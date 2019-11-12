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Все про:Байден (175) США (5802) Шокін (225) Мережко (2)

 Нардеп від "Слуги народу" Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна

Депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Олександр Мережко, який раніше був експертом Асоціації міжнародного права, ще в 2017 році підтвердив факт чинення тиску колишнім віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на Президента України Петра Порошенка з метою звільнення генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини, про це повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook експерт Кирило Сазонов, опублікувавши копії документів.

За словами Сазонова, у 2017 році український підрозділ Асоціації міжнародного права за запитом адвокатського бюро, яке захищало Шокіна, підготувало науково-правовий висновок про факт тиску Байдена на Президента України з метою звільнення Шокіна. У ньому експерт, а сьогодні це депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко, визнав тиск Байдена на Президента країни задля звільнення Шокіна та втручання у внутрішні справи України.

"Заяву віце-президента США Джозефа Байдена щодо необхідності звільнення з посади генерального прокурора України Шокіна як умови надання Україні відповідної фінансової (економічної) допомоги, можна розглядати як здійснення тиску на Президента України, а відтак цей тиск можна кваліфікувати як акт втручання у внутрішні справи України з боку іноземної держави, що є порушенням одного з принципів міжнародного права", – сказано в опублікованому документі.

Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 01
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 02
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 03
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 04
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 05
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 06
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 07
Нардеп від Слуги народу Мережко підтвердив тиск Байдена для звільнення Шокіна 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159283
 
 
 Топ коментарі
 
Краще би мовчали і не лізли в політичні перегони американців.
А вимоги звільнити Шокіна висували самі українці.
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а почему все удивляются, что 73% проголосовало за ЗЕ.. это ведь обычная статистика.. умных людей в мире на самом деле меньшиство, ведь не все богатые, не все директора и миллионеры.. их меньшинство! именно поэтому думающих умных людей было 25%, остальной глупый сброд, который ведётся на хайпы, фейки и видосики 73%.. это вполне природно, поэтому ничего удивительного здесь нет!
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Так слугам, как и 73% Трамп нравится, иначе бы 73% не выбирали Зелемойского...
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Так слугам, как и 73% Трамп нравится, иначе бы 73% не выбирали Зелемойского...
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Краще би мовчали і не лізли в політичні перегони американців.
А вимоги звільнити Шокіна висували самі українці.
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Давили Шокина, давили
Давили , давили
Да так говна з душ и не выдавил
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Шокин-это тот мощный старик,недостреленный из тепловизора?
Немедленно восстановить в должности.Дайте деду еще чуток поработать. Нардеп от "Слуги народа" Мережко подтвердил давление Байдена для увольнения Шокина - Цензор.НЕТ 7791
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а почему все удивляются, что 73% проголосовало за ЗЕ.. это ведь обычная статистика.. умных людей в мире на самом деле меньшиство, ведь не все богатые, не все директора и миллионеры.. их меньшинство! именно поэтому думающих умных людей было 25%, остальной глупый сброд, который ведётся на хайпы, фейки и видосики 73%.. это вполне природно, поэтому ничего удивительного здесь нет!
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Ну так правильно, шокин же служил яныку а не народу Украины.
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эту тварь еще и расстрелять надо было...
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Так, а че? Давайте и его вернем в кресло? а почему нет, страну просрали,капитулировали перед парашей, че уж тут, продолжайте...
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