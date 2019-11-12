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Все про:Гризлов (49) Донбас (13598) Тристороння контактна група (154)

 Кремль закликав Україну почати переговори з бойовиками про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) закликала українську сторону почати прямі переговори з Донецьком і Луганськом про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.

Про це журналістам повідомив повноважний представник РФ на переговорах контактної групи стосовно Донбасу Борис Гризлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, російська делегація звернула увагу, що 31 грудня 2019 року закінчується термін дії закону України про особливий статус Донбасу.

"Російська делегація закликала київську сторону забезпечити продовження дії цього закону, а також почати діалог з представниками Донбасу в політичній підгрупі про поправки до цього закону, необхідні для імплементації формули Штайнмаєра. А потім - узгодити ці поправки в Контактній групі", - сказав він.

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Гризлов нагадав, що "для повноцінного введення в дію особливого статусу ... потрібне його закріплення в Конституції".

"Необхідно просуватися до поетапного і повного виконання пунктів Комплексу заходів. Представники Росії і ОБСЄ в Контактній групі готові сприяти такому діалогу, і ще раз підтвердили це на нинішній зустрічі", - сказав Гризлов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159286
 
   
 Топ коментарі
 
Может Моника даст 24 часа, чтобы рашка не несла зерню? А, это он только тут такой смелый...
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...самые прямые переговоры с руснявыми уже давно идут, грызло кацапское... Кремль призвал Украину начать переговоры с боевиками о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции - Цензор.НЕТ 7284
Кремль призвал Украину начать переговоры с боевиками о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции - Цензор.НЕТ 2476
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Какие проблемы признать территории ОРДЛО временно оккупированными?....вырыть ров и запустить крокодилов, а периметру поставить вышки с пулеметчиками
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Крокодилов жалко) Вся проблема в правильной постановке вопроса. В луганбэ и донбабве висят какие флаги? Не наши. Нам там рады? Нет. Вот и ответ, нет контроля и границы, значит нет у нас территорий. Если параша отрицает свое присутствие на востоке, значит их там нет, а значит ВСУ берет, вламывается на те территории и зачищает там всех несогласных и недовольных. Слишком жестко и не гуманно? Да, но нет победы без крови. А если вырыть ров между страной и окупированными территориями, то это автоматически положит конец борьбе за эти территории. Выйдет как бы так, что страна сама отказалась них, а тем временем параша сама займет там позиции и станет еще ближе к нашим городам.
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Згадаймо не злим тихим словом, того потужного генія світової дипломатії й "патріота" України, котрий щиросердно зізнався у власноручному написанні текстів мінських домовленостей та чия коаліція "потужних реформаторів" проголосувала Закон України про особливий статус окремих районів даунбасу.. Зрада України петьою сталася в 2014-2015 роках, петю потрібно судити за вчинення злочину державної зради країни, котру він очолював.
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Зуби під кінець дзвінка сховала. Та й сама Верещучка фактично визнала, що як дипломат ділетант, бо на багато питань ще більше нема відповідей... Мужику, що подзвонив, респект!
В студию позвонил зритель и сказал, что Верещук ( слуга зе ) - полный ноль, и партия дилетантов) Глас народа. Рейтинг партии скоро будет ноль как и рейтинг Верещук))))

https://twitter.com/herooftheday10/status/1194176903906648064

ЗЕбіле, що скажеш ватний малорос котрий чекає рос танки в Україні?
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И вот это все порошенко подписал на минских соглашениях. Теперь всю жизнь нас будут попрекать тем, что не выполняем свои обязательства.
И это было не предательство?
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Речь идет о попытке внесения изменений в основной закон другого государства. Будет от МИД Украины официальное и жесткое посылание нах или только жевание зеленых соплей?
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Повторюю мабуть в сотий раз - тільки бетонна стіна висотою 10 метрів колючий дріт з напругою 10 кіловольт по периметру з сепарами і найжорстокіший режим з *********** зможе врятувати Україну від цієї зарази під назвою "руцкий мир"!!!
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Зеленский всё сделает, как хочет Москва, причем, в турборежиме.
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Тоді нехай не повердається назад, а там будує собі чум і розводить сайгаків.
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Конституція України

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
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Ординська кацапня, пішла вон з українських земель, брянщини, куршщини, бєлгородщини, і всієї Кубані. А фуйло в Гаагу.
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Якщо вам смішно від того, що ворог висува умови, які заздалегідь не можливо виконати..то про що можна розмовляти..?
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Конституція України
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
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Так шо там исчо не все препятствия для встречи в нормадском формате сняты?
Пора нашему презЕденту вовану мин нет в прямом эфире сделать, вдруг вован растеплится и не сразу накуй пошлёт.
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А ось і основна тема для зустрічі в Нормандії
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Пуло обнагліло. Вовіка треба пристібнути в його офісу до батареї і не пускати ні на які перемовини з пуйлом. Бо він понадомовляється на нашу голову.
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Один з варіантів відповіді кацапоКремлю: виконаємо будь-які ваші забаганки, тільки залишіть Зомбас собі назавжди і безкоштовно
Цікаво було б побачити їхню реакцію Кремль закликав Україну почати переговори з бойовиками про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції - Цензор.НЕТ 9521
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У Конституції, України, ? Три покоління моїх предків - НІ !!!
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лучше мы отделим на йух этот чудесный край с ватой и будете грызломордые вы их сами кормить поить и танцевать. все переходы закрыть и полосу отчуждения заминировать. пусть путлер им пенсии и соцвыплаты сам платит! онижененашилюди! а если на полном серьезе - я например очень брюсь что куйло уговорит на что то бубочку-нелоха и врезультате пострадает вся Украина, потому что неопытный нелох себя явно переоценивает !!!
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