 ЄС не зніме санкції з РФ до повного виконання Мінських домовленостей, - радник президента ЄК з питань України Брок

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Жовква розповів про прогрес у впровадженні реформ, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію.

Спеціальний радник президента Європейської комісії запевнив, що підтримка реформ в Україні, суверенітету і територіальної цілісності держави і надалі залишатиметься серед основних пріоритетів керівництва європейських інститутів.

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Брок зазначив, що ЄС зберігатиме санкції проти Росії до повного виконання мінських домовленостей.

Також співрозмовники порушили тему енергетичної безпеки в Європі. Ігор Жовква зазначив, що Україна залишається надійним партнером у транзиті енергоносіїв. Він закликав усі держави, які є членами Євросоюзу, зберігати єдність у питанні дотримання енергетичного законодавства ЄС.

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