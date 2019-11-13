 У разі відкриття ринку землі в Україні один гектар продаватиметься на рівні $2200, - заступник міністра економіки Висоцький

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ.

"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка є чинною, - це буде в середньому $2200 еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум $1500. Ось ціна обмежень (те, що називається "лише українці купують")", - розповів він.

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Нагадаємо, 25 вересня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт уряду №2178 про ринок землі.