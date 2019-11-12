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Все про:НАБУ (2176) хабар (2807) Офіс Президента (151)

 НАБУ підтвердило затримання чиновниці Кондзелі з Офісу Президента, яка вимагала $300 тис. хабаря

12 листопада детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили та затримали за підозрою у отриманні неправомірної вигоди учасників організованої злочинної групи, серед яких – працівниця Офісу Президента України.

Інформація Цензор.НЕТ про затримання чиновниці Офісу Президента Світлани Кондзелі підтверджена офіційним повідомленням НАБУ.

У повідомленні антикорупційного органу зазначається: "Внаслідок проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тис. дол. США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України".

Керівницю одного з Головних департаментів Офісу Президента України, її спільницю – ексзаступницю Міністра культури України (2011 р.) – та інших учасників угруповання затримали безпосередньо після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. США.

Осіб затримано відповідно до ст.208 КПК України. Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії, до яких залучені працівники СБУ. Вирішується питання повідомлення про підозру.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

Читайте також: НАБУ затримало на хабарі 150 тисяч доларів директора департаменту ОП Кондзелю, - джерело

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159312
 
   
 Топ коментарі
 
Роман Донік‏ @donikroman 4 ч.4 часа назад

НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 8375

А не любила бы одна мама скорость в сексе, а думала как предохраняться, то глядишь, одним недоразумением было бы меньше
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Ааааа, ну так то інша справа. Чо ви всі так, чо ви?

НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 2032
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Получается, что за взятку можно получить должность возле "новых и честных"?... НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 6242
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пора приниматься правосудию за бубочку НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 7957
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А шо он ( президент вся Украины ) там делает ,, у него в трусах .?? НАБУ підтвердило затримання чиновниці з Офісу президента, яка вимагала $300 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 8379 .
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Зараз форумчани Леонид Днепр та ННН пояснять нам що то була підстава від Порошенка і арештували чесну й непідкупну Слугу народа. НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 9800
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лалалала кокококо зезезезе уже пояснило согласно свежей методичке
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Пры Порошенку такого нэ було, закон був тилько для ворогив, счо клятый сопля робиш! ко-ко-ко-ко НАБУ підтвердило затримання чиновниці Кондзелі з Офісу Президента, яка вимагала $300 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 3798
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Группировка?!
Ничёсе... За три месяца у них уже группировка.
Турборежим, мля... НАБУ подтвердило задержание чиновницы из Офиса президента, которая требовала $300 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 1068
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та это же "на.бу" кондуктора сытника - "обилетят" и отпустят.
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Надо срочно жениться на Светке и заняться её перевоспитанием,если конечно у ней есть деньги в сберегательной кассе.
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Молодец Президент,даже не жалеет своё окружение и садит
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Молодець Володимир, з офшорно-шоколадними корумпованими кротами порядок в країні навести неможливо.
Обовязково, в найкоротші строки, треба добратися і до тих, хто організує і фінансує пропагандисські диверсії проти України на тролефермі, встановити і притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних порохоботів.
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...От тебя достали эти порохоботы , да хранцуз . ?
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Ну, не так сильно як тебе "зебіли". Всю малину тобі ...
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Багато ти тут нашіх зєбілів бачиш? Усе французи, нємки запарєбріковиє, донбасити...
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І порохоботні украинцы з лахти, які всіма силами намагаються демонструвати що їхній прапорець це не VPN.
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Я на дешеві гебешні фокуси не ведуся. Це не раціонально.
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Молодець Володимир, з офшорно-шоколадними корумпованими кротами порядок в країні навести неможливо.
Обовязково, в найкоротші строки, треба добратися і до тих, хто організує і фінансує пропагандисські диверсії проти України на тролефермі, встановити і притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних порохоботів.

Зря стараешься "пєрєпєлітца".
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Забув механічну помилку виправити - " пропагандистські"
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>притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних порохоботів

зе-лупу тебе на воротник
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Порохоботи виконують завдання іноземних спецслужб.
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ко-ко-ко. флажок иностранный сначала смени
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Это дама не из его окружения. НАБУ підтвердило затримання чиновниці Кондзелі з Офісу Президента, яка вимагала $300 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 743
Кондзеля работала в различных отделах администрации украинского президента с 2005 года. Чиновница предлагала «решить любую проблему» через связи. Кроме того, за назначение на должность зампреда правления «Нафтогаза» Кондзеля требовала с желающих $150 тысяч.
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Счастливые долгов не наблюдают. Авиакомпания Коломойского МАУ за аэронавигационное обслуживание госпредприятию «Украэрорух» 1 млрд грн. Как говорят в «Украэрорухе», все остальные авиакомпании свои счета оплачивают. Ну, надо потерпеть, ребята, затянуть пояса. Игорь Валерьевич еще накопит пару сотен миллионов, и обанкротит МАУ, как это уже было с Днеправиа и Аэросвитом. Вы держитесь, но денег за услуги государства у Коломойского нет.

