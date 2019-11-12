EN|RU|UK
Теми дня: Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  483  41
Матеріали за темою:
Все про:санкції (2418) Брок Елмар (18) Офіс Президента (147) Жовква Ігор (2)

 ЄС не зніме санкції з РФ до повного виконання Мінських домовленостей, - радник президента ЄК з питань України Брок

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква зустрівся зі спеціальним радником президента Європейської комісії з питань України Ельмаром Броком.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Жовква розповів про прогрес у впровадженні реформ, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію.

Спеціальний радник президента Європейської комісії запевнив, що підтримка реформ в Україні, суверенітету і територіальної цілісності держави і надалі залишатиметься серед основних пріоритетів керівництва європейських інститутів.

Читайте також: У Європі будуть сотні воєн, якщо поводитися як Росія, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок

Брок зазначив, що ЄС зберігатиме санкції проти Росії до повного виконання мінських домовленостей.

Також співрозмовники порушили тему енергетичної безпеки в Європі. Ігор Жовква зазначив, що Україна залишається надійним партнером у транзиті енергоносіїв. Він закликав усі держави, які є членами Євросоюзу, зберігати єдність у питанні дотримання енергетичного законодавства ЄС.

Також читайте: В Офісі президента підтвердили затримання керівника одного з департаментів за підозрою в корупції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159325
 
 
 Топ коментарі
 
Крым уже подарили или как ???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Они типа гарантов....
 показати весь коментар
 
 
Та посмотри на его рожу - у него ж рожа дыбила. Из кинофильма Фантомас.
 показати весь коментар
 
 
Брок отметил, что ЕС будет сохранять санкции против России до полного выполнения Минских договоренностей. Источник: https://censor.net.ua/n3159325»

А І.Жовква не забув запитати про Крим? Чи «Крим ето Крим»?
 показати весь коментар
 
 
Треба лупити-лупити-лупити ПліСНяву відсутністю міжнародної политики - окрім "звитяг" ЗЕ на перемовинах з Трампом та не було б щастя - нещастя допомгло Єрмаку прийняти торгівлю Пуйла Сенцовим та моряками заради втечі від відповідлальності по суду ООН ... Що твОрить чи витворяєр ПліСНява у міжнародній політиц!!! - міністр Пристайко , як приставка по опавещєнію поганих новин, послів немає, Єрмак відмивається від звинувачень у ПРоКремлівській ідеології , втягуючи тим сами себе повністю у це лайно... А Європа ще щось намагається!!! не завдяки а наперкір *********** у владі
 показати весь коментар
 
 
Слухайте, Україна другий фронт, мабуть не потягне...
 показати весь коментар
 
Міжнародна політика дипломатії при неможливості перемоги армією - ЦЕ ПЕРШИЙ ФРОНТ
 показати весь коментар
 
Перший фронт - це окопи на Сході.
Другий фронт - боротба з прокремлівською владою.
 показати весь коментар
 
НАЖАЛЬ, Ваш другий - це тільки через тиск заходу й не менш важливе ніж окопи, нажаль. Мені здається, або так хочеться, чим більше ПліСНява показує не беззсиля а навіть підігравання Кремлю- тим швидше Європа почне шкурою відчувати небезпеку . А суд в Гаагзі ( в той час) таки взяв на розгляд справу про країну спонсора тероризму...
 показати весь коментар
 
Регіонал Разумков, Єрмак регіонал, (помічник-консультант Тадеєва у 2-х скликаннях, ПРосто не світивсяу политиці до часу Х), Хорошщковського кабінет у ОПі . Хіба тільки поки що ще не міністр оборони не громадянин Росії та СБУ керує не генерал Пуйла ( а те що керує ...)
 показати весь коментар
 
Санкции, санкции. И что они дали??? Остановили войну? Нет. Только во время этих игр, Украина, как губка напитывается оиужием. И Зеля, наверное забыл про Ереван 1999
 показати весь коментар
 
 
То, что у нас ВСЕ министры дебилы, никтго уже не удивляет...
 показати весь коментар
 
Да. Они остановили войну. Если бы ***** не увидело что мир серьезно озаботился нападением на Украину то уже бы Киев окупировало. А если бы ЕС и Киев зашевелился раньше и ввели санкции еще при окупации крыма то большая вероятность что сейчас бы не было война на дамбасе.
 показати весь коментар
 
Санкции ввели летом весной и летом 2014.После этого был Иловайск, ДАП, Дебальцево. Что с памятью напряг, а соевый????
 показати весь коментар
 
Рашка привыкла ягель есть, поэтому снимут-не снимут, там пофиг. 5 лет в санкциях живут, и что? Подвинулась хоть на шаг назад?
И не подвинется, как бы не хотелось обратного
 показати весь коментар
 
Короче, шото там зеленая власть написала в ЕС по поводу ассоциации с ЕС. То ли квоты требуют увеличить . Но об жтом СМИ опять молчат , а чиновники ЕС пытаются общаться. И опять украинцы не в курсе деталей
 показати весь коментар
 
 
Пздц по-новому, це коли міністр оборони радісно рапортує про капітуляцію, яка "йде за планом" на г+г , а це інтерв'ю перепощує сайт міноборони.

Міністр оборони: розведення йде за планом, хоча бойовики намагаються зірвати процес
 показати весь коментар
 
 
косоглазая русня у тебя мокшанский флаг под прокси отвалился.
 показати весь коментар
 
 
Шо значит просто не снимите санкций? Не снять мало - их добавить надо так, шоб аж ***** в кремле скукожился.
 показати весь коментар
 
Це у відповідь на закупівлю Україною електроенергії та навіть картоплі на росії?
 показати весь коментар
 
 
Повідомляється про поранення комбрига 128 бригади і ще трьох офіцерів внаслідок обстрілу росіянами в районі Докучаєвська.
 показати весь коментар
 
 
ЄС не зніме косметичні санкції, але продовжить будувати ПП2. Не вмер Данило, болячка задавила🧐
 показати весь коментар
 
 
Если у кого есть ВПН, можете посмотреть на тех, кого хотят вернуть в Украину. Там все в форме РФ, от мусоров до "молодогвардейцев". Фото ничем не отличаются от фото рашистов, где-нибудь в Рашке. Стоит только это увидеть и станет понятно, что ничего из этого "возврата" не выйдет: https://rusvesna.su/news/1573566770
 показати весь коментар
 
 
ЄС не зніме санкції з РФ до повного виконання Мінських домовленостей, - радник президента ЄК з питань України Брок - Цензор.НЕТ 4692

Пока на Даунбасе не будут проведены "выборы"... и потом укролохи зебиловские будут кормить и восстанавливать братов с даунбаса...
хотя - скоро уже и Украины не будет...
 показати весь коментар
 
Вот по этому партия "голос пинчука" хочет выйти с этих соглашений, а партия "зеленые человечки" хочет выполнить их в одностороннем порядке.
 показати весь коментар
 
Санкции це надовго.Бо москали туда не пустят Украину,бо то место преступления,яке Украина будет расследовать и подавать иски в Гаагу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору