 Загиблого воїна 92-ї ОМБ Геннадія Моторіна поховали 12 листопада в Краматорську. ФОТО

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання Общежитие Online, повідомляє Цензор.НЕТ.
Геннадій Моторін. 1982 року народження, уродженець Краматорська, солдат, сапер 92-ї окремої механізованої бригади, який 7 листопада, близько 12:20, в районі міста Авдіївка Донецької області зазнав численних поранень у результаті обстрілу з протитанкового ракетного комплексу зведеного інженерного відділення, під час розвантаження з "Уралу" деревини для інженерного обладнання позицій взводного опорного пункту. Від важких поранень він помер наступного дня, 8 листопада, в лікарні Авдіївки.
З лютого цього року підписав контракт зі Збройними Силами України.
Поховали Героя поруч із могилами батьків. У нього залишилися дві сестри і брат.