EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  28063  152
Матеріали за темою:
Все про:мінування (502) поранення (1560) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (50) операція Об'єднаних сил (1761)

 Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні. ФОТО (оновлено)

Полковника Коростельова поранено, його доставили в госпіталь і надають допомогу. Медики оцінюють його стан як стабільний.

Командир 128 окремої гірсько-піхотної бригади полковник Євген Коростельов підірвався на міні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підрив стався під час обходу передових позицій бригади в районі Новотроїцького Волноваського району Донецької області.

Коростельова доставили в госпіталь, йому надають допомогу. Його стан медики оцінюють як стабільний.

Читайте також: Двох воїнів ОС поранено на Донбасі, від початку доби ворог відкривав вогонь п'ять разів, - пресцентр

Пізніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив подробиці події на своїй сторінці у Facebook.

"12 листопада комбриг 128-ї бригади Євген Коростельов здійснював особистий огляд передових позицій у районі села Новотроїцьке Донецької області. Полковник Коростельов у складі невеликої групи військовослужбовців прямував з одного взводного опорного пункту в інший, пересувалися по передньому краю.

Приблизно о 16:00 під час руху пролунав вибух. Унаслідок підриву на міні поранено було двох - комбрига і молодшого сержанта, який його супроводжував. Євген знайшов сили подати знак, де він перебуває, його винесли, евакуювали до найближчої міської лікарні", - написав він.

Як зазначив Бутусов, Коростельов зазнав важких поранень обох ніг (характер підриву вказує на мінно-вибухову травму): "Лікарі докладають усіх зусиль..."

Також журналіст опублікував фото Євгена Коростельова, зроблене Олександром Клименком лише два дні тому в зоні розведення військ Богданівка-Петрівське. Ділянка в зоні відповідальності його бригади.

Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні 01

Також Бутусов додав, що Коростельов раніше був командиром бригадної артилерійської групи 25-ї повітрянодесантної бригади і був призначений на посаду комбрига лише два місяці тому.

Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні 02
Фото: Клименко О.

Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159313
 
 
 Топ коментарі
 
Пане полковнику,тримайтесь! Виздоровлюйте!! Закарпаття молиться за Ваше одужання.
 показати весь коментар
 
МИР, с ублюдками, ЗЕДИБИЛІ, вам в ад
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Рассмешили. Штаб сделал ОФИЦИАЛЬНОЕ заяление. А по-Вашему- штаб- это машина для освещения собственных войск?
 показати весь коментар
 
россия сделала официальное заявление, что ихтамнет. вы обязаны верить!
 показати весь коментар
 
Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні - Цензор.НЕТ 8329

Треба шукати інформацію по соцмережах, може, хтось скаже правду.
 показати весь коментар
 
 
Схоже, що саме так, бо підозрілим є підрив при обході своїх позицій, якщо б знати точно які саме поранення, бо АГС від міни дуже відрізняється.
 показати весь коментар
 
Пане полковнику,тримайтесь! Виздоровлюйте!! Закарпаття молиться за Ваше одужання.
 показати весь коментар
 
 
есть инфа шо их сепарі обстреляли, а штаб ******, шо подорвались, потомушо не хочет "разведение" лоха останавливать
 показати весь коментар
 
 
Чи хлопці зможуть розголос зробити ???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
От порохоботов?
 показати весь коментар
 
Одужання воїну України!!! Смерть расіянським окупантам!!!!
 показати весь коментар
 
 
Чому ЦН не надав посилання на джерело інформації ?

Одуження комбригу та іншим пораненим !!!
 показати весь коментар
 
 
"Комбриг 128 бригады Евгений Коростелев подорвался на мине, он в больнице." А в это время "НАБУ задержало на взятке в 150 тысяч долларов директора департамента ОП Кондзелю". Эти две новости, идущие рядом, символичны
 показати весь коментар
 
 
у каждого своя война , у кого за существование страны , а у кого за деньги во время войны !
 показати весь коментар
 
 
..ну не знаю.. у Бусинки-Вошьдя в "коломойшиной Тесле" сухо, тепло и никто не стреляет..
походу проблемы только у "воинствующего меньшинства" (засланец Сивоха)
зебилы, вы продолжаете это делать вместе, с вашим Гидрантом "с низкой социальной ответственностью"
 показати весь коментар
 
