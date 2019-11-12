 Кремль закликав Україну почати переговори з бойовиками про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції

Про це журналістам повідомив повноважний представник РФ на переговорах контактної групи стосовно Донбасу Борис Гризлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, російська делегація звернула увагу, що 31 грудня 2019 року закінчується термін дії закону України про особливий статус Донбасу.
"Російська делегація закликала київську сторону забезпечити продовження дії цього закону, а також почати діалог з представниками Донбасу в політичній підгрупі про поправки до цього закону, необхідні для імплементації формули Штайнмаєра. А потім - узгодити ці поправки в Контактній групі", - сказав він.
Гризлов нагадав, що "для повноцінного введення в дію особливого статусу ... потрібне його закріплення в Конституції".
"Необхідно просуватися до поетапного і повного виконання пунктів Комплексу заходів. Представники Росії і ОБСЄ в Контактній групі готові сприяти такому діалогу, і ще раз підтвердили це на нинішній зустрічі", - сказав Гризлов.
В студию позвонил зритель и сказал, что Верещук ( слуга зе ) - полный ноль, и партия дилетантов) Глас народа. Рейтинг партии скоро будет ноль как и рейтинг Верещук))))
https://twitter.com/herooftheday10/status/1194176903906648064
ЗЕбіле, що скажеш ватний малорос котрий чекає рос танки в Україні?
И это было не предательство?
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
А ти про хрін!))
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
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Пора нашему презЕденту вовану мин нет в прямом эфире сделать, вдруг вован растеплится и не сразу накуй пошлёт.
Цікаво було б побачити їхню реакцію