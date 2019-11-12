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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (954) депутат (1004) В'ятрович (170) Луценко Ірина (231) Бойко Наталія (1)

 "Наталя вирішила не брати мандат". - Ірина Геращенко пояснила чому замість Ірини Луценко депутатом став В'ятрович, а не наступна у списку Бойко

Заступниця глави фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко пояснила чому замість Наталії Бойко депутатський мандат замість Ірини Луценко отримав Володимир В'ятрович.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Геращенко зазначила: "Під час виборчої кампанії заново відкрила для себе Наталію Бойко, яка тоді була заступником міністра енергетики. Розумна, професійна, з прекрасною освітою, патріотична, вона є справжнім експертом з питань євроінтеграції та енергоринку, і дійсно працює на країну, вболіває за Україну.

Наталя вирішила не брати мандат, вона зараз багато працює над захистом нашого енергоринку, в сфері, яка потребує молодих, розумних і сильних. Наталя викликає велику повагу. І цей вчинок, на який не кожен здатний - теж викликає повагу.

Читайте також: В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує (оновлено)

Ми дякуємо Ірині Луценко за довгий, важливий, складний шлях у команді. В опозиції, і владі. Іра, здоров'я! Ірина залишається разом із П. Порошенком і з нами - тепер поза парламентом.

І радо вітаємо в команді Володимира В'ятровича. Наша фракція і наша команда тепер - ще сильніша і помітніша у ВР. Все буде ЄС :)"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала дострокове припинення повноважень Ірини Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159309
 
   
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Вы бы ещё ХВарион туда протащили.... ПЕСыкы!
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завидуй молча, любуйся фриком Бужанским
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Чему завидовать? Страстному стремлению Свидетелей Свына Сывочёлого опустить Украину? Тут вы без равных....
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Только ЗА! Будет кому мочит зелёную нечисть типа сепаров бужинских и коломойских подстилок дубинских.
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Потому что Бойко забрал советником идиот и придурок Гончарук. Ну а Ира Луценко с ворованными деньгами вне парламента в Лондоне.
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Я радію з цього, дуже поважаю Вятровича.
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от такого б нам ПРЕЗИДЕНТА......а не цього півтораметрового дурка
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У моей Натахи на лице мурахи, а В"ятровичу forever))
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