 НАБУ підтвердило затримання чиновниці Кондзелі з Офісу Президента, яка вимагала $300 тис. хабаря

Інформація Цензор.НЕТ про затримання чиновниці Офісу Президента Світлани Кондзелі підтверджена офіційним повідомленням НАБУ.

У повідомленні антикорупційного органу зазначається: "Внаслідок проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тис. дол. США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України".

Керівницю одного з Головних департаментів Офісу Президента України, її спільницю – ексзаступницю Міністра культури України (2011 р.) – та інших учасників угруповання затримали безпосередньо після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. США.

Осіб затримано відповідно до ст.208 КПК України. Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії, до яких залучені працівники СБУ. Вирішується питання повідомлення про підозру.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

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