьница и пишет тексты- иначе объяснить последнее время нестыковки текстов нельзя
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До речі, школярка молодших класів, бо для неї що "млрд", що "млн" - те ж саме...
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Та нащо ви кайф ламаєте? Зєбобікі вже з вибалушеними баньками збирались ревти : «Так вот в чьто нам обходиться судіться с Вєлікой Мокшанієй !»

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Не понятно, а сейчас с кого ржать с указов Зе или с главреда ЦН?
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..З Пеци По ...! Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2531
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Да если они исправят на миллионы , то статью читать не будут .
Стандартная замануха )
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Зрите в корень 10000000% Чого б це зранку більше 5тис переглядів
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Повторюсь...
"Бульвар" Гордона...
Где на первой странице - Лагутенко сменил пол!
Все газету купили, и прочли - Илюша, оказывается, сменил пол на кухне Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3681
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Це щоб дебіли перелякались і не читая, стали волати,що нам не треба судитися з агресором, бо це такі великі гроші, краще гузно лизати, безкоштовно.
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"судебная система" давно прогнила и изжила себя не толькотв Украине, требует кардинального и революционного обновления вся юридическая практика и теория, погрязщая в формализме и крючкотворстве, и не имеющая уже по существу ничего общего с правосудием и реальностью!
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Автор ви там визначтесь по сумі . Мова про зелених президентів як в заголовку , чи про Вернадського як в тексті . .
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Зеркаль, обратите внимание МИДА , что переговоры ЗЕ ( презедента европейскрй страны) и убийцы **** в столице АЗИАТОВ - это ДИКОСТЬ. Пусть ЗЕ сразу мотает жить в ту далекую страну. Нечего Украину под разными поводами сворачивать с европейского пути.
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Опять негатив от вас .. ну сколько же можно бухтеть?
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а вот не нужно катить бочку на максика - он имеет право...
Порох ему два раза в день срёт в штаны - не считая по маленькому...
так-что всё закономерно...!)
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А тебе Зе раза по 4 не меньше.
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но к сожалению этого мало...\вас кормить этим просто недостаточно...\
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У Владимира Александровича Пристайко есть.
Владимир Александрович с профессионалами МИДа не советуется, все решается в своем междусобойчике, внутри-Квартально.
Гопота - как она есть гопота.
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Ну треба ж нажуахати наріт.
Тим більше що тут 73,22% далі заголовку і не читають.
А реально таки да. Зеркаль мовила про 6 мільйонів:
"Если в этом году у нас была подготовка нашего искового заявления ......то действительно, в этом году у нас сумма 6 млн долларов в год", - сказала Зеркаль. Источник: https://censor.net.ua/n3159329
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6 миллиардов долларов. Опять кто-то напился. Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9169
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"На следующий год конечно эта сумма будет меньше, поскольку работы будет гораздо меньше..." Источник: https://censor.net.ua/n3159329
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Тобто тепер росія для нової влади стала другом та партнером🐸
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ох.. суды - это ЕДИНСТВЕННОЕ место. где Украина одержала хоть какую-то победу
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Так там профессионалы работают, такие, как Зеркаль и Климкин.
А не шуты гороховые в шубах-на-самокатах.
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Зеление срочно референдум - а може лучше на конец єри бедності пустіть?
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"Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль"

Это отличное вложение денег.
Самая лучшая инвестиция по результатам вложений.
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Ви уважніше читайте саму статтю, там усього 6 млн доларів. Якщо такі заголовки пишуть навмисно, то це не журналістика, а довбаний сором
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Я статью прочла и опечатку увидела.
А цитату я привела к тому, что результаты работы таких профессионалов, как Зеркаль, приносят выгоду Украине, в деньгах вообще неизмеримую (хотя можно и подсчитать в денежном эквиваленте, почему бы и нет)
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Птицу видно по полету скромно тихо и результат, жаль что больше у зели таких нет.Но есть пример для нашей дипломатии. А то с этими янелохами ,самокатчиками,дебилами совсем одичали. Ходят тут всякие без галстуков, с засучиными рукавами,в исподнем небритые,шо артисты погорелого театра.
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Какие еще 6 млрд. У кого-то крыша поехала такое писать. Может быть 6 млн.
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"Обошлись" - это как понимать, потратили на судебные тяжбы или выиграли суды на эту сумму? Для МИДа такие ошибки не простительны!
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исправление 6 млн на 6 млрд явно делается редакцией намерено.
дабы обосновать прекращение судов против мышебратьев и их сватов )))
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А тих 6 лярдів ( Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3414 ) вирахувати з того *мальдівського * гнідника ..що посилав наших моряків не прорахувавши ситуації . Судебные разбирательства против РФ в международных судах в этом году обошлись Украине в $6 млрд, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3824
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6 миллиардов? Украина получит с РФ по судам 22 миллиарда и все расходы окупятся многократно.
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моника зеленский обходится Украине почти в 4 млн баксов в месяц. Может просто зеленский и мандель поработают бесплатно 2 мес?!
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А сколько уже реально ПОЛУЧЕНО с кацапстана ?
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Пока что числа отрицательные, но оптимисты ожидают колоссальные прибыли.
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Премии пока что выплачивают самым достойным, в счет грядущих прибылей, в качестве примера для остальных. Но и часть оставшегося без дивидендов народа не теряет надежды.
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Идиоты вас потроллили, 6 млрд.было спецом написано.
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А что уже получили с этих судов? Кстати, сумма значительно преуменьшена. Только премия Коболеву за как бы выигрыш в Стокгольмском арбитраже составила 261 млн грн (10 млн долларов), которые он сразу же и очень патриотично в Штаты вывел. Но тогда премию не только он получил. Раша же в ответ на решение Стокгольмского арбитража скрутила фигуру из трех пальцев, и не этом все закончилось. Судові розгляди проти РФ у міжнародних судах цього року коштували Україні $6 млн, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7685 Стала известна годовая зарплата и премия главы "Нафтогаза" Коболева
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Со счетов Газпрома уже списали суммьі , превьішающие премиальньіе вьіплатьі Коболеву и пр.
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пруфлинг? Насколько я знаю, добились ареста счетов в иенах. А это очень малая часть счетов Газпрома. И даже оттуда ничего не списали, потому что Газпром тут же оспорил решение Стокгольмского арбитража. И пока окончательного решения не будет, ничего не спишут.
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Списали , с части предоплатьі за транзит , живьіми долярами...
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В жтих судах есть такое понятие, как судебные издержки? Логика подсказывает, что должно быть, и тогда за все платит проигравший.
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