 
На своей мине, скорее, подорвались. Комбриг же не дурак, ходить под прицелами снайперов, поэтому в мину противника слабо вериться.
 показати весь коментар
 
 
Нічого нового, ДРГ з давніх-давен займаються мінуваннями на шляхах переміщення військових. Звичайна тактика, яка напрацьована ще, до виникнення самих мін. Віками ставилися ловушки, віками бійці вдивлялися в землю під час руху.
 показати весь коментар
 
 
Підозрілим є підрив при обході саме своїх позицій, вони що, зовсім не контролюються, невже ДРГ підійшло впритул і спокійно діяла, маю сумнів, якщо б знати точно які саме поранення, бо АГС від міни дуже відрізняється.
 показати весь коментар
 
Так воювать нельзя. Когда уже формуляры минных полей по людски будут делать...
Воину выздоровления.
 показати весь коментар
 
 
думаєте, кацапи будуть передавати де їх ДРГ поставили міни на нашій території? Чи пропонуєте передавати кацапам плани мінування нашими групами?
 показати весь коментар
 
 
Настоящий полковник. Выздоравливай быстрее.
 показати весь коментар
 
 
Пошлите эту заметку продажному маланскому клоуну.
Пусть возбудится и пошире раздвинет ножки перед ******.
Господи, за что Ты так наказал нашу страну!!!
 показати весь коментар
 
 
За то что народ очень много смотрит брехливый телевизор.
 показати весь коментар
 
 
А хозяева телевизора - неукраинские гешефтмахеры. Все объясняется просто...
 показати весь коментар
 
 
Ну почему же ? Медведчук - гражданин Украины. Равно как и Коломойский. Правда, их деятельность является антигосударственной пропагандой. Однако СБУ этого "не замечает".
 показати весь коментар
 
 
Не по паспорту - по крови и менталитету.
Есть люди, для которых наша страна - не Родина, а гешефт.
А родина у них - в совсем другом месте.
И они сразу туда сбегают в случае опасности...
 показати весь коментар
 
Гройсман тоже еврей. Построил железную дорогу в Борисполь, в 20 раз дешевле китайского проекта. Лично объезжал аптеки и проверял наличие лекарств по списку, субсидируемому правительством.
Может, не в национальности дело ?
 показати весь коментар
 
О, знакомая песня...
Он просто таки да умный. Поэтому его вычислят позже...
 показати весь коментар
 
Ты так и не сказал: в чём ты его обвиняешь ? Что он сделал плохого для Украины ?
 показати весь коментар
 
Я говорю не о личностях, а о тенденции - власть, экономика, пресса - в руках неукраинцев.
Кстати - все годы независимости.
Те "типа украинцы", что были при власти - очевидные подстилки сами знаете кого.
Все происходящее сегодня - результат этого процесса.
А что касается Гроси - нет людей здоровых, есть недообследованные...
п.с.
Вы таки да верите, что дитя винницкого базара - совсем не...)))???
 показати весь коментар
 
янукодла не єврей. азіров - не єврей! Але те що вони жиди, це точно! Справа не в національності. У травні 2014, одним з перших в зоні бойових дій загинув боєць Дніпра, єврей Олег Ейсмант. Так що, національність тут ні до чого.
 показати весь коментар
 
бути громадянином, не обов"язково бути Українцем. Ці паскуди НЕ Українці !
 показати весь коментар
 
 
Возле Докучаевска русиянцы обстреляли позиции 128 из АГС. Ранен комбриг и 3 офицера. Комбриг тяжелый.
Штаб брешет о подрыве на неизвестном предмете. Не терористы виноваты а на неизвестный предмет наехали.
 показати весь коментар
 
 
Да, скоро скажут на шкурке от банана поскользнулся...
 показати весь коментар
 
 
Жека Коростелев, этот герой учился в ВСФ при ХГТУСиА? Кто знает, напишите....
 показати весь коментар
 
Вот фото наших ребят. Возможно - Коростылева.
А Зебил с его кодлой сейчас готовятся дерибанить украинскую землю.
Которую эти ребята защищают ценой своей крови и жизни...
https://uainfo.org/blognews/1573633747-treba-miritisya-***********-bilshosti-slid-pobachiti-tse-.html

Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні - Цензор.НЕТ 8874
 показати весь коментар
 
 
Оце справжній КОМБРИГ !! Разом з підлеглими - на самісінькому передку.
Одужуй, Друже !! Молимось за Тебе !
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору