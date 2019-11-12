 Президент Австрії Ван дер Беллен і Лукашенко обговорили російську агресію в Україні

Про це австрійський президент заявив під час пресконференції у Відні за результатами зустрічі з Лукашенком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми сьогодні також обговорили багато питань на тему Східної України. Білорусь приймає переговори Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту в Україні. Так звані "Мінські домовленості" всім відомі, і Білорусь приклала багато зусиль для мирного врегулювання цього конфлікту належним чином. І Австрія це підтримує, у тому числі в рамках ОБСЄ", - заявив Александер Ван дер Беллен.
Він додав, що Мінські домовленості відіграють важливу роль в питанні врегулювання конфлікту на Сході України.
"І якою важкою є внутрішня ситуація в Україні, навіть без російської інтервенції", - зазначив президент Австрії.
И какая же тяжелая ситуация внутри Украины , если отсечь Донбас?
а Лукашенко не мешает разобраться со своей страной, там в совхозах коровы с голоду мрут а он ездит трепается со всеми. Люди вдумайтесь- в совхозах нечем кормить коров, 21 век на дворе. Надеюсь карму ты детишкам своим наработал упырь
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«Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт - это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет - будем собираться, разговаривать». «Но толку будет мало».
«Не надо говорить, что это не конфликт России и Украины». «Тут (на конференции. - Ред.) осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны. Да, не надо игнорировать руководителей непризнанных ЛНР и ДНР. Они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Но важно, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и приняли решение». ((c) Лукашенко)
https://www.kp.by/daily/27038/4103951/
Учитесь - как можно запудривать мозги.