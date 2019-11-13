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 Політика України, За кордоном
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Все про:Венесуела (72) обмін (540) Росія (20596) США (5806)

 Росіяни давали помітний сигнал до домовленості "обміну" Венесуели на Україну, - ексспівробітниця Ради з нацбезпеки США Гілл

У своїх свідченнях у справі імпічменту Дональда Трампа колишня старша директорка з питань Європи та Євразії Ради національної безпеки США Фіона Гілл розповіла про намагання Росії вирішити зі США "українське питання" за рахунок Венесуели.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Фіона Гілл згадує, що події, пов’язані з формуванням тіньової американської політики щодо України, почалися тоді ж, коли у Венесуелі тривали заворушення.

"І в той конкретний момент росіяни давали дуже помітний сигнал, що хочуть якоїсь дивної домовленості про "обмін" Венесуели на Україну. Іншими словами, якщо ми хотіли… тримати Росію подалі від нашого двору (бо вона вже вислала кількасот спецслужбовців для захисту уряду Венесуели і запобігання військовому втручанню США), то в той же час вони (Росія. - Ред.) мали свою версію подій: ...мовляв, ви (США. - Ред.) самі на нашому дворі (в Україні. - Ред.)", - розповіла Гілл.

Вона додала, що Рада нацбезпеки США доручила їй передати Росії, що такі домовленості є неприйнятними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв цього тижня оприлюднити стенограму "першої і найважливішої" розмови із Зеленським

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників США проголосувала за резолюцію, яка переводить розслідування імпічменту Трампа в публічну площину.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Фіона Гілл дала свої свідчення перед Конгресом у межах розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа 14 жовтня. Стенограму її допиту виклали у відкритий доступ 8 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159327
 
   
 Топ коментарі
 
Зе - это обычный сепар, только более успешный в обычном понимании.
Для себя я давно сделал вывод, что большинство артистов, клоунов и скоморохов с начала войны были за Московию, некоторые из них туда и переехали, так как основные их доходы всегда были от рынка Московии.
ЗЕ был вполне подходящей кандидатурой для операции ФСБ "Буратино". С одной стороны, он часто был вхож в российский шоу-бизнес, его бизнес есть там и до сих пор, он лоялен к Московии, с другой стороны его основной спонсор - Коломойский, который зол на украинские власти за то, что они не дали ему до конца разграбить Украину.
Одним словом сошлись интересы властей Московии и некоторых олигархов Украины по устранению проевропейского лидера - Петра Порошенко.
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О как плешивого распустили. А не пора ли задушить его санкциями?
А про обмен мы и сами знали.
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Типу, що нема тепер корупції та кумовства🐸
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Собственно, напрасно они Украину на Венесуэлу не обменяли. Теперь, если НАТО войдёт в Украину, то Российские военнные ядерные базы войдут и в Венесуэлу и в Кубу и в Никарагуа. В результате необмена, Россия удержала у власти и Николаса Мадуро и Ким Чен Ына и Башара Асада и всё равно Украину тоже нейтрализовала.
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Похоже, что в русне у всех мышление под копирку.
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Иди мамке тубзик в хате сделай -зима на носу, а то оно о Украине тут рассуждает, убогое))))
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Я вас запомнил. Это Вы на страницах этого форума, предлагали Украине торговать новыми технологиями получения бесплатной энергии толи из воздуха толи вообще из ничего. Поэтому спрашиваю, что ваш многогранный интеллект, подсказывает, в чём конкретно по фактам я ошибаюсь?
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И есть же кассапы 140млн на 1/8 части суши,вместо 3.5млрд. идентичной восточной, верящие в сказки покорения мира.Идиоты.
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Ооо вонючка ватная выскочила. Это тема не твоя,хлебани бояры и отползай!
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Основатель "Белых касок" после обнародования сведений о том что он является агентом британской разведки Ми-6 выпал с балкона и скоропостижно скончался.

Россияне давали заметный сигнал к договоренности "обмена" Венесуэлы на Украину, - экс-сотрудник Совета по нацбезопасности США Хилл - Цензор.НЕТ 5724
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Опа! Тема! Внимание, даю заметный сигнал по схеме: захватить чего-нить у Мордора (да хоть Кенигсберг), а потом пойти на уступку и обменять... на Крым. А че, схема рабочая, рашке вон нравится...
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Захватить у Мордора. И где ты найдешь таких психов?
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Вечно кацапы что-то обменять на Украину хотят. Я не могу понять, они хотят обменять что-то на широкомасштабное вторжение в Украину? На её варварский захват, убийства и разграбление, что ли? И ещё, может, в этом помощь попросить у нато? Хороший кацап, кремированный кацап.
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Всё так. Но США и НАТО не станут воевать за Украину, они это явно дали понять ещё при оккупации Крыма в 2014-м.
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Не понял какой сигнал Россия подавала?
Это она про выпрямленный средний палец правой руки?
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пісклявий сигнал.
вашу недострану давно пора поділити,щоб не смерділи на весь світ.
а "пальці" ваші пообломлювати.
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Засунутый себе в задницу. Чтоб не смердело русским духом.
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связанные с формированием теневой американской политики в отношении Украины
Росіяни давали помітний сигнал до домовленості "обміну" Венесуели на Україну, - ексспівробітниця Ради з нацбезпеки США Гілл - Цензор.НЕТ 8986
Почему "теневая политика"?
Это как теневая экономика, т.е. противозаконная.
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Вчора двоє бійців, в тому числі командир, отримали важкі поранення.
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