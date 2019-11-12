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 Політика України
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Все про:ВР (6037) В'ятрович (170) Луценко Ірина (231) Бужанський (6)

 В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує (оновлено)

Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович став депутатом від партії "Європейська солідарність" замість Ірини Луценко, що склала мандат за станом здоров'я.

Про це новоспечений нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідною домівкою, в якій живеш у достатку і куди з радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувалися між собою українською, не нехтуючи іноземними мовами, знали нашу історію, не знівечену через кордони, і з упевненістю дивилися в майбутнє, не затьмарене ні війною, ні здачею країни", - написав він.

Вятрович став депутатом ВР від Європейської солідарності і отримав погрозу бити в #бало нібито від Бужанського, Бужанський заперечує 01

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В'ятрович стверджує, що вже встиг отримати першу погрозу. Колега по парламенту, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський пообіцяв йому фізичну розправу. Скріншот з погрозами В'ятрович опублікував у Facebook.

"Привіт колега майбутній, дивись давай без провокацій, якщо ти відкриєш у мій бік свій рот, я відразу буду бити в #бало, я тебе попередив, я таких як ти бандерівських п#дарасів #бав і буду #бати, ти зрозумів?? " - написав нардеп.

"Привітання від депутата Бужанського :)", - прокоментував послання сам В'ятрович.

Вятрович став депутатом ВР від Європейської солідарності і отримав погрозу бити в #бало нібито від Бужанського, Бужанський заперечує 02

При цьому сам Бужанський стверджує, що номер, з якого були відправлені погрози - не його. Те, що сталося він називає провокацією з боку В'ятровича.

Вятрович став депутатом ВР від Європейської солідарності і отримав погрозу бити в #бало нібито від Бужанського, Бужанський заперечує 03

Раніше Бужанський з трибуни парламенту закликав не голосувати за постанову про дострокове припинення повноважень Ірини Луценко. Не зважаючи на це, постанову підтримали 275 депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159293
 
 
 Топ коментарі
 
депутат от "Слуги народа"

я таких как ты бандеровских п#дарасов #бал и буду #бать, ты понял??

...
Це все, що треба знати про цих "слуг зайвохрімосомного нароту".
Зебіли! На захист свого - ФІС!
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Какая-то фракция извращенцев . Радуцкий всех в рот, Бужанского возбуждают только бандеровцы , Яременко по шлюхам, Тищенко изучает инструкции к резиновым женщинам.
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А я в ;Слугє народа; нікого не поважаю. Всі сєпари, україноненависники і гниди.
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дима иди в жопу со своими картинками скотина переобувающееся.
ты передвижник пять лет фейки со страниц срувесны и лругих кацапских ресурсов постил тут. думаешь все забыли?
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ну раз тебе слово не давали то чего ты гавкаешь тут шмонька?
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Как по понятиям "слуг народа" называется человек , который ""бал ""идорасов и утверждает, что будет? То есть у нас был Лох и теперь есть П"дорас?
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бужжанская су*ка ватная
В 2014-2016 этого сморчка и не видно было.

