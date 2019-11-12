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Все про:Австрія (201) Лукашенко (433) ван дер Беллен (4)

 Президент Австрії Ван дер Беллен і Лукашенко обговорили російську агресію в Україні

Під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у вівторок у Відні федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен також обговорив ситуацію на сході України, зокрема, російську інтервенцію.

Про це австрійський президент заявив під час пресконференції у Відні за результатами зустрічі з Лукашенком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сьогодні також обговорили багато питань на тему Східної України. Білорусь приймає переговори Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту в Україні. Так звані "Мінські домовленості" всім відомі, і Білорусь приклала багато зусиль для мирного врегулювання цього конфлікту належним чином. І Австрія це підтримує, у тому числі в рамках ОБСЄ", - заявив Александер Ван дер Беллен.

Він додав, що Мінські домовленості відіграють важливу роль в питанні врегулювання конфлікту на Сході України.

"І якою важкою є внутрішня ситуація в Україні, навіть без російської інтервенції", - зазначив президент Австрії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159319
 
 
 Топ коментарі
 
Без российской интервенции не было бы "такой тяжёлой ситуации". Вот они реально идиоты или зачем-то идиотами прикидываются?
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Наша влада називає це конфліктом(хз хто там з ким конфліктує), так чому вони повинні називати це війною.
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обсуждають всі. тільки наш "янєлох" нічого не обсуждає, і взагалі, не баче ніякої агресії від росії.
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Без российской интервенции не было бы "такой тяжёлой ситуации". Вот они реально идиоты или зачем-то идиотами прикидываются?
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Козлы это не конфликт а война
И какая же тяжелая ситуация внутри Украины , если отсечь Донбас?
а Лукашенко не мешает разобраться со своей страной, там в совхозах коровы с голоду мрут а он ездит трепается со всеми. Люди вдумайтесь- в совхозах нечем кормить коров, 21 век на дворе. Надеюсь карму ты детишкам своим наработал упырь
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Корова сытая была, потому и обосравшись(иначе лопнула бы). А Президент Австрии высоко оценил вклад Лукашенко в деле миротворческого процесса.
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Наша влада називає це конфліктом(хз хто там з ким конфліктує), так чому вони повинні називати це війною.
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Какой нах Восточной Украины？ по пять районов в двух областях...и все...
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Что Лукашенко уже выездным стал в Европу?
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А он всегда был выездным. Просто дел дома много, что бы по заграницам тягаться.
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«Сегодня мы Украину просто «подарили» своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой».
...
«Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт - это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет - будем собираться, разговаривать». «Но толку будет мало».
«Не надо говорить, что это не конфликт России и Украины». «Тут (на конференции. - Ред.) осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны. Да, не надо игнорировать руководителей непризнанных ЛНР и ДНР. Они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Но важно, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и приняли решение». ((c) Лукашенко)
https://www.kp.by/daily/27038/4103951/

Учитесь - как можно запудривать мозги.
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обсуждають всі. тільки наш "янєлох" нічого не обсуждає, і взагалі, не баче ніякої агресії від росії.
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Пля, два промокшанских шныря обсуждают важность "безальтернативных" минских договорняков для Украины...
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