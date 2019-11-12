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Все про:митниця (613) Нефьодов (114)

 "Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов називає "війною" звільнення старих кадрів відомства, оскільки очікує від них потужного опору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Нефьодов заявив в ефірі hromadske ТВ.

Він пояснив, що нинішнє законодавство не дозволяє просто так брати і звільняти людей, тому що вони можуть потім відновитися через суд.

"Це складно і це виклик... Це війна, і ми до неї готуємося, ось готуємо всю нормативну базу, після цього у нас є цілий план військовий, я навіть не хочу озвучувати в ефірі, як ми будемо позбуватися цих людей. Зрозуміло, що більша частина з них піде в суд, тому ми готуємо цілі рівні захисту", - розповів глава митниці.

Нефьодов уточнив, що 500 або трохи більше працівників митниці не підуть зі старої структури в нову, дедлайн цього - до кінця року. А впродовж 2020 року відбудеться переатестація працівників відомства.

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Водночас керівник ДМС закликав не вважати корупціонерами всіх працівників митниці.

"Є здорова частина, є велика кількість митників, які є професійними і чесними, завдяки їм періодично трапляються наркотики, або не даються вивозити культурні цінності, складаються протоколи і власне експорт і імпорт в країні працюють", - сказав він.

Ще одна частина, за його словами, працює собі "на кишеню" і має розкішні автопарки.

"Найбільш одіозних видно неозброєним оком: береш декларацію і там просто автопарк Женевського салону. Відразу хочеться сказати: слухай, навіть не хочу розбиратися, яка бабуся тобі їх подарувала, дякую дуже і бажаю тобі всього найкращого", - зазначив Нефьодов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159305
 
   
 Топ коментарі
 
Inna Turenko‏ @i_turenko 11 ч.11 часов назад

"Это война, и мы к ней готовимся": Нефьодов об увольнении старых кадров с таможни - Цензор.НЕТ 8031

Вітаю з Днем народження надзвичайну Людину, генерал-майора, Героя України ,керівника Київського воєнного ліцею ім. Івана Богуна, Ігора Гордійчука!
Низький уклін і шана , Вам пане Ігорю @e9sMy8PcGUL4FX7 від всіх українців і многая літа !
Ми пишаємося Вами!


"Это война, и мы к ней готовимся": Нефьодов об увольнении старых кадров с таможни - Цензор.НЕТ 7482
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Уже все бачили це опір. Той Чорт якого нібито показово звільнив 4 рази ухилявшийся від армії Зеленський отримав підвищення.
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100% это война с людьми без моральных качеств которые купили свои места за деньги с целью получить еще большие деньги.Это как с бандитом в переулке либо ты либо тебя.В селах знают что собаку попробовавшую курицу перевоспитывать бесполезно.Кто не брал взятки и не отстегивал наверх система перемалывала и выплевывала
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Уже все бачили це опір. Той Чорт якого нібито показово звільнив 4 рази ухилявшийся від армії Зеленський отримав підвищення.
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Його керівництво створює для цього сприятливі умови
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Якщо ні, то якого біса він їздить та кричить "...піши заявлєніє!!!"? "Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці - Цензор.НЕТ 2977
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На Зе идет огромное давление начиная от кацапов и их холуев в Украине до тех кто кормится с кресла путем взяток.
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Начальник одесской таможни , говорят, из Днепра, поставлен недавно, но кадры старые. Где , собственно, честнейшая Юля Марушевская?
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честні там не потрібні ...потрібні слухняні
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я не понял, кто такой "старый кадр"? По возрасту что-ли?
Есть должность и обязаности, не выполняет их можно уволить, а если коррупция, так ловите, было бы желание
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Служить надо было в армии или работать на солидном производстве, чтоб знать, что такое "старый кадр", салабон с молоком на губах.
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я служил и работал, все это ерунда и болтовня, вам так скажу, как даже бывший руководитель и лейтенант запаса, есть закон и есть обязанности каждого человека, это скажу, как в Европе, о которой много говорят
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Мир перевернулся и если бы это было на пользу. Землю ждут страшные времени, мне уже плевать, жаль только дитя свое и ее дитя тоже. Мы пожили, разное видали, нам детям 60-х чуть больше повезло, чем предкам нашим.
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Ну шо ж, в добрый путь.
Если начнет получаться
Все будут только за.
С наскоку не взять, конечно.
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а що це за джерело таке? назва ЗМІ не видно, пошук по картинці вказує, що скоріше всього це рюський порт Наварасійськ
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Зеб, в созвездии Кассиопеи google нет и потому они не могут буквально по первым словам найти СМИ. А может там живут существа, у которых только рот и ... не рот...
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Лохов навроде тебя будут разводить!
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Почему нельзя вызывать по одному в кабинет работающего "на карман" и предлагать добровольно - принудительно писать заявление на увольнение по собственному желанию. А где активисты, общественники, небезразличные, патриоты? Опыт 2014-15 гг в этих случаях был бы очень полезен.
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Или просто осудить за незаконное обогащение--декларации им в руки!
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Inna Turenko‏ @i_turenko 11 ч.11 часов назад

