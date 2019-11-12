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 Політика України
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Все про:міськрада (257) Тернопіль (111) Надал (1)

 У Тернополі депутатів скликають на позачергову сесію

Розпорядження про скликання позачергової сорокової сесії міської ради підписав міський голова Сергій Надал.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання 20 хвилин.

"Скликати позачергову сорокову сесію міської ради 11 листопада 2019 о 14:00 в залі засідань міської ради. Запропонувати міській раді розглянути на пленарному засіданні питання "Про звернення щодо фінансового забезпечення потреб жителів Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік", - сказано в розпорядженні міського голови.

Сесію скликають, керуючись статтями 42 та 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламентом Тернопільської міської ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159301
 
 
 Топ коментарі
 
На Західній Україні вже розуміють, що зелена клоунська влада здає Україну і сепаратистські настрої вже літають у думках галичан !
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Я думаю, все проще: децентрализация дала местныи громадам большие деньги, а сейчас новая власть это втихую сворачивает, опять все бабло в Киев, а там будут делить. Вот месьные громады и беспокоятся.
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Малороси Зеленський з всякими Бужанськими для Західної України це вороги, тому це природньо, що на Західній Україні бачать загрозу в цих малоросах - антиукраїнцях ! В Тернополе депутатов созывают на внеочередную сессию - Цензор.НЕТ 4112
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З початком! Наступний крок-блокпости на кордонах Галичини!
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все галичане на блок-постах в омерике!, иди проспись!)))
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Галичина стала українською 22 січня 1919 року до появи всяких там ссср... От зразу видно москаля, українці це в школі учать!
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На Західній Україні вже розуміють, що зелена клоунська влада здає Україну і сепаратистські настрої вже літають у думках галичан !
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Правильно, поборем плохой сепаратизм своим хорошим сепаратизмом!
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Та нет, они просто устали от всего, от идиотизма 73%. Как и Донбасс в своё время. Но Донбасс поддержала Россия, а эти никому не нужны.
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"ЄТЄМЬ" І НЕ треба,щоб вони були комусь "НУЖЬНИ",бо дають собі раду самі:трудяться,ходять до церкви,шанують традиції предків,рідну мову,не пиячать,не крадуть,не вбивають.
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Дурниці плетете, добродію.

блаЗЄнські стали менше залишати коштів для потреб громад, ніж це було в попередні роки. От і сесія через те.
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Сегодня 12 ноября. Как понять: "Созвать внеочередную сороковую сессию городского совета 11 ноября 2019 в 14:00..."
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Малороси Зеленський з всякими Бужанськими для Західної України це вороги, тому це природньо, що на Західній Україні бачать загрозу в цих малоросах - антиукраїнцях ! В Тернополе депутатов созывают на внеочередную сессию - Цензор.НЕТ 4112
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Прикольно...
А как докажешь, что они малоросы?
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У них на лбу бегущая строка с такой неоновой надписью.
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Українською паршиво розмовляють, Шевченка по пам'яті не цитують, історії України не знають...
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Порошенко тоже получается малорос!!!
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А він тут яким боком? Я націоналістичні сили підтримую, ось хто дійсно свідомі українці...
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Нажаль, Зеленський це напевне вже останній президент України, все йде до того, що Україна вже почалась швидкими темпами розвалюватись ... І цей процес вже не зупинити !
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Да хрен вы угадали. Вы скулили "Украины больше нет! " в 2014-м, а она выстояла. И ныне вы затянули старую вашу, забытую уж всеми, песню. Украина была и будет!
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Была с Крымом и Донеком и Луганском. И никто не верил в войну с Россей.
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вот мы пересадим всех таких и зупиним процесс!))))
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Эта новость из рубрики: А новостей сегодня больше нет!
Когда на внеочередное собрание соберется совет села Великие Дрозды?
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Я думаю, все проще: децентрализация дала местныи громадам большие деньги, а сейчас новая власть это втихую сворачивает, опять все бабло в Киев, а там будут делить. Вот месьные громады и беспокоятся.
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распил бюджета-дело безотлогательное!!!)))
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У Тернополі зараз чудовий мер Надал зі Свободи. Він успішно скористався перевагами децентралізації і місто за останні роки дійсно змінилося на краще. Але уже з осені зе-команда зажала і не дає на місця кошти, які передбачені по децентралізації...

До речі, мери-свободівці виявилися непоганими господарниками. В Конотопі Семеніхін теж непогано справляється, тільки проти нього як БПП, так і екс-риги Деркач і Молоток, які швидко перефарбувалися в зелене...
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а нех собираться теперь, 50% галаснули за плесень зеленую...теперь жрите, те кто шары ждал..и те кто не ждал тоже...
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розвал України вже почався,з приход і вибором зеленського амість Тимошенко все почало динамічними темпами йти під відкіс, відомо,що зеленський і вся його еомпашка-це кацапи,агентура кацапстану.
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