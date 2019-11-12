 У ГПУ спростували інформацію про підготовку підозр Гонтаревій і Рожковій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГПУ.
"Інформація, розповсюджена низкою ЗМІ, про підготовку Генеральною прокуратурою України підозр колишній голові Національного банку України та першій заступниці голови НБУ не відповідає дійсності.
Відповідні документи також не надходили до ГПУ від органів досудового розслідування.
Генеральна прокуратура України вкотре просить засоби масової інформації утримуватись від публікації неперевіреної інформації, поширення якої може завдати шкоди як інтересам розслідування, так і правам та законним інтересам громадян", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією джерел, Гонтареву і Рожкову підозрюють у скоєнні низки кримінальних злочинів, а саме: зловживання службовим становищем (тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України); службове підроблення (тобто вчинена за попередньою змовою групою осіб видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки - кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України) та умисне невиконання службовою особою ухвали суду, яка набрала законної сили (тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України).
НО... Она разбомбила целую кучу банков- аккумуляторов. Почему Беня ее ненавидит? Ну хоть- кто нибудь из Вас это представляет? Она просто не дала нас обобрать до нуля. Б...ь, до чего же Вы тупые овцы. Почему же вас жизнь не учит? Меня тоже..., но я делаю выводы - пока волки в виде Бени во главе государства - мы все овцы в стаде. Как бы мы о себе не думали высоко, какое бы у нас бы не было мнение о себе, и образование - мы все ОВЦЫ, и даже никоим образом не бараны
Голосовал за зё и не жалею, ибо сменяемость лучше несменяемости.
Когда из-за санкций посыпался рубль - они поддерживали стабилизацию ру*** (***).
Лично помню как курица рожкова хвалилась что они на пару с главой нацбанка паРаши совместно работают.
Вот отсюда и гривна обвалилась - в т.ч. ушла на поддержание курса ру*** - чтобы экономика напавшей страны не гахнулась.
Так что путен не разрешит их сажать - так же как и Лолиту.
А знаете, что это означает?
Что за чисто рейдерский наезд Коломойского на НБУ Монике уже настучали по голове.
Монике настучали по голове.... кто и шо ему настучали? было опровержение по Писаруку?
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