"Это война, и мы к ней готовимся": Нефьодов об увольнении старых кадров с таможни - Цензор.НЕТ 8031

Вітаю з Днем народження надзвичайну Людину, генерал-майора, Героя України ,керівника Київського воєнного ліцею ім. Івана Богуна, Ігора Гордійчука!
Низький уклін і шана , Вам пане Ігорю @e9sMy8PcGUL4FX7 від всіх українців і многая літа !
Ми пишаємося Вами!


"Это война, и мы к ней готовимся": Нефьодов об увольнении старых кадров с таможни - Цензор.НЕТ 7482
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Пане нефедов поясніть будь ласка такий парадокс - в нас у Львові зараз всі магазини забиті товарами з країни окупанта починаючи від шампунів і закінчуючи телевізорами. Це таким чином ви проводите заміщення контрабанди у львівських магазинах чим вже не прикриваючись допомагаєте фінансувати окупанта який вбиває наших громадян?
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А львів'яни купують це? Якщо ні, чей же, патріоти, то все це зіпсується й викинеться. "Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці - Цензор.НЕТ 9376
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Я особисто не купую і купують чи не купують львівяни це інше питання - головне хто це сюди завозить???
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Головне, все таки, купують чи не купують.
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Я особисто не купую але від того цих кривавих товарів в магазинах менше не стає - особливо в "Епіцентрі".
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Дебилизм у зе-команды неизлечим. Они не только не умеют работать , у них и думать не получается.

Вот спросить бы у Нефёдора , - У вас там война ИДЁТ, а вы к ней только ГОТОВИТЕСЬ. Вы что барсуки, войну проспали? Или партию проституток растаможивали от АО "Яременко"?
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Таможня, прокурорські, судівські, ментовські - це клани. Їм пофіг хто при владі. Головне тибзити гроші і засилати "долю малую". А ще у них кругова порука на місцевому рівні. Тому якщо міняти то усіх відразу...
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"якщо міняти то всіх одразу" - замість них ставити нових "калетніків" і "хорошковських" - от тоді заживемо!!!
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те,кто начинал ,или начинают войны, так или иначе их проигрывали , проиграют их и "зе" воители...
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Кто-то из старых кадров пойдет в суд, а кто-то с обрезом может стрелять из-за угла. Все это опасно, но другого пути нет. Удачи Нефьодову!
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Ойц, это Гнойсман самостоятельный игрок? Не смеши равина
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Чувак, вам з Сруля, не все видно.
Гройсман пер проти Пороха, але Зєля нє оценіл.
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Чому зеленський бабломойському приватбанк не віддав? Не хочете вибачитися за брехливі вангування?
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Ну так Бабломойскому "Приват" и не нужен - ему деньги нужны, а передать банк при таком пристальном внимании Запада и США просто засцал Зеля и теперь будет баблишком с выигранных тендеров и т.д. рассчитываться за свое президенство... "Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці - Цензор.НЕТ 1795
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Ти тільки що постив картинку з бабломойським-президентом у порохоботів та ж сама хвороба що й у ватників
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А что тебя смущает? Должен же кто-то Игорю Валерьевичу официально обеспечить возврат денег - он сам не может, а вот зиц-преЗЕдент справится способен... "Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці - Цензор.НЕТ 4124
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Ти тільки що писав про те що саме зеленський приймає рішення,дві протилежності спокійно уживаються в голові порохобота та ватника
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Не знаю, как там они у тебя в голове вживаются, но ты держись...
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Бабломойський між іншим сидить тихо його годівничку у центренерго з листопада прикрили,суди вже не приймають рішення на його користь
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Во время президенских выборов газеты ведущих стран мира пестрили заголовками типа, самый большой мошшенник современности Коломойский захватывает целую европейскую страну. А у нас про 500 млрд, отмытых Коломойшей на Кипре - молчок.
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Поясніть будь-ласка як чому при потужному реформаторові була створена коррупційна схема з електронними площадками а клован і шмаркля ії відмінив? Більше того яценко (організатор схеми)був у партії відродження одним з акціонерів якої був бабломойський
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Брехун. Закон України про Державну Службу чітко говорить, що підставою для звільнення є негативна оцінка на, щорічному оцінюванні.
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надивилися ми вже на ті "войни" навіть можемо стовідсотково спрогнозувати хто "переможе", тимчасові і короткочасні баталії можна до уваги брати, ми знаємо кінцевий результат. по іншому ще ні разу не було. хоч і дуже-дуже хочеться.
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CommanderX‏ @CommanderAntiZe

"Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці - Цензор.НЕТ 3288

Друзья, зашквар недели! Благодаря этой ситуации мы с вами окончательно поймем кто такой Нефьодов, как будет работать его таможня и какие они на самом деле, Соросята.

На фото друзья, Сергей Петухов. Тот самый который женил Нефьодова от Минюста и сегодня он один из участников конкуса на зама Главы ГФС. В структуре таможни сегодня он никто, пустой звук, посторонний человек. Но, этот человек "никто" сегодня, в выходной день, приехал на Львовскую таможню, взял зам.нач таможни Павла Македона и вместе с ним поехал на пункт пропуска "Краковец" где Петухов собрал сотрудников смены и провел им какой-то инструктаж.
После этого Петухов и Македон поехали на пункт пропуска "Грушев" где Петухов, в статусе "никто", так же провел инструктаж смены после чего они с Македоном отправились во Львов ужинать. Пикантности его визита добавляет тот факт что сегодня утром на "Краковец" заехало три автовоза с авто из США компании "Мотолайк". Заехали и встали.
Только после визита и инструктажа Петухова эти автовозы стали оформляться. Красиво?Нет. Страшно.
Человек "никто" будучи в статусе "я женил Нефьодова"может вот так просто приезжать на таможенные посты в выходной день и давать инструкции таможенникам. Может отдавать команды зам начальнику таможни его сопровождать. Может решать вопрос пропуска автовозов скандальной фирмы. Кто ты, Петухов? В статусе кого тебя принимали?
"Це війна, і ми до неї готуємося": Нефьодов про звільнення старих кадрів із митниці - Цензор.НЕТ 3685
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Тоже мне проблема. Переведите их на специально созданные должности "начальников пустого места" с такой-же зарплатой, но без возможности что-нибудь решать, и соответственно брать взятки. Через недельку сами уволяться, ибо не станут долларовые мультимиллионеры работать за 20 тысяч гривен в месяц.
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*** вы че охринели? Не знаете? Да у них на 12 км. прокопаны подземки под границей с тележками и приемом на той.... стороне... Дебилы вы суки.. звоните.
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Вся старая команда руководителей пересела в кресла заместителей. Руководителями поставили молодняк, но все схемы останутся. А отвечать будет молодняк.
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