бужанский - личность достаточно скандальная, фигурант уголовных дел. Новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» известен своей антипатией к Революции достоинства. Блогер поддерживал «Партию регионов». виктор янукович для него, хоть и не самый удачный, но легитимный президент.
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Володимир В'ятрович ти ще не перейминував проспект Хенерала Вапутіна на проспект Романа Шухевича, займись негайно.
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этот Вафлович будет всем опять нести чушь то о памятниках, то о языке, то ещё о чём то смотря с чем кашу утром съест : с коноплянкой или маковой соломой, может ещё чё и нюхнёт, потому что такую хрень по трезвому нести нормальный не сможет.......
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Навіть сракоблок на фоні зекоманди якось ніби "краще" виглядає...
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агентура кремля.
в этой слуге, вата ватная.
грёбанный маланец в Украинском парламенте.
ведёт себя нагло.
но время покажет.
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Вятровичу надо заодно идти и на бокс, чтобы #***** Бужанского не сильно раскрывалось.
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А це вже не міна, а ядрьона бомбєя під цілісність України. Вся Західна стане після такої заяви стане плечем до плеча і буде вимагати пояснень. І пояснень вже не від Вовіка, а від східняків. Це і я з Дніпра виходить теж опинивсь відповідальний за таку заяву цього Бужанського. Хоч я з цим паном не погоджуюсь на всі 100%. Мої дії? Судячи з того, що майже всі мої сусіди є українофобами, або щонайменьше байдужими до всього українського, в мене один шлях - вчасно вшитись. Воювати з сусідами? Ні. Це не моє. Буду воювати там, де більшість населення буде за Україну.
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Ти зробив це разом з Бужанським, Суліма.
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Ой! Хто б закидав мені якісь провини перед суспільством!
Я є щирий, хоч і не досконалий, але щирий. А пан - заробітчанин. Тому не пану закидати комусь щось
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Ні, Суліма. Ще не заробітчанин. Але, бачу, скоро зелень дохазяйнується до того що таки доведеться їхати.
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Маю на увазі заробітчанство в мережах. Постійно акцентую, що коментатори діляться на платних і небайдуже громадянське суспільство.
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Бу-га-га, щирий! В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 4933 А ведь мы тут прекрасно все помним, как на утро после второго тура Иван на Монику бочку катил так, шо дым до неба стоял, а к вечеру того же дня крутанувшись на 180 градусов Ваня внезапно запел Монике дифирамбы. Так что произошло тогда с щирим Ваней? Тут одно из двух, либо биполярочка, либо Вона дала команду -"вову не мачить, может премьерство выгарит"
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Сумно, що основний "вихід" буде у другій половині зими. А вона очикується сніжною і зимною. Все справжнюється. Українці вже втретє відкидають ту, яку сам Господь їм подарував. І з кожним разом Він все вище і вище піднімає ступень покарання за нехтування Його подарунком
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Обрізані завжди так, спочатку провокують, а коли отримують по рудій харі, кричать:" а... за що....... це антісемітізм."
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Баба і кіт



Діджіталізація на марші. Депутат фракції «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва вже з новим айфоном 11 Max pro, який можна купити зі знижкою за 40 999 грн.В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 4016
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Українка.Звичайно ж,україномовна.Розумна і чесна.Порядна і патріотка.
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Не фонтан. Сисло обвисло, брюхо торчит, губехи накачанные перекосило.
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А взагалом Вятрович фігура потужна, і знаходячись у Парламенті принесе багато користі Україні.
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Теперь ховайтесь "биндеровци" ( националисты и патриоты ) , хто може и хто НЕ може . Грозный йо..рь из зе-партии , дэ хто - Бужанськый вас и...ть буде . В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 6984 .

Как говорится - за шо боролись , на то и напоролись .
Хех-х ..!! #абынеПетро . В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 864 .
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Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигуна. А протистояння між ними удаване, постановочне.
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Без сомнений В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 5284 .. Без сомнению абсолютно , иванушка В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 8546 .... Ты прав на все 100 .. В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 6814 .

Шпиёны ,, " три богатыря " ..
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Поздравления от депутата Бужанского: "...я таких как ты бандеровских п#дарасов #бал и буду #бать..."Це депутат від Слуги сусіднього народу? Ну тоді я аж ніяк не здивований. В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує - Цензор.НЕТ 9485
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Достойний чоловік ! Депутат , за якого не соромно .
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Вся Украина плюётся на этого Вятровича
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Я так розумію, що в ВР скоро депутати будуть ходити з пательнями на сраці, бо в цій ВР або підерас#и, або збоченці, або просто долбойо#и!
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Які ''інтелігентні'' слуги в українського народу.
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Це бужанське падло вже років 5-ть зайвих землю топче.
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