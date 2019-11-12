 Українські миротворці завдали повітряного удару по бойовиках у ДР Конго, - Міноборони

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, водночас у цьому районі екіпажі Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго здійснювали супровід південноафриканського транспортного вертольота TP-1 Oryx. У відповідь на дії бойовиків командування Місії ООН прийняло рішення про негайний вогонь. Отримавши наказ про вогневу підтримку наземних сил і координати цілей, пілоти українських "двадцатичетвірок" завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння.
Після атаки Мі-24 бойовики припинили вогонь і відступили вглиб джунглів. У результаті нападу бандформування жоден миротворець не постраждав.
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Ти диви! А на Донбасі бандформування кацапів з місцевими колаборантами все частіше називають "павстанцамі та апалчєнієм".
Кивины соплеменники хулиганят..
А так разницы нет...
Я так понял он про банформирования конговские спрашивает.
А он не в своем уме?
Вот этот вопрос надо им по морде повозить.
Даже если бы Обама только по телефону путину это сказал Крым был бы наш и войны бы не было.
ты не согласен, Зебил?!.. у тебя есть достоинство, честь, совесть, а Зебил?!
миротворцы нанесли огневой авиаудар...
наши миротворцы настолько суровы...
Я ещё б понял, если бы написали, что нанесли удар в ответ...
Но ЦН очень напоминает Бульвар Гордона...
А плюс ещё стадо башенных соевых на форуме, то вообще какой-то шабаш получается
Ты вообще знаешь что в Конго происходит?
В Африке своих бумерангов полно.
Та негрів на танчиках ))
Если бы да кабы ООН как это положено по уставу ООН ввела миротворцев за Коломойского бы никто не голосовал.
А Украина с президентом-клоуном хуже Конго - ВСУ только отходят.
при котором кремль несёт бОльшие потери и затраты - тщательно сохранялось,
как и наши оборудованные позиции.
И нечего приплетать сюда Сирию.
Они банды и есть.
Другой вопрос что в Африке с попуасами безопаснее воевать чем с рашкой ...
Если мы поставим они нас в порошок сотрут.
В Украине мало, поехали в Конго.
а Чомбе в кабаке ломает румбу".
Где ооновские миротворцы в Донбассе ?