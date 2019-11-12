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 Суспільство
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Все про:МЗС (1950) політв'язні (1075) Сенцов (821) Пристайко (245)

 Сенцов забрав із МЗС режисерський стілець із написом "Свобода"

Стілець простояв у міністерстві 4 роки, закликаючи відвідувачів відомства замислитися про долю політв'язня режисера.

Колишній політв'язень Олег Сенцов побував у Міністерстві закордонних справ України, де забрав символічний стілець. Про це повідомив у Twitter глава МЗС Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

"4 роки в міністерстві стояв "стілець Сенцова" із написом "Свобода". Кожен високий гість мав можливість посидіти на ньому і відчути себе в центрі складної драми зі звільнення Олега і побратимів. Нарешті стілець закінчив свою дипломатичну місію і був переданий законному власникові", - написав Пристайко.

Сенцов забрав із МЗС режисерський стілець із написом Свобода 01

Міністр додав, що зустрівся також з іншими колишніми в'язнями Кремля.

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"Потиснув руку нашим хлопцям, які витримали російські в'язниці і вийшли на свободу. Надзвичайні відчуття. Спасибі, що після звільнення ви взялися за нашу спільну боротьбу - заради тих, хто досі залишився в катівнях РФ! Працюємо над свободою для наших разом!", - додав керівник зовнішньополітичного відомства України.

Сенцов забрав із МЗС режисерський стілець із написом Свобода 02

Сенцов забрав із МЗС режисерський стілець із написом Свобода 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159317
 
 
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Стулу? Вы фетешист как и эта кремлевская консерва голодающая?
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Думаю, теперь любая украинская красавица рада будет выйти за него.Дома как то спокойнее будет.
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Не поспоришь, переезжал границу с рашкой и как будто даже дышать легче становилось. А вообще пусть сам решает парень.
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