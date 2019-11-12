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 Політика України
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Все про:митниця (613) Хорошковський (101) Нефьодов (114)

 Нефьодов стверджує, що не консультується з Хорошковським

Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов спростував повідомлення про те, що він нібито проводить консультації з ексглавою СБУ і віцепрем'єром часів Януковича Валерієм Хорошковським.

Про це він заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Нефьодов зазначив, що поважає людей, які працювали на митниці до нього (не уточнюючи, кого саме), і не хоче "фарбувати всіх чорною фарбою", але консультацій від них не отримує.

"Я точно не консультуюся зі старими керівниками митниці, хоча я з багатьма з них поспілкувався, і поспілкувався з деякими пенсіонерами, які очолювали митницю, або працювали на митниці. Я вважаю, що в цьому немає якогось компромату або чогось поганого, тому що перший крок будь-якого керівника, куди б, наприклад, мене доля не занесла, бажано запитати людей, які були до тебе, хоча б, що там було", - сказав глава митниці.

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Він зазначив, що це в жодному разі не означає, що досвід цих людей треба використовувати.

"Це було б просто смішно, тому що ці люди є причиною проблем, які є зараз, а не вирішенням цих проблем", - резюмував Нефьодов.

Раніше про те, що Хорошковський нібито консультує нинішню владу з питань митниці, заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159315
 
 
 Топ коментарі
 
Яременко сначала тоже утверждал, что специально с проститутками переписывался ....
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Бедный Нефёдор, то он войну ведёт со старыми таможенниками, героически готовясь преодолеть их партизанское сопротивление. То он их уважает, и не консультируется.
Что они там курят? Или это им Ху"ло посылочки с Колумбии присылает?
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Та звичайно ж , не Нефьодову він потрібний - кресло Хорошковьского у ОПі
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Юлька и Хорошковский - это создатели системной коррупции на таможне
Нефьодов стверджує, що не консультується з Хорошковським - Цензор.НЕТ 5620
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то взялся всех увольнять, то с главным замутчиком чирикает... конечно он ничто не обсуждает, просто выполняет указания
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Яременко сначала тоже утверждал, что специально с проститутками переписывался ....
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" пообщался с некоторыми пенсионерами, которые возглавляли таможню Источник: https://censor.net.ua/n3159315"
Хорошковский-пенс..
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ЯКЩО ПРИЙНЯТИ ДО УВАГИ ЩО ПАРТІЯ РЕГІОНІВ ПОКІЙНА МАМА ПАРТІЇ СЛУГ НАРОДУ то:
Во время президентских выборов 2010 года канал «Интер», принадлежавший в то время Хорошковскому, поддерживал кандидата Партии регионов Виктора Януковича.[2] 11 марта 2010 года, после победы Януковича, Хорошковский возглавил Службу безопасности Украины. С 31 мая по 16 декабря 2010 года так же являлся членом Высшего совета юстиции Украины[16][17]. 12 августа 2011 года присвоено военное звание генерала армии Украины[18].
18 января 2012 года указом президента Украины назначен министром финансов.[19] 22 февраля того же года указом президент Виктор Янукович своим указом назначил Хорошковского первым вице-премьер-министром Украины, освободив от должности министра финансов. Комментируя замену Андрея Клюева народный депутат А. Пинчук отметил, что главным вызовом, стоящим перед страной в настоящий момент, является вопрос энергетической безопасности[20]. В марте 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что межведомственную комиссию при правительстве по вопросам противодействия незаконному захвату и поглощению предприятий возглавит первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский[21].Як бачимо Хорошковький спеціаліст багато ширшого профілю ...
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Бедный Нефёдор, то он войну ведёт со старыми таможенниками, героически готовясь преодолеть их партизанское сопротивление. То он их уважает, и не консультируется.
Что они там курят? Или это им Ху"ло посылочки с Колумбии присылает?
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Яке дно ! Хоча на таиожні вже стали вимагати бабки в мене вже вимагали і те що доходи з таможні впали виникає розуміння що зелені сттали деребанити таможню поки лохи мичать
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Какого уя, растаможка авто за 4000, стоит 3500?Это твой новый калькулятор выдает!
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через два месяца оно так же будет говорить об Азирове.Но тот ему быстро меню на борщ нарисует
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знову-суцільна брехня!!! Журналісти все зняли ...і візити напомаженої істоти в ОПу також...і чомусь все вночі, як тать...
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Ога. А ЗЕ не марионетка Коломойского.

Мы в курсе. Коломойский и Хорошковский просто так из-за ностальгии приехали в Украину. Как и Портнов.
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