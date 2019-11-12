 Ексзаступника керівника ХАЗу судитимуть за підозрою у безпідставному укладенні договору на 5,5 млн грн, - ГПУ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Генпрокуратури, військова прокуратура Харківського гарнізону завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо одного з колишніх заступників генерального директора ДП "Харківський авіаційний завод", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

За версією слідства, вказана посадова особа, внаслідок неналежного виконання службових обов'язків, безпідставно уклала з суб'єктом господарської діяльності договір страхування майна державного підприємства, чим завдав збитків на суму 5,5 млн грн.

Після ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт спрямовано для розгляду по суті до Київського районного суду Харкова.

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