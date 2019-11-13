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 Політика України, Події
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 МЗС України закликало міжнародну спільноту засудити вирок шістьом фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір"

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні у зв'язку з рішенням Південного окружного військового суду Росії про засудження шістьох громадян України, фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"На політичну вмотивованість рішення вказує той факт, що суд проігнорував відсутність доказової бази і підтримав запит сторони обвинувачення", - йдеться в заяві.

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У МЗС назвали вирок російського суду "ганебним рішенням". За словами пресслужби МЗС України, це рішення "підтвердило, що російське антитерористичне законодавство широко застосовується російською окупаційною адміністрацією для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу".

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити це неправомірне рішення і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах".

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засуджено до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеін Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.

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Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх обвинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159326
 
   
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Осудіть осуждєніє - єто же шедеврально!
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13.11.1154 - помер Ізяслав II Мстиславич, князь Русі-України 1146-1154 рр., онук Володимира Мономаха. Створив Дніпровську флотилію. Увесь час князювання відбивав напади Юрія Довгорукого на Київ

МИД Украины призвал международное сообщество осудить осуждение шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" - Цензор.НЕТ 6790
 показати весь коментар
 
 
13.11.1917 - постановою Центральної Ради Симон Петлюра призначений генеральним секретарем із військових справ

МИД Украины призвал международное сообщество осудить осуждение шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" - Цензор.НЕТ 8146
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13.11.1918 - затверджено конституційні основи ЗУНР. Територія ЗУНР становила 70 тис. кв. км, населення - 6 млн. осіб

МИД Украины призвал международное сообщество осудить осуждение шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" - Цензор.НЕТ 5358
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Насправді лише деяких на Заході турбують релігійні переслідування мусульман. Звертатися треба до Туреччини, СА, Еміратів, Кувейту... для спільного впливу на країни Заходу. І лише потім спільними зусилями протистояти тоталітарній росії.
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Так заодно пусть и тоталитарности Германии противостоят. Там тоже запрещена деятельность этой организации.
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А слышали как заптурили урал 128 около района разведения? Новость спустили по тихой воде
Вот как на одном участке эта же бригада разводится и рядом же птурят урал двойным запуском?
*********

В районе Докуча сепары обстреляли позиции 128 из АГС. Ранен комбриг и 3 офицера. Комбриг тяжелый. Штаб ****** о подрыве на неизвестном предмете. Мол не сепары виноваты (это ж после такого придется разведение остановить) а на неизвестный предмет наехали.
****** *****
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Не можу лайкнути, бо це з нашого боку ідіотизм.
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Свинособачі помийки говорять про френдлі фаєр що ще більше доказує їх вину і політичний мотив нерозголошення

В нас дійсно в медіа тихо.
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Дійсно, що виходячи з багаточисельних скандалів протокольної служби у нас є замість МЗС лише один Пристайко.
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Який робить ДЕ... чи ЗЕ... ******* заяви, як сьогодні- треба говорити з Путіним, тому що цонго хочуть українці ...
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Якби був МІД він би закликав суд в Гаазі забрати цю спрвау до справи про Россію спонсора тероризму.
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Для цього треба вказівка від ОП до МЗС. Тому це відповідальність зеленої влади.
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АААА Єрмак не дав вказівки... Він лише сказав Пристайку- КАЖИ ЩО ЗУСТРІЧІ З ПУТІНИМ ХОЧУТЬ УКРАЇНЦІ
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У нас МІД взяв ідею Зеленського з назвою його шоу й перефразував свої заяви у шоу " НЕ РОЗІЗЛИ ХУ..ЛА"
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Осудіть осуждєніє - єто же шедеврально!
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Война россиянского куфра против мусульман и Ислама ужесточается. Путинские муртады ненавидят Ислам. Духовные скрепы секты РПЦ руками сектантов убивают сирийских детей,сажают в тюрьмы мусульман,пытают и доводят их до смерти.
В каком еще религиозном течении "святые мощи" ( куски мумий умерших) тягают по храмам и заставляют прихожан их целовать для своего "исцеления" от всех болезней?! Кошмар.
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