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 Суспільство
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 На купівлю квартир суддям Антикорупційного суду виділено 65.5 млн грн

Збори суддів Вищого антикорупційного суду і Апеляційної палати ВАКС прийняло рішення придбати за рахунок держбюджету службові квартири для 35 суддів, які входять до складу обох інстанцій.

Засідання, на якому на купівлю житла виділили 65,5 млн грн відбулося 8 жовтня, написала  "Судово-юридична газета" 12 листопада, передає Цензор.НЕТ.

У ВАКС виданню повідомили, що максимально можлива вартість кожної квартири становить 2,5 млн грн. При цьому 45,4 млн грн виділено на придбання житла суддям першої інстанції, 20,1 млн грн - для суддів Апеляційної палати.

Всього в ВАКС і Апеляційній палаті суду працюють 38 суддів, однак квартир потребують тільки 35, зазначили в ВАКС.

Згідно з рішенням зборів суддів, службове житло купуватимуть у зданих будинках, а не будуватимуть спеціально. Кошти на придбання квартир виділили з бюджету за статтею "Капітальне будівництво (придбання) житла", повідомили в суді.

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Район, в якому купуватимуть квартири, ще не вибрали. Також поки немає інформації про площу житла.

Для того, щоб отримати квартиру, судді мають написати відповідну заяву. У разі, якщо суддя придбає власне житло, він зобов'язаний повідомити про це житлово-побутову комісію ВАКС. Після припинення трудових відносин судді повинні виселитися з квартир. Однак, згідно зі ст. 125 Житлового кодексу, це правило не стосується тих співробітників, які пропрацювали понад 10 років в організації, що надала житло.

Житло суддів, згідно зі ст. 10 закону "Про Вищий антикорупційний суд", підлягає цілодобовій охороні, якщо суддя подасть відповідну заяву.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159303
 
 
 Топ коментарі
 
Интересное у нас государство, кто ничего не производит и даже еще не сажает по закону... уже обеспечивают за счет бюджета на который работают те, кто что-то еще делает и многим даже квартира собственная не снилась. Рай для чиновников, за счет холопов.
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Просто режим оккупации Украины судейским кланом.... Все граждане должны работать и только этот клан получает все и по высшей мерке
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Судья без квартиры? Это анекдот какой то.
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ще ні однієї паскуди не посадили, а квартирки вже отримали...
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