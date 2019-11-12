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 Київські новини
  1986  11
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 Понад 40 київських вулиць отримали нові назви

Київрада перейменувала низку вулиць у всіх 5 районах столиці для вшанування пам'яті видатних українських громадських, державних, культурних, наукових і військових діячів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Були перейменовані сорок вулиць у Голосіївському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці.

Так, в Голосіївському районі з'явилися вулиці Тадея Рильського (етнографа, економіста, громадського і культурного діяча), Соломії Павличко (письменниці, літературознавця, перекладачки, публіцистки, автора праць з теорії літератури, історії фемінізму), Валеріана Підмогильного (письменника, перекладача, одного з видатних представників "розстріляного відродження") та інші.

У Солом'янському районі серед інших з'явилися вулиці Дмитра Григоровича (авіаконструктора, творця першого гідроплана), Антіна Ждановича (державного і військового діяча часів визвольної війни Богдана Хмельницького) і провулок Марусі Чурай, а також вулиця Скіфська і провулок Сарматський.

У Дарницькому районі нові назви отримали три вулиці - вулиця Андрія Кизила на честь Героя України (посмертно), який загинув під час російсько-української війни, вулиця Мілени Рудницької на честь суспільно-політичного діяча, журналістки, письменниці, вчительки, глави центральної управи Союзу Українок, і вулиця Петра Радзіня на честь екс-командувача Національними збройними силами Латвії, який в 1918 році вступив до Української армії гетьмана Скоропадського, а пізніше - до армії Української Народної Республіки.

Також у Голосіївському та Солом'янському районах з'являться вулиці Кирила Гвоздика на честь живописця-монументаліста та вулиця Пилипа Коновала на честь національного героя Канади, героя Першої світової війни, єдиного в історії українця, нагородженого орденом Хреста Вікторії.

У Шевченківському районі, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з'явилася вулиця Аміни Окуєвої - лікаря, громадської активістки і військовослужбовця, учасниці Революції гідності і війни на сході України.

У Дніпровському районі вулицю Панельну перейменували на честь Андрія Аболмасова, учасника Євромайдану, добровольця і учасника АТО, який загинув на Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159311
 
   
 Топ коментарі
 
Панельная. Еханый бабай. Только кремляди могли так улицы называть. Більше 40 київських вулиць отримали нові назви - Цензор.НЕТ 2285
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І тут соя скиглить про "зраду"
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Так проспект Степана Бандеры получил новое название "Моссковский проспект", а улица Симона Петлюры обзавелась новым названием - "улица Коминтерна"
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Если клоуны сдают своих людей и переименовывают улицы---
Значит хотят понравиться и.
.
.. сдать Украину в переговорном процесссе в тет- а тет
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то ж соя - жаль саблич мог бы быть нормальным - но увы рошенки...
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Ждем Портнова! Он их все в улицы имени ***** о_уенного переименует!!!!!!!!!!!!!!(
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Панельная. Еханый бабай. Только кремляди могли так улицы называть.
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Что то в теме негусто сторонников вот таких переименований.
Зато жители наверняка в восторге.
Диком, надо полагать
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Да восторг дикий)
Названия новые, таблички старые) и не одна карта не покажет нового названия)
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