 Закликаю сторони продовжувати відповідально виконувати зобов'язання, передбачені рішенням ТКГ про розведення сил і засобів, - Сайдік

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Як відомо, 9 листопада сторони почали відновлене відведення сил і засобів у районі Петрівського. Представники ОРДО, зі свого боку, повідомили про його завершення того самого дня, а українська сторона - вчора, 11 листопада. СММ ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення не пізніше за завтрашній день. Також не пізніше, ніж завтра, в районі Петрівського мають розпочатися роботи з розмінування", - йдеться в заяві Сайдіка.
Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ також зазначив, що на ділянці розведення в Станиці Луганській (Луганська обл.) успішно тривають роботи з ремонту моста через річку Сіверський Донець. Завершення робіт планується до кінця цього місяця.
На ділянці ж розведення в Золотому (Луганська обл.) нині тривають роботи з розмінування.
"Я закликаю сторони надалі з повною відповідальністю ставитися до виконання зобов'язань, передбачених Рамковим рішенням ТКГ про розведення сил і засобів. Це є важливим чинником для зміцнення взаємної довіри з метою мирного розв’язання конфлікту на сході України", - йдеться в заяві Сайдіка.
Він повідомив, що всі ці питання, а також загальна безпекова ситуація в зоні конфлікту були у вівторок у центрі уваги ТКГ і робочої групи з безпеки.
Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ також поінформував, що економічна робоча група сьогодні обговорювала питання водопостачання, забезпечення мобільного зв'язку Vodafone Ukraine, виплати пенсій, а також екології.
"У центрі уваги дискусій у політичній робочій групі сьогодні були питання реалізації "формули Штайнмаєра". У цьому контексті також обговорювали модальності місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей України", - поінформував Сайдік.
Засідання гуманітарної робочої групи, за попередньою згодою сторін, у вівторок не проводилося з огляду на інші зобов'язання координатора від ОБСЄ Тоні Фріша. У зв'язку з цим Сайдік висловив сподівання, що група свою роботу продовжить у форматі відеоконференції, щоб забезпечити прогрес у цій важливій для населення сфері.
Вы прямо по их больному месту...
Если в ближайще время эта власть предателей не будет устранена, исчезнет Украина как страна.
а то сильно много обстрелов по нас и.... раненных...каждый божий день...
уже молчу про ПТУР по нашей тачанке (с раненными и убитыми)...
Аппетит приходит во время еды. Россия требует от Украины начать прямые переговоры с ЛДНР Ноябрь 12, 2019Без рубрикиКомментарии
Для полноценного введения в действие особого статуса Донбасса требуется его закрепление в Конституции Украины.
Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) призывает Киев продлить закон об особом статусе Донбасса и начать диалог с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Об этом заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, пишет сегодня РИА Новости.
«Российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса.
Это закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей».
Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации формулы Штайнмайера.
А в дальнейшем - согласовать эти поправки в контактной группе«, - сказал Грызлов журналистам.
Он отметил, что для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в Конституции Украины.
«Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов Комплекса мер.
Представители России и ОБСЕ в контактной группе готовы содействовать такому диалогу, и еще раз подтвердили это на сегодняшней встрече«, - заявил Грызлов.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года.
В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода незаконных формирований с этих территорий.
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