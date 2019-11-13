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 Політика України, Економіка
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Все про:ринок землі (19) Висоцький Тарас (2)

 У разі відкриття ринку землі в Україні один гектар продаватиметься на рівні $2200, - заступник міністра економіки Висоцький

Розрахунки Мінекономіки свідчать, що згідно із запропонованою моделлю, ціна буде в середньому еквівалентна $2200 за гектар.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ.

"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка є чинною, - це буде в середньому $2200 еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум $1500. Ось ціна обмежень (те, що називається "лише українці купують")", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 3 тисячі пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі

Нагадаємо, 25 вересня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт уряду №2178 про ринок землі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159328
 
 
 Топ коментарі
 
Вам народ ще дозволу не дав це робити...
А ви вже шкіру ведмедя розділили.
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Уточните пожалуйста, сколько будут стоить на тот момент $2200 в гривнах?
И когда откроются при ломбардах зубодерные кабинеты, для удобства сдачи ЗЕбобиками золотых зубов "не отходя от кассы"(С)?
Сердечно благодарю за информацию заранее.
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Гладко было на бумаге, да наткнулись на овраги. Не будет никакого рынка земли. А будет то же, что и с электроэнергией, газом и т. д.. Неужели это не ясно? Очередные грабли для всех, кроме избранных, ведь исходно на всех расчитано не было.
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Тарасику Высоцкому от однофамильца: "Я не люблю манежи и арены, На них мильон меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, Я это никогда не полюблю".
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Земля - весьма интересный объект для вложения средств, интересней чем например квартира. Сейчас и то и то дает примерно одинаковый выхлоп при сдаче в аренду - порядка 10% годовых. Но земля при этом требует намного меньше времени и затрат - раз в год на карточку денежки капнули и все, а не каждый месяц бегай, получай с квартиросъемщиков оплату и контролируй все ли там в порядке. К тому же у земли есть огромный потенциал для роста - через пару лет она будет стоить уже не 2000, а 5000. А лет через 10 - и все 10 тыс., как сейчас в Польше. Квартиры в цене так не вырастут. Так что покупкой сельхозземли могут заинтересоваться не только латифундисты, но и граждане попроще.
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Во время войны те кто попроще в окопах и еле сводят концы с концами...
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да, давай про Дедушку-Полтаблетки расскажи.
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Первые, кто против продажи земли …. это как раз латифундисты , у которых этой земли более чем … Возьмите список первых пятидесяти , умножте гектары на 2200$ и вы получите сумму чистую, а ещё плюс налоги и сборы, которую нужно сразу выложить за покупку . Плюс от этой суммы должен быть 50% денежный запас на содержание и обработку земель .
Пример : Веревский : +/- 600.000 га * 2200$ … итого 1. 320 000 000 плюс налоги и сборы .

И зачем им эта покупка ?
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Цей Висоцький каже, що ціна 2200 буде, коли землю будуть торгувати іноземцям включно. А це через декілька років. До тих пір ціна на аукціоні буде встановлена на рівні 1500 дол. з га. Всю землю скуплять на аукціонах відчизняні грошові мішки і потім будуть здавати її в оренду тим самим латифундистам. Тобто державне регулювання буде відсутнє. І будемо мати ситуацію, коли в цьому році врожай на кукурузу був відмінний, але купити мішок - проблема, все вивозиться на експорт косюками.
Оренда, і в одні руки має бути не більше 100га. І під цілий перелік умов. Лише через 10 років фермер зможе викупити свої грунти, але теж через цілий перелік умов. Це французька модель.
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вы странный человек , который как бы сказать помягче …. вообще не в теме. Я владею ФХ уже восемь лет, в аренде 1000 га . Никто, повторяю НИКТО из собственников пая не имеет желания ПРОДАВАТЬ пай . Все прекрасно понимаю что это земля и маломальский актив . И никакие Веревские и иже с ними не заставят их продать своё добро .
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и добавлю что и мне оно не упало выложить больше двух лямов бакинских за землю .
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Пiдсумуємо :
Продавати сільськогосподарську землю, коли:

- не існує за визначенням жодного ринку і не може існувати у сьогоднішній Україні, бо не функціонують інститути ринку,
- фактично в умовах війни,
- фактично в умовах найбідніших в Європі громадян,
- коли фермерські асоціації категорично проти,
- коли практично не функціонує банківський сектор, роблячи наголос лише на державних цінних паперах і незначно на споживчих кредитах,
- громадянин не має інструментів контролю органів державної влади і органів місцевого самоврядування за винятком контрольованих виборів,
- держава не переймається станом виробничого сектора

Очевидно що відповідальний урядовець чи політик ніколи не дозволить.
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ця вся колотнеча тому що влада нахабно і вперто пропонує одну з найгірших моделей запуску "ринку землі".

