 "Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці

Як передає Цензор.НЕТ, про це Нефьодов заявив в ефірі hromadske ТВ.
Він пояснив, що нинішнє законодавство не дозволяє просто так брати і звільняти людей, тому що вони можуть потім відновитися через суд.
"Це складно і це виклик... Це війна, і ми до неї готуємося, ось готуємо всю нормативну базу, після цього у нас є цілий план військовий, я навіть не хочу озвучувати в ефірі, як ми будемо позбуватися цих людей. Зрозуміло, що більша частина з них піде в суд, тому ми готуємо цілі рівні захисту", - розповів глава митниці.
Нефьодов уточнив, що 500 або трохи більше працівників митниці не підуть зі старої структури в нову, дедлайн цього - до кінця року. А впродовж 2020 року відбудеться переатестація працівників відомства.
Водночас керівник ДМС закликав не вважати корупціонерами всіх працівників митниці.
"Є здорова частина, є велика кількість митників, які є професійними і чесними, завдяки їм періодично трапляються наркотики, або не даються вивозити культурні цінності, складаються протоколи і власне експорт і імпорт в країні працюють", - сказав він.
Ще одна частина, за його словами, працює собі "на кишеню" і має розкішні автопарки.
"Найбільш одіозних видно неозброєним оком: береш декларацію і там просто автопарк Женевського салону. Відразу хочеться сказати: слухай, навіть не хочу розбиратися, яка бабуся тобі їх подарувала, дякую дуже і бажаю тобі всього найкращого", - зазначив Нефьодов.
Есть должность и обязаности, не выполняет их можно уволить, а если коррупция, так ловите, было бы желание
Если начнет получаться
Все будут только за.
С наскоку не взять, конечно.
Вітаю з Днем народження надзвичайну Людину, генерал-майора, Героя України ,керівника Київського воєнного ліцею ім. Івана Богуна, Ігора Гордійчука!
Низький уклін і шана , Вам пане Ігорю @e9sMy8PcGUL4FX7 від всіх українців і многая літа !
Ми пишаємося Вами!
Вот спросить бы у Нефёдора , - У вас там война ИДЁТ, а вы к ней только ГОТОВИТЕСЬ. Вы что барсуки, войну проспали? Или партию проституток растаможивали от АО "Яременко"?
Гройсман пер проти Пороха, але Зєля нє оценіл.
Друзья, зашквар недели! Благодаря этой ситуации мы с вами окончательно поймем кто такой Нефьодов, как будет работать его таможня и какие они на самом деле, Соросята.
На фото друзья, Сергей Петухов. Тот самый который женил Нефьодова от Минюста и сегодня он один из участников конкуса на зама Главы ГФС. В структуре таможни сегодня он никто, пустой звук, посторонний человек. Но, этот человек "никто" сегодня, в выходной день, приехал на Львовскую таможню, взял зам.нач таможни Павла Македона и вместе с ним поехал на пункт пропуска "Краковец" где Петухов собрал сотрудников смены и провел им какой-то инструктаж.
После этого Петухов и Македон поехали на пункт пропуска "Грушев" где Петухов, в статусе "никто", так же провел инструктаж смены после чего они с Македоном отправились во Львов ужинать. Пикантности его визита добавляет тот факт что сегодня утром на "Краковец" заехало три автовоза с авто из США компании "Мотолайк". Заехали и встали.
Только после визита и инструктажа Петухова эти автовозы стали оформляться. Красиво?Нет. Страшно.
Человек "никто" будучи в статусе "я женил Нефьодова"может вот так просто приезжать на таможенные посты в выходной день и давать инструкции таможенникам. Может отдавать команды зам начальнику таможни его сопровождать. Может решать вопрос пропуска автовозов скандальной фирмы. Кто ты, Петухов? В статусе кого тебя принимали?