 Племінник і дядько з Тернопільщини задихнулися в ангарі з овочами в Польщі

Спочатку інформацію про смерть заробітчан оприлюднили польські ЗМІ. Пізніше її підтвердила керівник консульського відділу Посольства України у Варшаві Світлана Криса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Поліція поінформувала нас про цей випадок. Двоє померлих родом з Тернопільської області, і вони є родичами: дядько та племінник", - повідомила вона.
За її словами, чоловіки легально працювали у Польщі.
Дипломат поінформувала, що розтин тіл відбудеться в середу, а їх вивезення в Україну планується на четвер.
Обставини смерті громадян України у населеному пункті Садковіце Лодзького воєводства розслідує районна прокуратура міста Рава Мазовецька.
Поліцію про виявлення тіл поінформовано у неділю.
то вони менш небезпечні для людини ?
Насчет анаэробов, то они опасны, самый опасный - столбняк, ботулизм, но для их развития нужны специальные условия, и уж точно ни одно хранилище с селективной (регулируемой) газовой средой не подойдет для развития ни ботулизма ни столбняка