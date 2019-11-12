 У Тернополі депутатів скликають на позачергову сесію

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання 20 хвилин.

"Скликати позачергову сорокову сесію міської ради 11 листопада 2019 о 14:00 в залі засідань міської ради. Запропонувати міській раді розглянути на пленарному засіданні питання "Про звернення щодо фінансового забезпечення потреб жителів Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік", - сказано в розпорядженні міського голови.

Сесію скликають, керуючись статтями 42 та 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламентом Тернопільської міської ради.