 Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні. ФОТО (оновлено)

Командир 128 окремої гірсько-піхотної бригади полковник Євген Коростельов підірвався на міні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Підрив стався під час обходу передових позицій бригади в районі Новотроїцького Волноваського району Донецької області.
Коростельова доставили в госпіталь, йому надають допомогу. Його стан медики оцінюють як стабільний.
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Пізніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив подробиці події на своїй сторінці у Facebook.
"12 листопада комбриг 128-ї бригади Євген Коростельов здійснював особистий огляд передових позицій у районі села Новотроїцьке Донецької області. Полковник Коростельов у складі невеликої групи військовослужбовців прямував з одного взводного опорного пункту в інший, пересувалися по передньому краю.
Приблизно о 16:00 під час руху пролунав вибух. Унаслідок підриву на міні поранено було двох - комбрига і молодшого сержанта, який його супроводжував. Євген знайшов сили подати знак, де він перебуває, його винесли, евакуювали до найближчої міської лікарні", - написав він.
Як зазначив Бутусов, Коростельов зазнав важких поранень обох ніг (характер підриву вказує на мінно-вибухову травму): "Лікарі докладають усіх зусиль..."
Також журналіст опублікував фото Євгена Коростельова, зроблене Олександром Клименком лише два дні тому в зоні розведення військ Богданівка-Петрівське. Ділянка в зоні відповідальності його бригади.
Також Бутусов додав, що Коростельов раніше був командиром бригадної артилерійської групи 25-ї повітрянодесантної бригади і був призначений на посаду комбрига лише два місяці тому.
Треба шукати інформацію по соцмережах, може, хтось скаже правду.
Одуження комбригу та іншим пораненим !!!
походу проблемы только у "воинствующего меньшинства" (засланец Сивоха)
зебилы, вы продолжаете это делать вместе, с вашим Гидрантом "с низкой социальной ответственностью"
Воину выздоровления.
Пусть возбудится и пошире раздвинет ножки перед ******.
Господи, за что Ты так наказал нашу страну!!!
Есть люди, для которых наша страна - не Родина, а гешефт.
А родина у них - в совсем другом месте.
И они сразу туда сбегают в случае опасности...
Может, не в национальности дело ?
Он просто таки да умный. Поэтому его вычислят позже...
Кстати - все годы независимости.
Те "типа украинцы", что были при власти - очевидные подстилки сами знаете кого.
Все происходящее сегодня - результат этого процесса.
А что касается Гроси - нет людей здоровых, есть недообследованные...
п.с.
Вы таки да верите, что дитя винницкого базара - совсем не...)))???
Штаб брешет о подрыве на неизвестном предмете. Не терористы виноваты а на неизвестный предмет наехали.
А Зебил с его кодлой сейчас готовятся дерибанить украинскую землю.
Которую эти ребята защищают ценой своей крови и жизни...
https://uainfo.org/blognews/1573633747-treba-miritisya-***********-bilshosti-slid-pobachiti-tse-.html
Одужуй, Друже !! Молимось за Тебе !