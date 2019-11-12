 Останки українського воїна Романа Діллера, який загинув під Іловайськом у 2014 р, перепоховали на Полтавщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці Решетилівської районної державної адміністрації,

Роман Діллер. 24.04.1979 року народження, уродженець села Семиозерне Кустанайської області (Казахстан), старший сержант, командир міномета мінометної батареї 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 29 серпня 2014 під час бою з російськими військами біля села Червоносільське Донецької області, коли українська колона намагалася прорватися з Іловайського котла.

За свідченням очевидця, Роман загинув поруч із машиною, в якій їхав, не доїжджаючи до села Червоносільське.

3 вересня 2014 тіло Романа Діллера разом із тілами 96 інших загиблих в Іловайському котлі було привезено в дніпропетровський морг. Був спочатку похований на Алеї Героїв Краснопільського кладовища в Дніпрі (ділянка № 79, поховання № 6945) Згодом ідентифікований на підставі тестів ДНК.

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Роман Діллер закінчив Решетилівську ЗОШ, Решетилівське професійно-технічне училище №52, отримав професію тракториста-машиніста широкого профілю, слюсаря-ремонтника, водія автомобіля. Після армійської служби працював у сільському господарстві. Був призваний за мобілізацією 31 липня 2014. Після десятиденної підготовки у військовій частині селища Черкаське Дніпропетровської області, 11 серпня, у складі 93-ї ОМБр потрапив у село Грабське Донецької області.

Щодня вранці і ввечері телефонував рідним. Остання розмова з дружиною Ілоною відбулася вранці 29 серпня.

Згодом до дружини приїхали три побратими Романа, які служили з ним, повідомили, що Роман загинув, рятуючи пораненого товариша, коли виходили з оточення. Але підтверджуючих фактів довго ніхто не міг встановити. Було багато версій: одні говорили, що він нібито потрапив у полон і перебуває в м.Сніжне, інші - пропав безвісти.

Після кількох місяців пошуків генетична експертиза показала збіг.

Романа Діллера було поховано 3 вересня 2014 року на алеї Героїв Краснопільського кладовища в Дніпрі під номером 633 разом з іншими 96 загиблими захисниками.

Указом Президента України №9/2016 від 16 січня 2016 за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

6 грудня 2017, з нагоди Дня Збройних сил України в Решетилівці на будівлі Решетилівської гімназії імені І. Л. Олійника відкрили меморіальну дошку Роману Діллеру.

У нього залишилися батьки, дружина і син.