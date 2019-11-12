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Все про:НАБУ (2176) хабар (2807) Офіс Президента (147)

 НАБУ підтвердило затримання чиновниці з Офісу президента, яка вимагала $300 тис. хабаря

12 листопада детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили та затримали за підозрою у отриманні неправомірної вигоди учасників організованої злочинної групи, серед яких – працівниця Офісу президента України.

Інформація Цензор.НЕТ про затримання чиновниці офісу президента підтверджена офіційним повідомленням НАБУ.

У повідомленні антикорупційного органу зазначається: "Внаслідок проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тис. дол. США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України".

Керівницю одного з Головних департаментів Офісу Президента України, її спільницю – ексзаступницю Міністра культури України (2011 р.) – та інших учасників угруповання затримали безпосередньо після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. США.

Осіб затримано відповідно до ст.208 КПК України. Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії, до яких залучені працівники СБУ. Вирішується питання повідомлення про підозру.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

Читайте також: НАБУ затримало на хабарі 150 тисяч доларів директора департаменту ОП Кондзелю, - джерело

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159312
 
   
 Топ коментарі
 
Получается, что за взятку можно получить должность возле "новых и честных"?... НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 6242
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Ну она же не гривен просила а зильоных! т.е. следовала курсу припиздента!
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не уже ли на языке? НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 4722
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бумерангом до тебе повернеться все, те що посилаєш у світ
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Ааааа, ну так то інша справа. Чо ви всі так, чо ви?

НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 2032
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А как там налоги оплатила мамаша ************** Полиграфовича
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Роман Донік‏ @donikroman 4 ч.4 часа назад

НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 8375

А не любила бы одна мама скорость в сексе, а думала как предохраняться, то глядишь, одним недоразумением было бы меньше
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нічєго сєбе...так там ціле кубло - банда.
НАБУ - респект, молодці.
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Це не з нашого Офісу затримали працівника, ОПУ створив Зебіл і переводив працівників до ОПУ теж Зебіл. Значить потрібно писати, що людину Зебіла спіймали на корупції.
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а оце брехня, Скоріше всього, накази про переведення підписував Богдан, або хтось із його заступників.
Отже, це ви зебіл, якщо не розумієте елементарних речей.
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ОПУ створив Зебіл і переводив працівників до ОПУ теж Зебіл. Складаємо 2 + 2 відповідь яка? Правильно... Адвокатик - ЗЕбіл!
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ну з і мною то все ясно, я ,навіть і не спорю
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Встречаются такие двое.
Сдєлалі Вмєстє другому:
- Как Ваша фамилия?
Адвокатик ему:
- А вы рифмы знаете?
Сдєлалі Вмєстє:
- Нет.
Адвокатик:

