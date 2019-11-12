 У Тернополі депутатів скликають на позачергову сесію

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання 20 хвилин.
"Скликати позачергову сорокову сесію міської ради 11 листопада 2019 о 14:00 в залі засідань міської ради. Запропонувати міській раді розглянути на пленарному засіданні питання "Про звернення щодо фінансового забезпечення потреб жителів Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік", - сказано в розпорядженні міського голови.
Сесію скликають, керуючись статтями 42 та 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламентом Тернопільської міської ради.
блаЗЄнські стали менше залишати коштів для потреб громад, ніж це було в попередні роки. От і сесія через те.
А как докажешь, что они малоросы?
Когда на внеочередное собрание соберется совет села Великие Дрозды?
До речі, мери-свободівці виявилися непоганими господарниками. В Конотопі Семеніхін теж непогано справляється, тільки проти нього як БПП, так і екс-риги Деркач і Молоток, які швидко перефарбувалися в зелене...