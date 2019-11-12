 Міністр оборони Загороднюк вважає необ'єктивним рішення суду заарештувати генерала Марченка, обвинуваченого в закупівлі неякісних бронежилетів

Про це в ефірі "Армія FM" заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Дуже важко погодитися з таким рішенням. Звичайно, ми всі чекаємо рішення справи по суті. Але наскільки ми знаємо, наскільки ми спілкувалися з нашими юристами, під варту беруть тоді, коли є ризик, що людина або продовжуватиме протиправну діяльність, або завдасть шкоди суспільству під час розслідування. Все, що ми знаємо про Дмитра - це те, що він не здатний ні на те, ні на інше... Об'єктивно кажучи, нам здається, що це необ'єктивне рішення", - сказав він.
За словами Загороднюка, за Марченка ручалися депутати, герої України, він не переховувався від слідства і приходив на всі допити.
Водночас він сказав, що правопорушення в Збройних Силах, дійсно відбуваються, існує корупція, з якою ведеться боротьба.
"Але, водночас, ми, як цивілізована країна, маємо поважати право людини на те, що вона є невинною доти, доки її вину не буде встановлено. Це перше. А по-друге, запобіжні заходи мають бути адекватні ситуації . У цьому випадку ми справді трохи (або не трохи) здивовані цим рішенням і сподіваємося, що його (Марченка. - Ред.) адвокати подадуть належну апеляцію", - резюмував Загороднюк.
Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн.
Когда нет аргументов, многие граждане начинают косить под дурака. Вред он не может нанести... А отпетлять в прекрасное далёко тоже не может?
https://gordonua.com/ukr/blogs/borislav-bereza/-generalu-marchenko-bulo-vidomo-shcho-jogo-hochut-zaareshtuvati-ale-vin-ne-zahvoriv-ne-imituvav-slaboumstvo-a-prijshov-v-sud-1419942.html
Нет, есть и 3-й вариант- когда подозреваемый просто-напросто сбежит. Как же так? Министр обороны прошляпил такой очевидный ход? Он лопух? Такому нельзя доверять войска.
А контрольори впевнені?
І що далі? ЗСУ проти МВС, а ССО ГРУ ГШ РФ будуть їх мирити?
Кевлар при намоканні втрачає 40% міцності.
Зеленський пішов стопами Сталіна
Масові арешти НАБУ армійських офіцерів - це не боротьба з корупцією, а деморалізація армії. Капітулянська влада усуває тих, хто воював за Україну, а інших залякує. Так само робив Сталін із радянським генералітетом, у результаті перед нападом Гітлера на СРСР все вище армійське керівництво сиділо в застінках НКВС.
Армія, ветерани, волонтери і громадянське суспільство - єдині, хто не дозволить Зеленському капітулювати, як би він цього не прагнув. Тому їх і намагаються дискредитувати і знищити, щоб не чинили опору. Нічого в них не вийде. Ми вистоїмо і переможемо!
А з Порошенком, там у них взагалі завал.
Після його посадки, їм же прийдеться продемонструвати наріту 100500 трільядів долларів, які він «вкрав в офшори».
А де їх взяти ? В телестудії «1+1» ?
Ви зараз це пишете у притомному стані, чи під речовинами?
Моряки живі, і пр зустрічі з Порошенком, сказали, що все було правильно.
У Вас личная неприязнь к какому-то Хряку в шкуре на уровне эмоций, а ля-ля у меня...