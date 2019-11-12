 В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує (оновлено)

Про це новоспечений нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідною домівкою, в якій живеш у достатку і куди з радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувалися між собою українською, не нехтуючи іноземними мовами, знали нашу історію, не знівечену через кордони, і з упевненістю дивилися в майбутнє, не затьмарене ні війною, ні здачею країни", - написав він.
В'ятрович стверджує, що вже встиг отримати першу погрозу. Колега по парламенту, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський пообіцяв йому фізичну розправу. Скріншот з погрозами В'ятрович опублікував у Facebook.
"Привіт колега майбутній, дивись давай без провокацій, якщо ти відкриєш у мій бік свій рот, я відразу буду бити в #бало, я тебе попередив, я таких як ти бандерівських п#дарасів #бав і буду #бати, ти зрозумів?? " - написав нардеп.
"Привітання від депутата Бужанського :)", - прокоментував послання сам В'ятрович.
При цьому сам Бужанський стверджує, що номер, з якого були відправлені погрози - не його. Те, що сталося він називає провокацією з боку В'ятровича.
Раніше Бужанський з трибуни парламенту закликав не голосувати за постанову про дострокове припинення повноважень Ірини Луценко. Не зважаючи на це, постанову підтримали 275 депутатів.
ты передвижник пять лет фейки со страниц срувесны и лругих кацапских ресурсов постил тут. думаешь все забыли?
Москалі? Я з москалями не балакаю!..
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В 2014-2016 этого сморчка и не видно было.
бужанский - личность достаточно скандальная, фигурант уголовных дел. Новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» известен своей антипатией к Революции достоинства. Блогер поддерживал «Партию регионов». виктор янукович для него, хоть и не самый удачный, но легитимный президент.
в этой слуге, вата ватная.
грёбанный маланец в Украинском парламенте.
ведёт себя нагло.
но время покажет.
Я є щирий, хоч і не досконалий, але щирий. А пан - заробітчанин. Тому не пану закидати комусь щось
Баба і кіт
Діджіталізація на марші. Депутат фракції «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва вже з новим айфоном 11 Max pro, який можна купити зі знижкою за 40 999 грн.
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Как говорится - за шо боролись , на то и напоролись .
Хех-х ..!! #абынеПетро . .
Шпиёны ,, " три богатыря " ..