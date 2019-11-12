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 Економіка, Суспільство
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Все про:дороги (800) Кабмін (3280) Криклій (40)

 Уряд у 2020 р. відновить 4 тис. кілометрів доріг, - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що в 2020 році планують провести капітальний ремонт або реконструкцію 4000 км доріг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Кабміну.

На дорожню інфраструктуру уряд виділить 73 млрд грн, що майже на 40% більше, ніж у попередні роки. Будівництво планують розпочати з 1 березня.

За словами міністра, Україна домовилася з Європейським банком реконструкції та розвитку про фінансування відновлення регіональних доріг у розмірі 300 млн євро, а Європейський інвестиційний банк виділить 450 млн євро для ремонту траси "Одеса - Київ" і будівництва обходу Львова.

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Планується також збільшити кількість комплексів для зважування фур, щоб захистити дороги від руйнування. Зараз таких комплексів 6, в 2020 році їхню кількість збільшать до 20 і найближчими роками - до 150 одиниць.

Криклій зазначив, що для зниження кількості аварій на дорогах на 30% в 2020 році виділять 3,2 млрд грн. На ці кошти планують створити і встановити:

близько 1600 пішохідних переходів та освітлення на 1500 переходах;
90 світлофорів з табло, які вимірюють швидкість руху перед в’їздом у населені пункти, та 35 світлофорів на нерегульованих пішохідних переходах;
270 розв’язок кільцевого типу;
440 об’єктів з розміткою зі світловідбиваючим елементом;
31 відбійник;
засоби примусового зниження швидкості руху на 42 об’єктах.
Також планують купити 200 одиниць спеціальної аварійно-рятувальної техніки для ДСНС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159306
 
 
 Топ коментарі
 
а че денег больше а отремонтируют почти на половину меньше вроде как в этом году отремонтировали 7 тыс км. Интересная арифметика у энтих новых Правительство в 2020 г. восстановит 4 тыс. километров дорог, - Криклий - Цензор.НЕТ 1383
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Не говори ГОП, пока не перескочишь.
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Была когда-то, серия мультиков, "Весёлые человечки". И вместе со Знайкой, Незнайкой, Пилюлькиным, Винтиком, шпунтиком, и другими, был такой персонаж - Обещалкин... Мне Криклий, и вся эта "ЗЕлёная шобла", напоминают "Обещалкиных": "Будет, планируем, думаем, надеемся...". А "сделали" - нет!!!
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а че денег больше а отремонтируют почти на половину меньше вроде как в этом году отремонтировали 7 тыс км. Интересная арифметика у энтих новых Правительство в 2020 г. восстановит 4 тыс. километров дорог, - Криклий - Цензор.НЕТ 1383
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из говна конфету не сделаешь.... надо стоить новые дороги...
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Ага, в 2020 году все будет на половину меньше.
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Сладко мелет. Удачи Криклий, и не воруй по дороге
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а сколько потратят на восстановление того, что сляпали в этом году и что слезет как загар с первым весенним дождем ???
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Уряд у 2020 р. відновить 4 тис. кілометрів доріг, - Криклій - Цензор.НЕТ 9294 Клєркі, що навіть не можуть поголитися, обіцяють нам відремонтувати 4000 км доріг.
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Была когда-то, серия мультиков, "Весёлые человечки". И вместе со Знайкой, Незнайкой, Пилюлькиным, Винтиком, шпунтиком, и другими, был такой персонаж - Обещалкин... Мне Криклий, и вся эта "ЗЕлёная шобла", напоминают "Обещалкиных": "Будет, планируем, думаем, надеемся...". А "сделали" - нет!!!
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"Правительство в 2020 г. восстановит 4 тыс. километров дорог"
Всем кабмином по ночам будут строить дороги? Уряд у 2020 р. відновить 4 тис. кілометрів доріг, - Криклій - Цензор.НЕТ 3225
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З 1 березня збираються будувати дороги щоб ті дороги не розтанули разом зі снігом.
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