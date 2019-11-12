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 Суспільство
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 Український інститут національної пам'яті розпочав кампанію до Дня пам'яті жертв Голодомору

Український інститут національної пам'яті розпочав інформаційну кампанію до Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті УІНП.

"Цього року кампанія присвячена окремим історіям людей, які не мовчали про Голодомор. Гаслом кампанії є "Пам'ять, що рятує: голоси правди"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комуністичний режим робив усе, щоб голоси правди про Голодомор-геноцид 1932-1933 років замовкли.

"Втім, голоси тих, хто доносив правду, не затихли. Спочатку вони зазвучали у західному світі завдяки подвижницькій праці української діаспори, небагатьох західних істориків і журналістів, а після здобуття Незалежності - і в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Цього року Український інститут національної пам'яті робить новим проектом свій внесок для того, щоб ці голоси не стихли.

Упродовж наступних тижнів у соціальних мережах (Facebook, Twitter) Інституту публікуватиметься низка статей, присвячена голосам правди.

В УІНП нагадали, що в 2019-му українці і світове співтовариство 23 листопада вшанують пам'ять убитих Голодомором 1932-1933 років. О 16:00 буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого кожен може пригадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні.

Для світу гаслом на вшанування пам'яті жертв Голодомору є "Україна пам'ятає! Світ визнає!"/"Ukraine remembers, the World acknowledges!".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159321
 
   
 Топ коментарі
 
«Термін Голодомор зафіксований у Законі Верховної̈ Ради України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» від 28 листопада 2006 р., тому набув статусу юридично-правової категорії. 16 країн офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу. 2010 року судовим розглядом завершилася кримінальна справа за фактом здійснення злочину геноциду. Винними суд визнав сім вищих керівників СРСР та УСРР, а саме генерального секретаря ЦК ВКП(б) Йосипа Сталіна, секретарів ЦК ВКП(б) Лазара Кагановича та Павла Постишева, голову Раднаркому СРСР В'ячеслава Молотова, генерального секретаря ЦК КП(б)У Станіслава Косіора, другого секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаєвича, голову Раднаркому УСРР Власа Чубара[18][19] і констатував, що за даними науково-демографічної експертизи загальна кількість людських втрат від Голодомору становить 3 мільйони 941 тисяча осіб. Також за даними слідства визначено, що втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб[20][21].

От, за що україножери ненавидять Президента В.А. Ющенка.
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Я пам'ятаю розповіді моєї покійної бабусі...Із 8-ми дітей в живих лишились тільки сама менша і сама старша...3 колоски...розкуркулення...трудодні...
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І обов'язкове: «тільки ж нікому не розказуй, що ти чув»...
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як примусити зелену макаку не відкривати свою малоросійську пащеку в цей день?
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«Термін Голодомор зафіксований у Законі Верховної̈ Ради України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» від 28 листопада 2006 р., тому набув статусу юридично-правової категорії. 16 країн офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу. 2010 року судовим розглядом завершилася кримінальна справа за фактом здійснення злочину геноциду. Винними суд визнав сім вищих керівників СРСР та УСРР, а саме генерального секретаря ЦК ВКП(б) Йосипа Сталіна, секретарів ЦК ВКП(б) Лазара Кагановича та Павла Постишева, голову Раднаркому СРСР В'ячеслава Молотова, генерального секретаря ЦК КП(б)У Станіслава Косіора, другого секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаєвича, голову Раднаркому УСРР Власа Чубара[18][19] і констатував, що за даними науково-демографічної експертизи загальна кількість людських втрат від Голодомору становить 3 мільйони 941 тисяча осіб. Також за даними слідства визначено, що втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб[20][21].

От, за що україножери ненавидять Президента В.А. Ющенка.
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Етноцид українців не можна подарувати москалям і кагановічам.
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До речі, всі важливі рішення для СССР в часи кримінального зхлочинця -вбивці Сталіна вирішувались групою політпаханів десь з 5 осіб, з'їжались на "стрілку" , перетирали між собою, мірялись авторитетами, впливом, протоколів не вели, рішення не публікували, що вирішили-держали кожен учасник в голові. До інших доводили тільки що треба робити і все. Чисто бандитські принципи. Наприклад,за початок війни в 1939 році на стороні Гітлера таке рішення було прийнято 18 серпня. Після цього терміново вигнали переговорників із Заходу і так же термінову запросили Ріббентроппа, де йому дали на підпис готовий документ. За голодомор десь так же було
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«без акцента на Україну»...
як та мразота замаскувала...
....зараз нащадки тих вбивць верещать: «А тагда бил голод не только на Украінє !!!!»
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А нащадки Кагановича дерибанять нас і далі. Вже недалеко новий червоний терор під проводом хазарського сміття.
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