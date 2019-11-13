 У разі відкриття ринку землі в Україні один гектар продаватиметься на рівні $2200, - заступник міністра економіки Висоцький

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ.
"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка є чинною, - це буде в середньому $2200 еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум $1500. Ось ціна обмежень (те, що називається "лише українці купують")", - розповів він.
Нагадаємо, 25 вересня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт уряду №2178 про ринок землі.
Пример : Веревский : +/- 600.000 га * 2200$ … итого 1. 320 000 000 плюс налоги и сборы .
И зачем им эта покупка ?
Оренда, і в одні руки має бути не більше 100га. І під цілий перелік умов. Лише через 10 років фермер зможе викупити свої грунти, але теж через цілий перелік умов. Це французька модель.
Продавати сільськогосподарську землю, коли:
- не існує за визначенням жодного ринку і не може існувати у сьогоднішній Україні, бо не функціонують інститути ринку,
- фактично в умовах війни,
- фактично в умовах найбідніших в Європі громадян,
- коли фермерські асоціації категорично проти,
- коли практично не функціонує банківський сектор, роблячи наголос лише на державних цінних паперах і незначно на споживчих кредитах,
- громадянин не має інструментів контролю органів державної влади і органів місцевого самоврядування за винятком контрольованих виборів,
- держава не переймається станом виробничого сектора
Очевидно що відповідальний урядовець чи політик ніколи не дозволить.
вчора на одному телеканалі журналістка прихильниця продажу землі закидала одному з так званих "старих політиків" чому за 28 років всі політики так і не провели земельну реформу.
по перше така постановка питання не коректна і спекулятивна.
а по друге відповідь на це питання на справді нескладна. тому що всі минулі влади в першу чергу президенти не мали політичної волі наводити лад в країні. такі серйозні реформи з стратегічним ресурсом мають проводитись на відповідному фоні, в країні потрібно спочатку навести хоч якийсь порядок. а всім нашим минулим президентам кучмі, ющенку, януковичу, порошенку не потрібні були справедливі і незалежні суди, правоохоронні органи які б боролися з корупцією, лад в земельних питаннях, знищення рейдерства. тому не було взагалі сенсу намагатися проводити таку складну і чутливу реформу.
робити подібні закиди всім "старим політикам" неправильно, бо не можна проводити успішні реформи в партизанський спосіб(якщо навіть в окремих представників всіх минулих влад і були такі бажання) без політичної волі найвищого керівництва.
але повертаючись до наших реалій. повстає питання чому нова влада в такий як на мене брутальний спосіб намагається "вирішити" це питання.
не знаю можливо в зеленського є якісь зобовʼязання перед міжнародними "партнерами", спонсорами чи деякими членами зекоманди(не дуже порядними).
можливо це все "маневри" щоб отримати нові кредити. але в будь-якому разі це так не робиться. чому не можна якщо справді є бажання провести справжню земельну реформу, спочатку не створити необхідні умови і прийняти необхідні закони які б готували грунт для проведення цієї реформи, навести лад в земельних питаннях а потім вже приймати головний закон який б запускав ринок землі.
а так дивлячись на потуги нової зекоманди пропхати на мою думку лобістський і шкідливий для країни проект "ринку землі" по швидкому в мене особисто нахабним чином вилазить друге питання а чи можна довіряти новій українській владі в іншому теж в чутливому і складному питанні мирного врегулювання війни на донбасі?
- Проживання в Україні не меньше 10 років і обов'язок проживання саме безпосередньо на орендованій теріторії. Максимальний строк оренди теж 10 років.
- Наявність у орендатора матеріально-техічної бази для ведення господарства.
- Обмеження оренди землі в одні руки у межах 100га.
- Заборона використання неліцензованих хімікатів.
- Черговості засівання грунтів необхідно дотримуватись.
- Обов'язкове держзамовлення на стратегічні культури.
- Порушення правил користування орендованою землею є підставою для держбанку розірвати договір оренди достроково.
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Землю, продану ТНК(транс національні компанії), повернути назад вже не вийде ніколи. Бо жоден міжнародний суд не стане на бік України у цьому спорі.
Відповідно 1 гектар коштує - 200 000 євро.
Я -Українець, в Конституції закріплено ціль - Україна повинна бути в Європейському Союзі та в Північно-Атлантичному Альянсі, це -ПРАВИЛЬНО !
Але шановне панство - зараз нас рахують за скотину безглузду !
Якщо в Україні буде законодавча норма - земля коштує не менше ніж 200 000 Євро за 1 гектар, я за !
Пане Зеленський - я та моя сім'я голосували за Вас, що Ви робите зараз ?
До речі - я так і не почув та ніде не прочитав - а навіщо в Україну приїздив та про що домовились з Нетаньяхо, Прем'єром Ізраілю ?
Гектар = 10.000 м.кв. Если 1 м.кв. стоит 200, значит гектар стоит 10.000 * 200 = 2.000.000.
Но он не стОит. Цена за гектар в районе 30.000$.
Вот, например, год назад писали.
Предлагаю из богатых и строить ВСУ, им есть что защищать, под них это государство и построено.
А какая стратегия у государства ?
Ради какой идеи инвесторы придут в Украину ?
Нажива ? Так в штатах больше %%.
А если не придут инвесторы, то какаого фига украинским предпринимателям создавать заведомо невыгодные условия ?
Куда не плюнь, попадешь в экономиста с купленным дипломом.
Пусть стояла бы. Через лет 5 продам раз в 5 дороже.