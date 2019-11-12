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 Політика України, Економіка
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Все про:банки (327) корупція (2659) МВФ (604) перемовини (1403)

 Новий уряд має посилити зусилля у сфері боротьби з корупцією та очищення банківського сектора, - директор управління МВФ Томсен

У Міжнародному валютному фонді сподіваються на швидке завершення переговорів з Україною.

Про це розповів Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен в інтерв'ю журналістці "Голосу Америки" Оксані Бедратенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сподіваюсь, досягнемо швидкого результату. Хоча прогрес обнадійливий, залишаються деякі невирішені питання. Давайте побачимо", - говорить Томсен.

Питання очищення банківського сектору буде важливою частиною обговорень, зауважує він: "Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату у досягненнях. Тому, це важлива частина обговорень".

Коментуючи основні виклики, які стоять перед Україною, Томсен наголосив на досягненнях країни у стабілізації економіки, але відзначив певні розчарування, зокрема в питанні подолання корупції та державного управління.

"Гадаю, за останні роки Україна дуже успішно стабілізувала макроекономіку, провадить гарну фіскальну політику, гарну монетарну політику, забезпечує незалежність центрального банку, почала очищення фінансового сектору. Гадаю, це дуже добре.

Очевидно, однією із цілей є це зберегти розвинути. Важливо зберегти незалежність центрального банку, досягти прогресу у фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію. Україна не так добре просувається у структурних реформах. Можна сказати, що протягом останніх років розвиток подій тут розчаровував. Нас особливо непокоять питання корупції та управління і я гадаю, що новий уряд має посилити зусилля в цій сфері", - заявив Томсен.

Нагадаємо, в Україні діє відносно короткострокова програма МВФ "стенд-бай", метою якої було забезпечити перехідний період і допомогти зберегти здобутки в макроекономіці поки відбувались вибори і формувався новий уряд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159310
 
 
 Топ коментарі
 
вони самі центр корупції зайняли, і корупцією займаються. Хто їх слухати буде?
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После Лерки там чистить да чистить этот банковский сектор...
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Закрыла центры обналички???
Дядя, вы фантазёр...
А насчёт почистила банки... Вот тут вы правы...
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вони самі центр корупції зайняли, і корупцією займаються. Хто їх слухати буде?
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ну показали, ще один напрямок - де можна добре заробити.
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После Лерки там чистить да чистить этот банковский сектор...
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А чего ты решил, что я тебе буду отвечать?
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Да только вот всё на оборот не как вы зепоклоник говорите !!! Это Лерка почистила хорошо банки нах позакрывала пирамиды и центры обналички
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Закрыла центры обналички???
Дядя, вы фантазёр...
А насчёт почистила банки... Вот тут вы правы...
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И ненадо на меня наезжать, все равно Лерка воровка.
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Мені пофігу хто вона, ти так і не довів що я порохобот.
П.М. А варовка в нас одна: Юлька.
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А Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен срав на твойо мнєніє:
«"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо. Источник: https://censor.net.ua/n3159310»
https://censor.net.ua/n3159310
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«чістіть да чістіть» ?
А попроси, щоб тобі хтось прочитав оце:


"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо.
Очевидно, одной из целей является это сохранить, развить.... - заявил Томсен. Источник: https://censor.net.ua/n3159310
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все усиляют и усиляют, болтают и болтают,и хотят побороть себя, что прошлые, что нынешние, а выходит Уроборос, змея олигархическая у власти свой хвост не съест
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Проблема всіх урядів Порошенка, і уряду Зеленського в тім, що вони економіку бачать лише як тасування бабла, і спекуляції. На виробництво, яке дає додаткову вартість - нуль уваги. Виробництво вони бачать винятково як об'єкти торгівлі. Треба визнати що уряд азарова в часи януковича роль виробництва розумів. І хоч якісь зусилля спрямовував на підтримку, та розвиток виробництва. Без доданої вартості ніякі МВФ не допоможуть.
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А почему вы святому Петру Алексеечу это не говорили все 5 лет его президенства, а только сейчас надумали.
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Он хвалит то, что делалось в предыдущие годы.

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо.Очевидно, одной из целей является это сохранить, развить. Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию..." Источник: https://censor.net.ua/n3159310
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Еще не все капиталы вывезли, гад Зеленский помешал.
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Ну я не спорю, если вы лохонулись или вас жадность победила и вы отнесли свои бабосики под фантастические проценты в банки пирамиды типа Киев, Хрещатик, Михайловский и тд и тп Да кто же вам доктор И просто лох
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А для этого и есть НБУ. Только там такие типа лохов, что не отличают отделение в Сумах или Харькове с отделением на Кипре. И так внимательно следит, что испаряется 5 млрд дол.....
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отделением на Кипре -Это там куда зеДебил деньги свои вывел? Я не ошибаюсь а?
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Когда вернут украденные из Привата миллиарды? Когда посадят этих воров? Товарищи из МВФ обеспокоены!
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что бы провести структурные преобразования нужно реформировать все институты государства. это не под силу зе команде т.к. они не осмелились сменить соц.общественный строй. уже очевидно, что олигархия и каста чиновников будет у власти последующие пять лет. и они не дадут провести преобразования которые лишают их влияния и власти. опять пять лет на месте, пид сурмы октябрят и скрытые ухмылки престарелых членов КПСС. вот незадача, ну хоть убей... грустно, да еще война за окном.
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