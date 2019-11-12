 Ексзаступника керівника ХАЗу судитимуть за підозрою у безпідставному укладенні договору на 5,5 млн грн, - ГПУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Генпрокуратури, військова прокуратура Харківського гарнізону завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо одного з колишніх заступників генерального директора ДП "Харківський авіаційний завод", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.
За версією слідства, вказана посадова особа, внаслідок неналежного виконання службових обов'язків, безпідставно уклала з суб'єктом господарської діяльності договір страхування майна державного підприємства, чим завдав збитків на суму 5,5 млн грн.
Після ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт спрямовано для розгляду по суті до Київського районного суду Харкова.
Зараз всі керівники починають сипатися, бо не мали біля себе толкових юристів.
Тут все дуже просто.
Просто порушення на держ.підприємствах , якщо виходити лише із повідомлень ЗМІ - носять масовий , тотальний характер.
Та я думаю, що ви і самі все добре знаєте.
Вся ця система серйозно прогнила, якби тут було все чисто зі сторони правоохоронних органів, то коло би розірвалося.
У Пашинського - обвинувачення про загальнокримінальний злочин, там захист будується зовсім по іншому..
Якщо вже мова пішла, то справу Пашинського мали би не закривати на стадії підозри, а прогнати ечрез суд та отримати виправдувальний вирок, якщо він невинуватий. От і все. А так - діє строк давності притягнення до кримінальної відповідальності.
перевіряючі - не судді.
І треба йти в наступ - шукати порушення самих перевіряючих.
Щодо війни - один раз виграєш, на горизонті довго не побачиш тих пройдисвітів. Але треба воля керівництва, такі керівники іноді зустрічаються.
А мало би бути так - прокуратура внесла дані в ЄРДР - знайшли тих перевіряючих, засудили - посадили, Цензор та інші ЗМІ - написали і показали, все - немає вже таких перевіряючих.
Учебник
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Служебная халатность (ст. 367 УК).
https://studbooks.net/60080/pravo/sluzhebnaya_halatnost_367
Информации, пока, - зеро...
Але так можна дійти до абсурду, що будь-який договір не доцільний, ринок пропозиції та попиту Бангладеш , наприклад, не був вивчений і в Китаї все дешевше і можна було сировину возити літаками, бо так швидше, але тракторами надійніше і тд
у меня стойкой ощущение что все эти громкие "дела" не более чем мыльные пузыри. на пустом месте. имитация бурной деятельности по выполнению плана по посадкам.
Это для ублажение зебилов