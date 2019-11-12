 Стрілянина в Дарницькому районі: поліцейські розшукують зловмисника

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

"По спецлінії 102 надійшла інформація про стрілянину на вулиці Боровій. Заявник повідомив, що почув постріли, після чого виявив пораненого сусіда. За вказаною адресою негайно виїхали додаткові наряди і слідчо-оперативна група територіального управління поліції", - сказано в повідомленні.

На місці поліцейські з'ясували, що поряд із будинком у двох чоловіків виникла словесна перепалка. Один із них кілька разів вистрілив у бік іншого і поїхав на машині.

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Постраждалого доставили в лікарню з непроникаючими вогнепальними пораненнями грудей, він у задовільному стані. На місці події знайшли стріляні гільзи, за попередніми даними, від травматичної зброї.

"Зараз зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення місця перебування та затримання зловмисника. Йому загрожує до семи років позбавлення волі", - додали в поліції.