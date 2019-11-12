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Все про:прокуратура (1963) суд (5686) Вороненков Денис (181) Максимець Надія (1)

 Суд у справі про вбивство Вороненкова перенесли на 27 листопада через вбивство адвоката підозрюваного

Розгляд справи про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова відкладено до 27 листопада.

Про це повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шевченківський районний суд Києва відклав на 27 листопада на 15 годину 00 хвилин засідання у провадженні щодо вбивства Дениса Вороненкова через відмову одного з підозрюваних скористастися безоплатною правовою допомогою, запропонованою йому судом через загибель попереднього адвоката Святослава Пархоменка на Житомирщині", - повідомила вона.

Підозрюваний Олександр Лось відмовився скористатися послугами громадського захисника і заявив, що буде шукатиме іншого адвоката. Оскільки участь захисника в судовому процесі обов'язкова, прокурор не заперечував проти перенесення засідання.

Суд у справі про вбивство Вороненкова перенесли на 27 листопада через вбивство адвоката підозрюваного 01

Читайте також: Адвокат підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова Пархоменко загинув під час конфлікту між єгерями та мисливцями в лісі на Житомирщині

Нагадаємо, адвокат підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова Святослав Пархоменко загинув під час конфлікту між єгерями та мисливцями в лісі на Житомирщині.

Пізніше стало відомо, що Пархоменко під час конфлікту поранив мисливця з незареєстрованого пістолета, останній вистрілив в адвоката з рушниці і вбив його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159299
 
 
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Вороненков в Израиле загорает,а тут все судят..
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...з сином "януковича", що Байкалі "потонув". У них багато спільних хобі.
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Подозреваеийй должен запросить не адвоката, а личную защиту.
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