 "Наталя вирішила не брати мандат". - Ірина Геращенко пояснила чому замість Ірини Луценко депутатом став В'ятрович, а не наступна у списку Бойко

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Геращенко зазначила: "Під час виборчої кампанії заново відкрила для себе Наталію Бойко, яка тоді була заступником міністра енергетики. Розумна, професійна, з прекрасною освітою, патріотична, вона є справжнім експертом з питань євроінтеграції та енергоринку, і дійсно працює на країну, вболіває за Україну.

Наталя вирішила не брати мандат, вона зараз багато працює над захистом нашого енергоринку, в сфері, яка потребує молодих, розумних і сильних. Наталя викликає велику повагу. І цей вчинок, на який не кожен здатний - теж викликає повагу.

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Ми дякуємо Ірині Луценко за довгий, важливий, складний шлях у команді. В опозиції, і владі. Іра, здоров'я! Ірина залишається разом із П. Порошенком і з нами - тепер поза парламентом.

І радо вітаємо в команді Володимира В'ятровича. Наша фракція і наша команда тепер - ще сильніша і помітніша у ВР. Все буде ЄС :)"

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