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Все про:ГПУ (3346) Гонтарева (365) Рожкова Катерина (45)

 У ГПУ спростували інформацію про підготовку підозр Гонтаревій і Рожковій

Генпрокуратура не готувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій і першій заступниціголови НБУ Катерині Рожковій, а також не отримувала відповідні документи від органів досудового розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГПУ.

"Інформація, розповсюджена низкою ЗМІ, про підготовку Генеральною прокуратурою України підозр колишній голові Національного банку України та першій заступниці голови НБУ не відповідає дійсності.

Відповідні документи також не надходили до ГПУ від органів досудового розслідування.

Читайте також: ГПУ підготувала підозри Гонтаревій і Рожковій за зловживання службовим становищем і підробку

Генеральна прокуратура України вкотре просить засоби масової інформації утримуватись від публікації неперевіреної інформації, поширення якої може завдати шкоди як інтересам розслідування, так і правам та законним інтересам громадян", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією джерел, Гонтареву і Рожкову підозрюють у скоєнні низки кримінальних злочинів, а саме: зловживання службовим становищем (тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 КК України); службове підроблення (тобто вчинена за попередньою змовою групою осіб видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки - кримінальний злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України) та умисне невиконання службовою особою ухвали суду, яка набрала законної сили (тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159318
 
   
 Топ коментарі
 
где то в размере бутылки, на которой ты свой геморой лечишь В ГПУ опровергли информацию о подготовке подозрений Гонтаревой и Рожковой - Цензор.НЕТ 2018
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Зебилы, запевай!))))))))))))))))))) Тупые, гавноглотатели, не слышу вашего кукареку!! В ГПУ опровергли информацию о подготовке подозрений Гонтаревой и Рожковой - Цензор.НЕТ 9802
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Руки прочь от Мани Аблигации и Сони-Золотой Ручки!)
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Генпрокуратура и сколько эта жаба вам отстегнула, чтобы с нее сняли все подозрения.
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где то в размере бутылки, на которой ты свой геморой лечишь
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Зебилы, запевай!))))))))))))))))))) Тупые, гавноглотатели, не слышу вашего кукареку!! В ГПУ опровергли информацию о подготовке подозрений Гонтаревой и Рожковой - Цензор.НЕТ 9802
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Опять порохоботы говносрач начинают разводить, задолбали.
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Ну все, перегадили ви цим повідомленням вечір толіку грицацуєву.
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Уткнётся в пышную грудь мадам Грицацуевой, поплачет и его попустит.
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Руки прочь от Мани Аблигации и Сони-Золотой Ручки!)
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Я не скажу, что Гонтарева ничего не наварила - только дурак в той ситуации не наварил бы. А вы помните замечательные банки : Киевская Русь, Крещатик , Надра и т.д и т.п. ? Я, сознаюсь, держал там свои сбережения. Они ко мне вернулись - а по какому курсу?
НО... Она разбомбила целую кучу банков- аккумуляторов. Почему Беня ее ненавидит? Ну хоть- кто нибудь из Вас это представляет? Она просто не дала нас обобрать до нуля. Б...ь, до чего же Вы тупые овцы. Почему же вас жизнь не учит? Меня тоже..., но я делаю выводы - пока волки в виде Бени во главе государства - мы все овцы в стаде. Как бы мы о себе не думали высоко, какое бы у нас бы не было мнение о себе, и образование - мы все ОВЦЫ, и даже никоим образом не бараны
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Хочу извинится, так уж получилось, сегодня такой день... НО. как Вы жить собираетесь дальше: если только 3 чела реально понимают ситуацию? Ребят, так мы ОВЦЫ?
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Раз дел на сатановскую и рожкову нет, значит зё-команда села на их схемы. В бюджете 2020 укрепления гривны нет, а это значит, что коррупция зё-командой заплонирована на уровне потрошиного попэрэдника. Всё просто. Сейчас вообще всё просто - вся правящая быдло-элита как на ладоне - как голая. А почему как? Очередной король голый! Нами 28 лет правят голые короли - просто казнокрады.
Голосовал за зё и не жалею, ибо сменяемость лучше несменяемости.
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Есть одна проблеммма, имея власть - ОЧЕНЬ хочется её использовать. (сначала во блага людей, затем- во благо как ты это всё понимаешь, затем -во имя себя) Один пример -Пиночет. Но... Таких людей только один. Во, без ансамбля!?
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Не, я думаю они - зё-команда, изначально шли во власть, чтоб её использовать для личного обогащения - 100% ещё не даю, но 85-90% думаю не ошибусь. Как и потрох - мы на Майдане стояли за Украину и народ, а те кто на сцене за собственное обогащение. А нам пора сбиваться в кучу тем - кто идёт во власть творить. Янукович останется в истории предателем и овощем, порошенко - потрошиной гнидой, зё навернака янелохом будет. Пора сбиваться в кучу тем кто хочет войти в историю Светочами.
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Знаете, вы оба в чём-то правы (извиняюсь, что влез в беседу). Но в СН явно виден раскол и перевес не в ту сторону, за которую многие проголосовали. То что голосовали за сменяемость - это факт, а на деле начинается очередной перераздел весомого..
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Ви хоч уявляєте собі ступінь жадібності шайки мародерів,які лишили сотні банків ліцензій,вивели мілліардні капітали,підставили,подали до міжнародних судів,а зараз палять свої ж селянські хатки,фабрикують ось такі ліві позови на себе білих і пухнастих та насміхаються з-за кордону з лоха-українця,якого пограбували курсом долара з 8 до 28грн/дол та зовнішнім боргом з 96 до 127 млрд.долларів?
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Якщо не підготували значить лайно ви,а не гпу.
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Та не посадят их.
Когда из-за санкций посыпался рубль - они поддерживали стабилизацию ру*** (***).
Лично помню как курица рожкова хвалилась что они на пару с главой нацбанка паРаши совместно работают.
Вот отсюда и гривна обвалилась - в т.ч. ушла на поддержание курса ру*** - чтобы экономика напавшей страны не гахнулась.

Так что путен не разрешит их сажать - так же как и Лолиту.
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Вот и всьо. Рябошапка спекся на старте. Еще сегодня утром он заявлял, что все готово, а вечером оказалось, что нифига.

А знаете, что это означает?

Что за чисто рейдерский наезд Коломойского на НБУ Монике уже настучали по голове.
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Там здається 14 листопада місія МВФ мала до України приїхати, поки папери притримали, не хочуть обгадитися перед візитом.
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Ты прям как Гонтарева и ЦН вместе взятые, у первой арестовали и только самого честно человека и профессионала) у второго инсайд накрылся.... ссылка есть, где именно Рябошапка что-то заявляет про Рожкову?
Монике настучали по голове.... кто и шо ему настучали? было опровержение по Писаруку?
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обломали вечернюю дрочку зелебобикам... это бесчеловечно
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Где-то горько заплакал настоящий полковник.
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