вчора на одному телеканалі журналістка прихильниця продажу землі закидала одному з так званих "старих політиків" чому за 28 років всі політики так і не провели земельну реформу.

по перше така постановка питання не коректна і спекулятивна.
а по друге відповідь на це питання на справді нескладна. тому що всі минулі влади в першу чергу президенти не мали політичної волі наводити лад в країні. такі серйозні реформи з стратегічним ресурсом мають проводитись на відповідному фоні, в країні потрібно спочатку навести хоч якийсь порядок. а всім нашим минулим президентам кучмі, ющенку, януковичу, порошенку не потрібні були справедливі і незалежні суди, правоохоронні органи які б боролися з корупцією, лад в земельних питаннях, знищення рейдерства. тому не було взагалі сенсу намагатися проводити таку складну і чутливу реформу.
робити подібні закиди всім "старим політикам" неправильно, бо не можна проводити успішні реформи в партизанський спосіб(якщо навіть в окремих представників всіх минулих влад і були такі бажання) без політичної волі найвищого керівництва.

але повертаючись до наших реалій. повстає питання чому нова влада в такий як на мене брутальний спосіб намагається "вирішити" це питання.
не знаю можливо в зеленського є якісь зобовʼязання перед міжнародними "партнерами", спонсорами чи деякими членами зекоманди(не дуже порядними).
можливо це все "маневри" щоб отримати нові кредити. але в будь-якому разі це так не робиться. чому не можна якщо справді є бажання провести справжню земельну реформу, спочатку не створити необхідні умови і прийняти необхідні закони які б готували грунт для проведення цієї реформи, навести лад в земельних питаннях а потім вже приймати головний закон який б запускав ринок землі.
а так дивлячись на потуги нової зекоманди пропхати на мою думку лобістський і шкідливий для країни проект "ринку землі" по швидкому в мене особисто нахабним чином вилазить друге питання а чи можна довіряти новій українській владі в іншому теж в чутливому і складному питанні мирного врегулювання війни на донбасі?
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Дебіл цей Висоцький. В Німетчині гектар коштує 30 000(тридцять тисяч) євро. А тут рукожопий економіст пропонує продавати іноземцям землю на віка, щоб приховати свою нездатність розвивати економіку країни. Висоцький дебіл, але хитрий дебіл.
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Чому в Німетчині така коштовна земля? Бо в них нема корумпованих судів. Навіть, якщо ти якийсь обмежений в грошах інвалід, то ЖОДЕН латифундист з мішком грошей не зможе найняти рейдерів, купити суди і забрати в тебе твій пай. Ось, чому в Німетчині земля така коштовна.
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тут наверно многие не понимают суть вовпроса, паи давались исключительно людям в сельской местности и тем кто эту землю обрабатывал, как в городах давали ваучеры на предприятиях, даже тем кто трудился в сельской школе или в магазине и пр. и не был свзяан ни с колхозом-совхозом паи не получал, те кто думает что гос. земли будут распаеваны, ошибается, ну как бы это сказать, чтоб никого не обидеть, ну вот обезьяна, она ведь скока ни крутится, а жопа то все-равно голая....
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Стратегічна держвластність - національна безпека. 30% землі у держвласності - той мінімум, що дозволить забезпечити населення необхідною кількістю провіанта, щоб не залежити від зовнішніх постачальників. У всіх розвинутих і заможних країнах відсоток земель у держвласності набагато більший. Цю землю держава має віддавати в оренду під відповідний перелік умов до орендатора. Наприклад таких:

- Проживання в Україні не меньше 10 років і обов'язок проживання саме безпосередньо на орендованій теріторії. Максимальний строк оренди теж 10 років.
- Наявність у орендатора матеріально-техічної бази для ведення господарства.
- Обмеження оренди землі в одні руки у межах 100га.
- Заборона використання неліцензованих хімікатів.
- Черговості засівання грунтів необхідно дотримуватись.
- Обов'язкове держзамовлення на стратегічні культури.
- Порушення правил користування орендованою землею є підставою для держбанку розірвати договір оренди достроково.
_____________________
Землю, продану ТНК(транс національні компанії), повернути назад вже не вийде ніколи. Бо жоден міжнародний суд не стане на бік України у цьому спорі.
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Отак влада маніпулює свідомістю. Обговорює ціну, продаж іноземцям. А хіба українці давали згоду на продаж землі? "Він зазначив, що загалом, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися. Навіть серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють, кількість противників впровадження ринку землі становить не менше 60%."
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1квадратний метр метр землі для с/г скажімо в Бельгії коштує 200 євро!
Відповідно 1 гектар коштує - 200 000 євро.
Я -Українець, в Конституції закріплено ціль - Україна повинна бути в Європейському Союзі та в Північно-Атлантичному Альянсі, це -ПРАВИЛЬНО !
Але шановне панство - зараз нас рахують за скотину безглузду !
Якщо в Україні буде законодавча норма - земля коштує не менше ніж 200 000 Євро за 1 гектар, я за !
Пане Зеленський - я та моя сім'я голосували за Вас, що Ви робите зараз ?
До речі - я так і не почув та ніде не прочитав - а навіщо в Україну приїздив та про що домовились з Нетаньяхо, Прем'єром Ізраілю ?
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Неверно.
Гектар = 10.000 м.кв. Если 1 м.кв. стоит 200, значит гектар стоит 10.000 * 200 = 2.000.000.

