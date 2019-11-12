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Все про:ГПУ (3346) Правоохоронні органи (397) недбалість (29) Харків (1557) Укроборонпром (548) Військова прокуратура (596)

 Ексзаступника керівника ХАЗу судитимуть за підозрою у безпідставному укладенні договору на 5,5 млн грн, - ГПУ

Військова прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно одного з керівників підприємств ДК "Укроборонпром".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Генпрокуратури, військова прокуратура Харківського гарнізону завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо одного з колишніх заступників генерального директора ДП "Харківський авіаційний завод", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

За версією слідства, вказана посадова особа, внаслідок неналежного виконання службових обов'язків, безпідставно уклала з суб'єктом господарської діяльності договір страхування майна державного підприємства, чим завдав збитків на суму 5,5 млн грн.

Після ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт спрямовано для розгляду по суті до Київського районного суду Харкова.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159316
 
 
 Топ коментарі
 
бюджетное предприятие тратит деньги только согласно кошториса который утверждается перед началом года и проходит проверку и подтверждение от КРУ.

у меня стойкой ощущение что все эти громкие "дела" не более чем мыльные пузыри. на пустом месте. имитация бурной деятельности по выполнению плана по посадкам.
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Єдине, що можна сказати із впевненістю - керувати і працювати в Укроборонпромі тепер майже ніхто не захоче.
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якщо була така стаття в фінплані підприємства, то немає ніякого порушення.
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якщо була така стаття в фінплані підприємства, то немає ніякого порушення.
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Єдине, що можна сказати із впевненістю - керувати і працювати в Укроборонпромі тепер майже ніхто не захоче.
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знайдуться бажаючі, якщо оклади будуть, як в Нафтогаз.
Зараз всі керівники починають сипатися, бо не мали біля себе толкових юристів.
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Але таких окладів не буде, а ризик відповідальності набагато перевищує оплату. Це ж сигнал не тільки для керівників. Тому це піприємство знищать.
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а який ризик? роби все правильно, отримуй пристойну платню, керуй поточними справами підприємства - і все буде добре. Да! - збери біля себе невеличку команду спеціалістів, які працюють добросовісно та професійно.
Тут все дуже просто.
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Ризик у тому, що такі справи заводяться завдяки вказівкам політичних опонентів. При зміні влади їм завжди треба планувати втечю, або не працювати.
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нехай заводять, але якщо все працювало нормально - то ніхто нічого не заводить.
Просто порушення на держ.підприємствах , якщо виходити лише із повідомлень ЗМІ - носять масовий , тотальний характер.
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Наскільки мені відомо, то просто шукають порушення для припинення подібних робіт.
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Не все вирішують адвокати. Судді, прокурори,слідчі теж юристи. Найбільш. Незалежний суд був з 2015 року по 2019.
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всі суди виграються не в судах, а до судів. Толковий юрист ще на самому початку угоди шинкує докази і думає, що він скаже в суді, якщо виникне ситуація...І суддя, припертий тими доказами вже має йти по тому правовому коридору, який йому вибудував адвокат.
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Це дуже нервова ситуація для такого керівника та негативний приклад дій для його наступника.
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Тріпають нерви так, що люди звільняються і подібну роботу нема кому виконувати.
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ну то треба керівництву виходити на міністерство.
Та я думаю, що ви і самі все добре знаєте.
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Все робилося, але при цьому припинили виконувати роботу, бо виконавці не отримували зарплатню.
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в таких випадках - треба перекладати відповідальність на вищестоячу організацію - нехай крутяться, інакше для чого вони їдять державні кошти. .
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А там після того теж втікли відповідальні працівники. Думаю, що такі перевірки роблять навмисно для припинення робіт та передачі їх виконавцям, які заплатять відкат.
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відкат - це злочин, передбачений Кримінальним кодексом рано чи пізно але і туди доберуться..
Вся ця система серйозно прогнила, якби тут було все чисто зі сторони правоохоронних органів, то коло би розірвалося.
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Поки сонце зійде, то роса очі виїсть.
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ну таки расскажи своё мнение об аресте Пашинского по ранее закрытому делу без нововыявленных обстоятельств - как толковый юрист
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ну ведь ты написал про припёртого адвокатскими доказательствами судью. в Печерский или Барышевский суды видно запрещено заходить толковым адвокатам
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ви уважно читав, що я написав і зверху статтю, яку ми обговорюємо? мова йде про економічні злочини чи їх відсутність.
У Пашинського - обвинувачення про загальнокримінальний злочин, там захист будується зовсім по іншому..
Якщо вже мова пішла, то справу Пашинського мали би не закривати на стадії підозри, а прогнати ечрез суд та отримати виправдувальний вирок, якщо він невинуватий. От і все. А так - діє строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.
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Адвокат може намагатися довести, що порушень не було. Але особисто я вже бачив як представники нової влади трактують закони, вихоплюючи пункти з контексту статті.
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якщо не вказано , що пункт не кореспондується з іншими пунктами певної статті, тобто немає відсилання, то цей пункт = самостійна норма права.
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У нашому випадку все кореспондувалося, але закон був криво написаний, що часто трапляється. Тому перевіряючі використовують такі випадки для фабрикування порушень.
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дуже абстрактна розмова - треба уважно вивчати ситуацію.
перевіряючі - не судді.
І треба йти в наступ - шукати порушення самих перевіряючих.
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Вірно. Так ми і зробили, хоча це вже війна, яка нам була не потрібна. Саме тому після цього, маючи не дуже високу оплату виконавці робіт відмовилися працювати і робота не була закінчена.
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ну маємо склад злочину - непрофесійні дії перевіряльників призвели до збитків.
Щодо війни - один раз виграєш, на горизонті довго не побачиш тих пройдисвітів. Але треба воля керівництва, такі керівники іноді зустрічаються.
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Так і було, але результат - нема спеціалістів та неможливість виконувати роботи з подібним напрямком. Суд ми виграли і залишилася без грошей та перспектив. Перевіряючи теж звільнилися і кудись втікли. От такі реалії.
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так все в нас і загибається і країна , в цілому, - в стагнації та занепаді. І всім плювати.
А мало би бути так - прокуратура внесла дані в ЄРДР - знайшли тих перевіряючих, засудили - посадили, Цензор та інші ЗМІ - написали і показали, все - немає вже таких перевіряючих.
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Після всього виявилося, що та робота була потрібна. Але головний спеціаліст вже працював на городі у мами в Рівненській області та говорив, що йому від усіх нічого не потрібно, суди його дістали...
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Як визначали, що договір страхування був заключений з порушенням статті 367?
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Кримiнальне право
Учебник
...
Служебная халатность (ст. 367 УК).
https://studbooks.net/60080/pravo/sluzhebnaya_halatnost_367