- Тогда Гордон.
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всё таки - приятно на ночь поговорить с интеллигентным человеком.
Мне повезло, что я сегодня с вами пообщался.
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Недоразумение, она в администрации президента работает с 2005 года! Ты сначала поинтересуйся , а потом калякай , пеботное!
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12 ноября детективы НАБУ задержали Светлану Кондзелю - директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента.
У Владимира Зеленского подтвердили задержание, заявив, что "для главы государства нет "своих" и "чужих".
Разбирались - в чем подозревают чиновницу, которая работала в ОП при четырех последних президентах, и что о ней известно.В чем ее подозревают
Светлану Кондзелю подозревают в коррупции и взяточничестве. В САП сообщили, что во время негласных следственных действий был задокументирован факт вымогательства. С физического лица требовали 300 тыс. долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Кроме Кондзели, сразу после получения первой части взятки 150 тыс. долларов, была задержана экс-заместитель Минкульта, которая была при должности в 2011 году. А также "другие участники группировки".
Вероятно речь идет об Александре Губиной - бывшей заместительнице Михаила Кулиняка и его доверенном лице. Она фигурировала в деле о шантаже силовиками застройщика Артура Мхитаряна, которое инициировала организация, связанная с бывшим Минкультом.
Об этом говорилось в расследовании "Наші гроші з Денисом Бігусом". Про шантаж и "ходоков из СБУ" Мхитарян сообщил в видеообращении к Петру Порошенко в декабре прошлого года. Также журналисты сообщали, что муж Губиной несколько лет проработал в СБУ.
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Думаю, вы должны точно знать, что такие суммы точно не проходят без прикрытия со стороны прямого начальника. Кто там начальник у нас в ОП?
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Не факт.
могла пойти на мошенничество - деньги, думала, взять, а потом - тянуть кота за хвост или сама имела связи.
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Для получения таких должностей не ее уровень. Если не Богдан лично, то кто-то рядом
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тут таке : ніхто нікого не збирався нікуди призначати - я схиляюся до цього - класична схема шахрайства.
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Получается, что за взятку можно получить должность возле "новых и честных"?... НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 6242
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Уже 30 лет в Украине за взятку можно ВСЁ!!!!
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А можно за копейки шоколадного барыги писать тупые комменты на Цензоре таким нищебродам как ты!))))))
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как видишь из статьи - шансов гораздо меньше чем при барыге
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А вы думаете, она бесплатно эту должность получила? Тоже за взятку. Вот и пытается отбить вложенное...
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Ну она же не гривен просила а зильоных! т.е. следовала курсу ***********!
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О господи ! Чиновниця департаменту інформації з екс-замом мікульту призначають чиновників в Нафтогаз !!!?!!!
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це шоколадна снігуронька. До Зеленського вона не має стосунку.
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ЗЕбіл, гарна спроба але ні. ОПУ створив нарко Зебіл і переводив працівників до ОПУ теж нарко Зебіл. Значить потрібно писати, що людину нарко Зебіла спіймали на корупції.
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А при петі югік би насварив набу і вкрив потерпілу клітчастим одіяльцем
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Наркоман, Владимир Николенко 123e1460, что ты несёшь чмошник недоношенный, у власти кто сейчас?
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Ясно хто - ті хто ловить на хабарях випестувану офшорним кондитером корумповану злочинну банду.
Тільки тупорилому порохоботу це не зрозуміло, а, вірніше, він намагається довести, що він ще дурніший ніж він насправді є.
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Она обещает это сделать через свои связи, а завладев деньгами - кидает заказчика, опираясь под защиту офиса Президента, и ведь никому не пожалуешься. По такой же схеме действовал и Грымчак.
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Або не кидає,і несе гроші якомусь Богдану,згідно інструкцій,і всі задоволені.
Питання в тому,хто злив інформацію,хто під кого копає.(тільки не розповідайте про професіоналізм детективів Сцитника).
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Опс, связистка с общественностью ОПа и культуролог от Овоща участвуют в назначениях а Нефтегаз. Ланка с Квартала явно проворонила Бубочку. Он теперь назначает на должность по рекомендации первой встречной проститутки.
Теперь понятна и роль Яременко, он подбирал для Президента состав Общественного совета по Нефтегазу
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Клоун правит., кавээнщик занимается безопасностью и обороной. Так почему культуролог не может назначать в Нафтогаз? Странный вы какой-то.
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Это сучье надо сажать пачками и без всяких залогов.
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Вышто! Этоже девушка-робингуд слуганарода! Она у богатых брала, а бедным давала.
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Багатим давала за гроші а бідним - за безплатно?
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Читаю и балдею. Как какая то курица и какой-то зам мин стра культуры продавали должность в Нафтогазе. А как же геноцидные тарифы, цель которых была борьба с коррупцией?????
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Хоть я и за Зеленского, но взяточников надо сажать от любой партии, кто бы они не были.
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Она была и до Зеленского,успоаойтесь!!!
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а сколько там таких мразей!
и зеЛя наверно лярдами уже берет!
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И все дермище со Слуги Урода несется.. Даже в Жопоблоке не было зашкваров за эти месяцы.. Да че там..даже ШУФРИЧА не *******!!
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Ее не попрыщит от таких запросов? Ну и хапают...
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так ей же еще надо было богдану-андрюхе и бубочке занести
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как и должно быть в коррумпированном государстве, полном ужасных людей
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"Будем сажать" - сказал 42-х летний нелох, это замечательно!!!
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Ух ТЫ НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 8234 .!!! Так в охвисе херанта засела уже целая банда . !! НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 5535 .- детективы НАБУ .....разоблачили и задержали ...... участников организованной преступной группы, Источник: https://censor.net.ua/n3159312
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Прекрасно если правосудие стало работать. Прекрасно что не выборочное правосудие: своим все, врагам - закон

За это и голосовали, за это и Майдан стоял
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пора приниматься правосудию за бубочку НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 7957
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Зараз форумчани Леонид Днепр та ННН пояснять нам що то була підстава від Порошенка і арештували чесну й непідкупну Слугу народа. НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 9800
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лалалала кокококо зезезезе уже пояснило согласно свежей методичке
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Группировка?!
Ничёсе... За три месяца у них уже группировка.
Турборежим, мля... НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 1068
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та это же "на.бу" кондуктора сытника - "обилетят" и отпустят.
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Надо срочно жениться на Светке и заняться её перевоспитанием,если конечно у ней есть деньги в сберегательной кассе.
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Молодец Президент,даже не жалеет своё окружение и садит
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