 Нефьодов стверджує, що не консультується з Хорошковським

Про це він заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.
Нефьодов зазначив, що поважає людей, які працювали на митниці до нього (не уточнюючи, кого саме), і не хоче "фарбувати всіх чорною фарбою", але консультацій від них не отримує.
"Я точно не консультуюся зі старими керівниками митниці, хоча я з багатьма з них поспілкувався, і поспілкувався з деякими пенсіонерами, які очолювали митницю, або працювали на митниці. Я вважаю, що в цьому немає якогось компромату або чогось поганого, тому що перший крок будь-якого керівника, куди б, наприклад, мене доля не занесла, бажано запитати людей, які були до тебе, хоча б, що там було", - сказав глава митниці.
Він зазначив, що це в жодному разі не означає, що досвід цих людей треба використовувати.
"Це було б просто смішно, тому що ці люди є причиною проблем, які є зараз, а не вирішенням цих проблем", - резюмував Нефьодов.
Раніше про те, що Хорошковський нібито консультує нинішню владу з питань митниці, заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
Хорошковский-пенс..
Во время президентских выборов 2010 года канал «Интер», принадлежавший в то время Хорошковскому, поддерживал кандидата Партии регионов Виктора Януковича.[2] 11 марта 2010 года, после победы Януковича, Хорошковский возглавил Службу безопасности Украины. С 31 мая по 16 декабря 2010 года так же являлся членом Высшего совета юстиции Украины[16][17]. 12 августа 2011 года присвоено военное звание генерала армии Украины[18].
18 января 2012 года указом президента Украины назначен министром финансов.[19] 22 февраля того же года указом президент Виктор Янукович своим указом назначил Хорошковского первым вице-премьер-министром Украины, освободив от должности министра финансов. Комментируя замену Андрея Клюева народный депутат А. Пинчук отметил, что главным вызовом, стоящим перед страной в настоящий момент, является вопрос энергетической безопасности[20]. В марте 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что межведомственную комиссию при правительстве по вопросам противодействия незаконному захвату и поглощению предприятий возглавит первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский[21].Як бачимо Хорошковький спеціаліст багато ширшого профілю ...
Что они там курят? Или это им Ху"ло посылочки с Колумбии присылает?
Мы в курсе. Коломойский и Хорошковский просто так из-за ностальгии приехали в Украину. Как и Портнов.