EN|RU|UK
Теми дня: Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  3778  77
Все про:гелікоптер (215) Конго (20) миротворці (506)

 Українські миротворці завдали повітряного удару по бойовиках у ДР Конго, - Міноборони

В районі Семуліке провінції Північне Ківу представники бандформування ADF (Allied Democratic Forses) відкрили вогонь у бік однієї з військових баз Місії ООН.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, водночас у цьому районі екіпажі Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго здійснювали супровід південноафриканського транспортного вертольота TP-1 Oryx. У відповідь на дії бойовиків командування Місії ООН прийняло рішення про негайний вогонь. Отримавши наказ про вогневу підтримку наземних сил і координати цілей, пілоти українських "двадцатичетвірок" завдали повітряного удару з використанням штатного озброєння.

Після атаки Мі-24 бойовики припинили вогонь і відступили вглиб джунглів. У результаті нападу бандформування жоден миротворець не постраждав.

Дивіться також: Українські вертолітники з миротворчої місії ООН у Конго здійснили посадку на кратер активного вулкана. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159307
 
 
 Топ коментарі
 
В районе Семулике провинции Северное Киву...

Кивины соплеменники хулиганят..
 показати весь коментар
 
Ну хоч одна нормальна новина, хоч там "нє просто прекратить стрелять"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну хоч одна нормальна новина, хоч там "нє просто прекратить стрелять"
 показати весь коментар
 
 
То тепер нас будуть твшити ударами по бойовика, які нам не загрожують? Хороший хід. От лише Україні від цього не легше.
 показати весь коментар
 
бандформирования ADF.....

=====================
Ти диви! А на Донбасі бандформування кацапів з місцевими колаборантами все частіше називають "павстанцамі та апалчєнієм".
 показати весь коментар
 
 
что нормального? Удары давно должны наноситься не в кинконго а по крысму.
 показати весь коментар
 
 
Відірви дупу від стільця і йди нанєсі удар по крисму, хто тобі заважає.
 показати весь коментар
 
...Чтобы и " кацапские боевики прекратили огонь и отступили вглубь джунглей разлагающегося **********".
 показати весь коментар
 
 
А где их нет ? Но нам важно відавить этот гнойник на нашей земле.
 показати весь коментар
 
В районе Семулике провинции Северное Киву...

Кивины соплеменники хулиганят..
 показати весь коментар
 
 
За ними не стоит чувак с кучей бабла ядерной кнопкой и нефтью с газом.
А так разницы нет...
 показати весь коментар
 
 
Отличие в том, что *****-вагнеровцев ты не осуждал Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7976. Нашим ребятам боевая практика скоро пригодится
 показати весь коментар
 
 
Отличие кого от чего?
Я так понял он про банформирования конговские спрашивает.
А он не в своем уме?
 показати весь коментар
 
 
Боевую практику надо на ордле отрабатывать , а не лезть защищать чужих "слуг народа"!
 показати весь коментар
 
 
Пєтя, покажи нам всім як ти отраБОТал практіку на ордлє.
 показати весь коментар
 
В Википедии написано, что Allied Democratic Forses - исламисты. А почему тогда "демократик" Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9148
 показати весь коментар
 
вони такі ж демократичні як і сама ДР Конго, тому порція демократизації негрів "штатним озброєнням" не завадить
 показати весь коментар
 
 
Украина вечный участник миротворческих миссий а для Украины миссии у ООН нет.
Вот этот вопрос надо им по морде повозить.
 показати весь коментар
 
 
Потому что её НЕ может быть по определению
 показати весь коментар
 
лучше бы наши миротворцы нанесли ракетно-бомбовый удар по центру Донецка..
 показати весь коментар
 
 
По Москве.
Даже если бы Обама только по телефону путину это сказал Крым был бы наш и войны бы не было.
 показати весь коментар
 
та сразу сбросить "ватамную бимбу", и засыпать хлоркой на год..
 показати весь коментар
 
 
Давно є підозри, що порохоботи з лахти строчать. Український патріот ніколи б не закликав до руйнувань українських міст.
 показати весь коментар
 
ага ,"повстанцы" это ж наши люди... (сарказм)
 показати весь коментар
 
 
Тобто для тебе Донецьк - "не український"? А Крим чий?
 показати весь коментар
 
 
Донецк, Луганск и Крым это украинские земли находящиеся в оккупации, поэтому уничтожить оккупантов и коллаборантов, святая задача каждого украинца..
ты не согласен, Зебил?!.. у тебя есть достоинство, честь, совесть, а Зебил?!
 показати весь коментар
 
 
Задачею є звільнення окупованих територій, а от для персоналу фсбу, яким ти власне і є, задача - нескінченне затягування війни, з якої твої хазяї кормляться.
 показати весь коментар
 
ты вонючий коллаборант и мразь, а твои дети будут рабами не важно чего.. толи наркотиков, толи в психологическом рабстве, толи станут батраками у какого-то барыги на сельхоз работах.. И это твой бумеранг ,который к тебе вернется таким образом..
 показати весь коментар
 
Так покажите видосик вместо докладов и описаний боя.
 показати весь коментар
 
 
прикольно звучит:
миротворцы нанесли огневой авиаудар...

