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Все про:Польща (2006) смерть (3628) заробітчани (259)

 Племінник і дядько з Тернопільщини задихнулися в ангарі з овочами в Польщі

Тіла двох українців, віком 28 та 46 років, знайдено у Польщі у великому ангарі для зберігання фруктів та овочів, наповненому азотом, без доступу кисню.

Спочатку інформацію про смерть заробітчан оприлюднили польські ЗМІ. Пізніше її підтвердила керівник консульського відділу Посольства України у Варшаві Світлана Криса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поліція поінформувала нас про цей випадок. Двоє померлих родом з Тернопільської області, і вони є родичами: дядько та племінник", - повідомила вона.

За її словами, чоловіки легально працювали у Польщі.

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Дипломат поінформувала, що розтин тіл відбудеться в середу, а їх вивезення в Україну планується на четвер.

Обставини смерті громадян України у населеному пункті Садковіце Лодзького воєводства розслідує районна прокуратура міста Рава Мазовецька.

Поліцію про виявлення тіл поінформовано у неділю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159308
 
 
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довольно таки популярная технология сейчас: нет кислорода - только анаэробные бактерии могут размножаться, а потому почти ничего не гниет
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анаеробні бактерії не викликають гниття ?
то вони менш небезпечні для людини ?
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Задача - сохранить продукты, вот их и сохраняют. Можно через понижение температуры уменьшить скорость окислительных процессов и скорость размножения аэробных бактерий, но не все продукты хорошо переносят охлаждение, не говоря уже про заморозку. Потому в развитых странах давно используют хранилища с так называемой селективной (регулируемой) газовой средой.
Насчет анаэробов, то они опасны, самый опасный - столбняк, ботулизм, но для их развития нужны специальные условия, и уж точно ни одно хранилище с селективной (регулируемой) газовой средой не подойдет для развития ни ботулизма ни столбняка
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Жаль людей, соболезнование родным и близким.
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