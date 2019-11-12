 Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні

Командир 128 окремої гірсько-піхотної бригади полковник Євген Коростельов підірвався на міні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Підрив стався під час обходу передових позицій бригади в районі Новотроїцького Волноваського району Донецької області.
Коростельова доставили в госпіталь, йому надають допомогу. Його стан медики оцінюють як стабільний.
Хто у нашій історіїї ЦАР російський, й кому прислужується сьогоднішній Єрмак , який йде по трупах воїнів українських, й чиї землі сьогодні він хоче здати московькому Царю?
PS Доречі ,тіло того Єрмака виловили татари й поховали невшановано поза межами свого кладовища .
Аромат свалки - придает кацапскому лакомству, ***** какой оттенок)))) Вы скоро ваще жрать не смогут из холодильника, тока через городскую помойку)))))
?
Как мне известно - это лучший комплимент для любого кацапа. Видишь, насколько я дружелюбен с разными российскими ******** типа Ринат Амедов?
тримайтеся, пане полковнику!!!
Віктор Шишкін наш Президент
@fjfghfg
Жданов По обстрелам ситуация очень плачевная. Если раненые стали поступать в Киев, это говорит о том, что в Днепре и в Харькове госпиталя полные. Киевский военный госпиталь идет третьим. Потом идет Одесса, потом -Львов. Раз везут в Киев, значит, в Харькове и в Днепре мест уже нет
Зараз турборежимники почали працювати над введенням цензури.
Завтра ждем ответку - взрыв завода , истрибителя или подлодки России.Запрос отправлен на Небо.
Господь завещал не бояться и не ныть, ведь Он победил мир. Единственное абсолютное условие победы - это вера. Я знаю что здесь далеко не все верующие прихожане ПЦУ. Но вера - это понятие более широкое, главное чтобы объект нашей веры был не гнилым бездарным ничтожным идолом в сферическом термосе, утыканном эбонитовыми палочками поклонения русскому миру и лизоблюдства перед кадыровыми да пуйлами.
Мы все верим в Украину, мне, например, это гораздо легче делать, ибо я примерно представляю то, что задумал про нас Бог, Который, напоминаю, говорил, что ныть и бояться - это нехорошо.
Еще Он завещал не сраться между собой, особенно перед лицом внешнего врага. Ибо внутренние срачи ослабляют веру и туманят мечту. Он говорит нам не расслабляться, бодрствовать и молиться, ибо враги наши, аки трусливые шакалы бродят окрест и стараются схватить обиженных да плачущих, глотающих слезы обиды.
Нам всем хочется мира, благоденствия, уюта, тихой радости и на морько. Чтобы всегда было у кого спрятаться в кожушке за пазухой и, скрестив руки на груди, отвечать на любые неприятности: «А я в домике!»
Но понимаете, Господь, Который завещал ничего не бояться, не ныть, быть вместе, не сраться, бодрствовать, еще и сказал нам, что Царствие Небесное, как и домик, нужно добывать в поте лица, ибо мир во зле.
Бог обязательно помогает тем, кто идет, трудится, не боится, не срется с ближним и не ноет. Вера таких людей актуализируется и действует, переставляет горы и, рано или поздно, топит в термосе всех своих противников.»