Информации, пока, - зеро...
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Про саму статтю зрозуміло, а от у чому порушення не написали.
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Там не сама статья, а пояснения по ней с примерами...
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Прочитав, але цю статтю можна застосувати суб'єктивно, тобто різні юристи побачать це по різному.
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а дуже просто: фінансовий план підприємства.
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Це лише один із факторів, який визначає доцільність заключення договору.
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я згідний.
Але так можна дійти до абсурду, що будь-який договір не доцільний, ринок пропозиції та попиту Бангладеш , наприклад, не був вивчений і в Китаї все дешевше і можна було сировину возити літаками, бо так швидше, але тракторами надійніше і тд
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бюджетное предприятие тратит деньги только согласно кошториса который утверждается перед началом года и проходит проверку и подтверждение от КРУ.

у меня стойкой ощущение что все эти громкие "дела" не более чем мыльные пузыри. на пустом месте. имитация бурной деятельности по выполнению плана по посадкам.
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поправка. не КРУ подтверждает - казначейство. КРУ по итогам каждого года проверяет
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да все это шутки из 95к, как новость чуть выше - В ГПУ опровергли информацию о подготовке подозрений Гонтаревой и Рожковой
Это для ублажение зебилов Ексзаступника керівника ХАЗу судитимуть за підозрою у безпідставному укладенні договору на 5,5 млн грн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5863
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