https://minfin.com.ua/2019/11/10/39662843/
НАБУ підтвердило затримання чиновниці з Офісу президента, яка вимагала $300 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 6988
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Неожиданно. Служба, предназначенная ловить корупционеров, поймала корупционера.
Это конечно плохо, я правильно понимаю, порохоботы?
Это конечно плохо, что из офиса президента. Но ведь это совсем не та реакция того президента, когда поймали его бриллиантовых прокуроров! Тут, похоже, нет вообще никакой реакции и это хорошо, ибо вмешаться - только выпачкаться.
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От когда уже будет руки рубать???
Или Голобородько ****** опять?
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Зебилы рады тому что поймали зебильного коррупционеры. Большой флаг вам в одно место.
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Ну, це тільки половина схеми, друга половина в Нафтогазі.
Там же не за дякую вирішують кадрові питання.
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В Нафтогазі премії собі виписують мільйонами і зарплати там також ближче до кінця шестизначних чисел, крім керівництва, там семизначні числа, тому 300 тисяч за посаду заступника, то, скоріше за все, трохи замало. Очевидно, що це був якийсь транш за номером.
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Годичная зарплата Абромавичуса в Укроборонпроме составит 18,6 млн грн .. НАБУ підтвердило затримання чиновниці з Офісу президента, яка вимагала $300 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 5090 ."Скинуться на жалованье гастарбайтеру": Дубинский осудил зарплату Абромавичуса в Укроборонпромеhttps://vesti.ua/politika/355511-skinutsja-na-zhalovane-hastarbajteru-dubinskij-rezko-vyskazalsja-o-zarplate-abromavichusa-v-ukroboronprome
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Спорим ее даже в сизо не посадят. Там же нет "некачественных бронежилетов"...
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...статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".
-------------------
А шо на это скажут представители института Церкви?
Ведь статья Конституции противоречит главнейшему, что лежит в основе христианской идеи - Все от рождения грешны! - то есть, все изначально виновны! А сами грешники публично наплевали на эту аксиому и установили для себя обратное описав это в Конституции, что они все невиновны, пока другие грешники в мантиях этого не решат. НАБУ підтвердило затримання чиновниці з Офісу президента Кондзелі, яка вимагала $300 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 3301
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Зеленое гав.о поназначало таких же ворюг как и мародер!!!!
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теперь всё токсично где есть ЗЕ..
вместо *****, теперь популярно ЗЕбан
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Зеля, а ну сними видосик какой порох барыга.. НАБУ підтвердило затримання чиновниці з Офісу президента Кондзелі, яка вимагала $300 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 7206
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дурачок и снимет, эта баба не с Зе пришла на свой пост, а в 2014.
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ну и что, Аваков тоже пришол в 2014 однако зеленскому он нравится, таких топовых коррупционеров он и оставил у власти
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Жодного дня не може пройти щоб не всралися
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Поймали - прекрасно. При Порошенко тоже ловили, под телекамеры даже. Тут счет в игре команд "Порошенки" - "Зеленские" равный - 1-1 ! ВЕСЬ ФОКУС В ТОМ - ДОЙДУТ ЛИ от "поймали" до "наказали" !!! Или все останется "по-Порошенковски", как с "алмазными прокурорами", Бочковским и т.д.?
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Ох, знайшли що пригадати - алмазних прокурорів. Не позортесь краще! По-порошенковськи - це звільняти людей, які намагаються притягти до відповідальності корупціонерів за колективним проханням тих самих корупціонерів. От це боротьба з корупцією по-порошенковськи!
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Напевно сяде надовго, Зе не барига з його свинарчуками та коляхарошийпарєнь!!!
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Вы уверены? ЗЕ обещал что с 1 11 начнутся посадки, я так понимаю это по решению суда.Иначеь это показуха.Как и это задержание .Смотрите все зебилы и зелохокторат ,зеденый выполняет обещание, своих садит!!
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За 30т.$ слуги разве уже сидят? 😁
Пришла команда воров и предателей, одни лозунги в фейсбуке и всё.
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вот как назначают накнафтогаз на должностя.. коболев сколько отвалил ?
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