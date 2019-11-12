 ЄС не зніме санкції з РФ до повного виконання Мінських домовленостей, - радник президента ЄК з питань України Брок

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Жовква розповів про прогрес у впровадженні реформ, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію.
Спеціальний радник президента Європейської комісії запевнив, що підтримка реформ в Україні, суверенітету і територіальної цілісності держави і надалі залишатиметься серед основних пріоритетів керівництва європейських інститутів.
Брок зазначив, що ЄС зберігатиме санкції проти Росії до повного виконання мінських домовленостей.
Також співрозмовники порушили тему енергетичної безпеки в Європі. Ігор Жовква зазначив, що Україна залишається надійним партнером у транзиті енергоносіїв. Він закликав усі держави, які є членами Євросоюзу, зберігати єдність у питанні дотримання енергетичного законодавства ЄС.
А І.Жовква не забув запитати про Крим? Чи «Крим ето Крим»?
Другий фронт - боротба з прокремлівською владою.
И не подвинется, как бы не хотелось обратного
Міністр оборони: розведення йде за планом, хоча бойовики намагаються зірвати процес
Пока на Даунбасе не будут проведены "выборы"... и потом укролохи зебиловские будут кормить и восстанавливать братов с даунбаса...
хотя - скоро уже и Украины не будет...