наши миротворцы настолько суровы...
 показати весь коментар
 
 
Так это и есть миротворцы а не то что у вас в кремлеботской методичке написано.
 показати весь коментар
 
 
в моей кремлеботской методичке написано: "Порошенко лучший президент для Украины!"
 показати весь коментар
 
Угу...
Я ещё б понял, если бы написали, что нанесли удар в ответ...
Но ЦН очень напоминает Бульвар Гордона...
А плюс ещё стадо башенных соевых на форуме, то вообще какой-то шабаш получается Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3856
 показати весь коментар
 
 
В атвет?
Ты вообще знаешь что в Конго происходит?
 показати весь коментар
 
туда надо заслать отряд порохоботов в помощь!
 показати весь коментар
 
С бумерангами?
В Африке своих бумерангов полно.
 показати весь коментар
 
Для ООН в ОРДЛО не террористы, раз направляют помощь.
 показати весь коментар
 
 
Нам би на Донбас таких миротворців, бажано американських на ******** літаках.
Та негрів на танчиках ))
 показати весь коментар
 
 
а саме афроамериканців для чого? щоб їм лячніше було?
 показати весь коментар
 
Пути господни неисповедимы.
Если бы да кабы ООН как это положено по уставу ООН ввела миротворцев за Коломойского бы никто не голосовал.
 показати весь коментар
 
В Конго рулит не Коломойский, потому там украинские миротворцы на высоте.
А Украина с президентом-клоуном хуже Конго - ВСУ только отходят.
 показати весь коментар
 
 
А ты хочешь, чтобы города в руинах стояли, как в Сирии?
 показати весь коментар
 
А я хочу, чтобы с таким трудом завоёванное равновесие,
при котором кремль несёт бОльшие потери и затраты - тщательно сохранялось,
как и наши оборудованные позиции.
И нечего приплетать сюда Сирию.
 показати весь коментар
 
Негры ответить не могут,а по кацапсинам на своей земле,нанести удар шо та сцыкотно,ну если только погавкать в их сторону.
 показати весь коментар
 
 
Я уже начал было читать "по ДНР..." чуть не подавился ...
 показати весь коментар
 
 
Страна конченых идиотов. В какой то африканской стране украинские *миротворцы* бомбят местное население а в Украине украинские *войска* бегут из своей земли от вражеской армии.
 показати весь коментар
 
 
там обезьяны между собой воюют, а тут агрессор постоянный член собеза оон, от вся любовь.....
 показати весь коментар
 
А тут президент - соплеменник агрессора - нечего спихивать на совбез оон.
 показати весь коментар
 
Что то мне кажется что ООН попутала землю с небом. Нам предлагают отвести войска и выплачивать росийским террористам и наемникам пенсии а в Африке уничтожают местное население. Какие к черту миротворцы?
 показати весь коментар
 
Спорный вопрос про местное население.
Они банды и есть.
Другой вопрос что в Африке с попуасами безопаснее воевать чем с рашкой ...
 показати весь коментар
 
Хорошо бы папуасам поставить ПТУРы и ПЗРК. Чтобы ООН немножко обосралось. Ато они всегда защищают не справедливость а тех у кого есть ядерное оружие.
 показати весь коментар
 
Так это только когда рашка поставляет они делают вид что не заметили а вообще это запрещено.
Если мы поставим они нас в порошок сотрут.
 показати весь коментар
 
Тоесть если у нас шахтеры нашли в забоях танки, грады и буки ето нормально. А бабуины если найдут на своих пальмах ПЗРК и ПТУРы то ето ужасс и низзя? Да нах. тогда ето ООН вообще? Почему нам предлагают с нашей же земли отвести войска чтобы не правацировать врага а в Африке ООН не отведет свои войска чтобы не правацировать местных? Пускай там ООН с афробоевиками едут в Минск и подпишут там формулу Штанмаера.
 показати весь коментар
 
Краще було б, якщо ці удари були спрямовані на бойовиків в Донбасі.
 показати весь коментар
 
Разве миротворцам при ООН запрещено бомбить кремлёвского агрессора на Донбассее?
 показати весь коментар
 
Украинцы устали от войны говорите? Ню-ню. Украинцы устали оказывается воевать за Украину. А сдохнуть в чужой стране за не понятные никому принципы и цели ето пожалуста сколько угодно. Позорники сраные
 показати весь коментар
 
 
Думаю, Конго теперь откажется своих миротворцев вам посылать.
 показати весь коментар
 
Или отомстят Украине за бомбежку местного населения терактами.
 показати весь коментар
 
воздушный удар по боевикам в ДР Конго Українські миротворці завдали повітряного удару по бойовиках у ДР Конго, - Міноборони - Цензор.НЕТ 603
В Украине мало, поехали в Конго.
 показати весь коментар
 
"Убили гады Патриса Лумумбу,
а Чомбе в кабаке ломает румбу".
 показати весь коментар
 
Что творится в Конго ООН волнует, а что творится в Украине - нет ?
Где ооновские миротворцы в Донбассе ?
 показати весь коментар
 
Тут надо признать что кремль побеждает запад в гибридной войне.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору