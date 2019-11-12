 НАБУ підтвердило затримання чиновниці з Офісу президента, яка вимагала $300 тис. хабаря

Інформація Цензор.НЕТ про затримання чиновниці офісу президента підтверджена офіційним повідомленням НАБУ.
У повідомленні антикорупційного органу зазначається: "Внаслідок проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тис. дол. США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України".
Керівницю одного з Головних департаментів Офісу Президента України, її спільницю – ексзаступницю Міністра культури України (2011 р.) – та інших учасників угруповання затримали безпосередньо після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. США.
Осіб затримано відповідно до ст.208 КПК України. Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії, до яких залучені працівники СБУ. Вирішується питання повідомлення про підозру.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".
А не любила бы одна мама скорость в сексе, а думала как предохраняться, то глядишь, одним недоразумением было бы меньше
НАБУ - респект, молодці.
Отже, це ви зебіл, якщо не розумієте елементарних речей.
Сдєлалі Вмєстє другому:
- Как Ваша фамилия?
Адвокатик ему:
- А вы рифмы знаете?
Сдєлалі Вмєстє:
- Нет.
Адвокатик:
- Тогда Гордон.
Мне повезло, что я сегодня с вами пообщался.
У Владимира Зеленского подтвердили задержание, заявив, что "для главы государства нет "своих" и "чужих".
Разбирались - в чем подозревают чиновницу, которая работала в ОП при четырех последних президентах, и что о ней известно.В чем ее подозревают
Светлану Кондзелю подозревают в коррупции и взяточничестве. В САП сообщили, что во время негласных следственных действий был задокументирован факт вымогательства. С физического лица требовали 300 тыс. долларов за назначение на пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Кроме Кондзели, сразу после получения первой части взятки 150 тыс. долларов, была задержана экс-заместитель Минкульта, которая была при должности в 2011 году. А также "другие участники группировки".
Вероятно речь идет об Александре Губиной - бывшей заместительнице Михаила Кулиняка и его доверенном лице. Она фигурировала в деле о шантаже силовиками застройщика Артура Мхитаряна, которое инициировала организация, связанная с бывшим Минкультом.
Об этом говорилось в расследовании "Наші гроші з Денисом Бігусом". Про шантаж и "ходоков из СБУ" Мхитарян сообщил в видеообращении к Петру Порошенко в декабре прошлого года. Также журналисты сообщали, что муж Губиной несколько лет проработал в СБУ.
могла пойти на мошенничество - деньги, думала, взять, а потом - тянуть кота за хвост или сама имела связи.
Тільки тупорилому порохоботу це не зрозуміло, а, вірніше, він намагається довести, що він ще дурніший ніж він насправді є.
Питання в тому,хто злив інформацію,хто під кого копає.(тільки не розповідайте про професіоналізм детективів Сцитника).
Теперь понятна и роль Яременко, он подбирал для Президента состав Общественного совета по Нефтегазу
.
девушка-робингудслуганарода! Она у богатых брала, а бедным давала.
и зеЛя наверно лярдами уже берет!
За это и голосовали, за это и Майдан стоял
Ничёсе... За три месяца у них уже группировка.
Турборежим, мля...