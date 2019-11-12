 Кремль закликав Україну почати переговори з бойовиками про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції

Про це журналістам повідомив повноважний представник РФ на переговорах контактної групи стосовно Донбасу Борис Гризлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, російська делегація звернула увагу, що 31 грудня 2019 року закінчується термін дії закону України про особливий статус Донбасу.

"Російська делегація закликала київську сторону забезпечити продовження дії цього закону, а також почати діалог з представниками Донбасу в політичній підгрупі про поправки до цього закону, необхідні для імплементації формули Штайнмаєра. А потім - узгодити ці поправки в Контактній групі", - сказав він.

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Гризлов нагадав, що "для повноцінного введення в дію особливого статусу ... потрібне його закріплення в Конституції".

"Необхідно просуватися до поетапного і повного виконання пунктів Комплексу заходів. Представники Росії і ОБСЄ в Контактній групі готові сприяти такому діалогу, і ще раз підтвердили це на нинішній зустрічі", - сказав Гризлов.