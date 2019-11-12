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 Стрілянина в Дарницькому районі: поліцейські розшукують зловмисника

Невідомий вистрілив у груди 33-річному киянину з травматичного пістолета і втік на машині.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

"По спецлінії 102 надійшла інформація про стрілянину на вулиці Боровій. Заявник повідомив, що почув постріли, після чого виявив пораненого сусіда. За вказаною адресою негайно виїхали додаткові наряди і слідчо-оперативна група територіального управління поліції", - сказано в повідомленні.

На місці поліцейські з'ясували, що поряд із будинком у двох чоловіків виникла словесна перепалка. Один із них кілька разів вистрілив у бік іншого і поїхав на машині.

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Постраждалого доставили в лікарню з непроникаючими вогнепальними пораненнями грудей, він у задовільному стані. На місці події знайшли стріляні гільзи, за попередніми даними, від травматичної зброї.

"Зараз зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення місця перебування та затримання зловмисника. Йому загрожує до семи років позбавлення волі", - додали в поліції.

Стрілянина в Дарницькому районі: поліцейські розшукують зловмисника 01

Стрілянина в Дарницькому районі: поліцейські розшукують зловмисника 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159296
 
 
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Я думаю через пару лет эта нацполиция будет по рейтингу как и милиция мусорная .У нас в городе Дружковка Дон.обл.(пока не Днр)обокрали усадьбу(план-частный сектор).Полицию вызвали в13.20.Приехали в17.40.Соседи под машину кидались чтобы не вывезли батареи, сантехнику,ванную чугунную, трубы и. Т д..Меняют Начальников,берут их на поруки депутаты,толку нет.НАхрена им дают эти современные машины для патрулирования если они их разбивают и катают на них своих девочек!!!

П
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Видите проклятая эта земля Дикое Поле.. ДНР ни ДНР а людей не поменяеешь, куда их девать таких.
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а что его искать ??? пусть потерпевший назовет фамилию...
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