Но он не стОит. Цена за гектар в районе 30.000$.
Вот, например, год назад писали.
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Головожопу команду Зє - геть. У владі мають бути економісти-фахівці, а не хитрозроблені дебіли мілованови і висоцькі. Дострокові.
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Кто-то хорошо заработает, появятся новые богатые.
Предлагаю из богатых и строить ВСУ, им есть что защищать, под них это государство и построено.
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Скоро в таких як Дубінський появиться тисячі гектарів...
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1 гектар - это 10000 квадратных километров. 2к баксов за столько земли - это бесплатно считай! Они решили продать землю за бесплатно и потом Украинцы будут без своей земли. Слышал еще, что русские начнут скупать, через подставных лиц Украинскую землю. И Евреи из трансатлантических компаний. Евреи - Коломойский и еврейские шестерки во власти хотят распродать последнее в стране. Они жадные и не имеют морали и они пойдут на все, ради денег! Для них Украина - это место, которое они грабят и ничего хорошего они для нее никогда не сделают! Ими правит жажда грабить беспощадно!!! Все видео на которых говорит Коломойский и Зеленский и другие, то люди воспринимают их, как будто бы те говорят, как есть, но на деле эти Евреи ясно понимают, что они говорят это на камеру для развода людей! Поверить им - это равнозначно стать обманутым! Все евреи Украины только всегда грабежем занимались Украины! Черновецкого взять грабил Киев и потом свалил в Израиль и там замки видели какие отбахал и какая у него там колекция спортивных автомобилей, которые стоят миллионы. Так и эти сейчас грабят до тех пор, пока не погнали. И будут грабить до тех, пор, пока народ это позволяет!
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Вы ошиблись с размером гектара! А так все верно.
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Какие 10000 кв километров? 1 га - это квадрат 100х100 метров. Вообще, не хочешь - не продавай, кто тебя заставляет?
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придурки не продавайте кто имеет єто ******. уж точно будте богаты и счастливы на помойке
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Коли скуплять 60-70% поля і припинять брати в аренду в тих хто залишиться, то продадуть усі.
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За одни из самых лучших черноземов в мире 1500 долларов?..цена должна быть не менее 50000 долларов....зетвари распродадут землю за бесценок
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А хто шо собрался продавать? Я свою землю не буду продавать. Хто хотел продать в селе, те отдали в аренду на 49-ть лет за 25 тыс за гектар. А с государственной делайте шо хотите. У нас на гос землях сеют прокуроры, СБУшники, менты, рай начальство.
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обіцянки-цяцянки- дурному радість. Так само казали й про ваучери.
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розмови про великі гроші ведуться з розрахунку на людську жадібність. Це, як у фільмі про Буратіно.
У разі відкриття ринку землі в Україні один гектар продаватиметься на рівні $2200, - заступник міністра економіки Висоцький - Цензор.НЕТ 9645
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Вчителі за 4000$ зможуть відразу майже 2 гектари купити
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В верховной раде только и разговоров о цене.

А какая стратегия у государства ?
Ради какой идеи инвесторы придут в Украину ?
Нажива ? Так в штатах больше %%.

А если не придут инвесторы, то какаого фига украинским предпринимателям создавать заведомо невыгодные условия ?

Куда не плюнь, попадешь в экономиста с купленным дипломом.
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А эти экономисты посчитали выдержит ли гривна такое давление? Вброс таких денег малоимущим селянам куда пойдет? Онозначно не в инвестиции. Они сразу же будут обменяны на гривны и в виде гривны пойдут на внутренний рынок. Спрос увеличится - цены взлетят. Получим очередной виток инфляции. Пострадают остальные украинцы. Кто-то просчитывал такой момент?
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Свежо предание....У нас в селе сейчас скупляют по штуке за пай.А они говорят про какие то 1500-2200 за гектар.Сказочники....
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а че, я бы прикупил несколько гектаров по такой цене.
Пусть стояла бы. Через лет 5 продам раз в 5 дороже.
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