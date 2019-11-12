 В'ятрович став депутатом ВР від "Європейської солідарності" і отримав погрозу "бити в #бало" нібито від Бужанського, Бужанський заперечує (оновлено)

Про це новоспечений нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідною домівкою, в якій живеш у достатку і куди з радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувалися між собою українською, не нехтуючи іноземними мовами, знали нашу історію, не знівечену через кордони, і з упевненістю дивилися в майбутнє, не затьмарене ні війною, ні здачею країни", - написав він.

Читайте також: "Выгнать нахер. Утомил этот парад дебилов": Бужанський виступив проти міністра Милованова після його інтерв'ю "Цензор.НЕТ"

В'ятрович стверджує, що вже встиг отримати першу погрозу. Колега по парламенту, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський пообіцяв йому фізичну розправу. Скріншот з погрозами В'ятрович опублікував у Facebook.

"Привіт колега майбутній, дивись давай без провокацій, якщо ти відкриєш у мій бік свій рот, я відразу буду бити в #бало, я тебе попередив, я таких як ти бандерівських п#дарасів #бав і буду #бати, ти зрозумів?? " - написав нардеп.

"Привітання від депутата Бужанського :)", - прокоментував послання сам В'ятрович.

При цьому сам Бужанський стверджує, що номер, з якого були відправлені погрози - не його. Те, що сталося він називає провокацією з боку В'ятровича.

Раніше Бужанський з трибуни парламенту закликав не голосувати за постанову про дострокове припинення повноважень Ірини Луценко. Не зважаючи на це, постанову підтримали 275 депутатів.