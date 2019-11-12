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Все про:Міноборони (2926) Бронежилет (22) Марченко Дмитро (9)

 Суд не зміг обрати запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про закупівлю бронежилетів, засідання продовжиться 13 листопада

Печерський райсуд Києва не зміг обрати запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про закупівлі бронежилетів Міністерством оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Суд за черговістю почав обирати запобіжний захід співробітникам Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил Сергію Почтаренку, Василю Саковцю, Михайлу Каморянському, Ользі Капінус.

У процесі судового розгляду адвокати підозрюваних заявили відвід прокурору Миколі Середі, зокрема, стосовно Почтаренка, Каморянського, посилаючись на нібито тиск під час допиту. Після відмови в задоволенні клопотання захист заявив відвід судді Олега Білоцерківця. На цьому засідання закінчили, оскільки це клопотання мало піти на автоматичний розподіл. Його розгляне інший суддя.

На захист Саковця увійшов ще один адвокат, у зв'язку з чим сторона захисту попросила час для ознайомлення. Суддя відклав засідання на завтра, 13 листопада, на 9:00. З приводу Капінус адвокати заявили відвід судді, що також має розглянути інший суддя.

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За словами прокурора Миколи Середи, прокуратура просить для кожного підозрюваного арешт із альтернативою у вигляді застави 100 млн грн. Враховуються збитки, які, за даними слідства, заподіяні в результаті дій підозрюваного, а також можливі ризики для слідства внаслідок перебування його на свободі.

Справу розслідує Державне бюро розслідувань з квітня цього року.

"В даний час встановлено, шляхом гласних і негласних слідчо-розшукових дій, що продукція - неякісна. Але вони (підозрювані) продовжували підписувати акти замість того, щоб повернути виробникові (компанія ТЕМП-3000)", - сказав Середа.

За його словами, в матеріалах справи зокрема є результати балістичної експертизи, яка "підтверджує, що бронежилети пробиваються".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159279
 
 
 Топ коментарі
 
Кто о чем, а вшивый о бане. Это как раз те, кто реально боролся с коррупцией. И поэтому люди коломойского сейчас натягивают сову на глобус, чтобы протащить совершенно бредовое обвинение.
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Як нас тільки ні називали... Фашисти, карателі, нацисти, легіон НАТО, войовнича меншість... ось тепер - ушльопки! Ну ок! Нехай буде так!)

Суд не смог избрать меру пресечения четырем подозреваемым в деле о закупке бронежилетов, заседание продолжится 13 ноября - Цензор.НЕТ 8930
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і не мрійте, сссцуки!!! Не будіть лихо, бо воно вже й без цього не тихо!!!
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Пишимо одне і теж. Як ******, що напартачили зелені довбограї, що хтось гівно. А що з цим всім робити ніхто не пише.
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А ніби ти не знаєш, що з ними робити, дерев ще багато, достатньо буде усім...
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Кто о чем, а вшивый о бане. Это как раз те, кто реально боролся с коррупцией. И поэтому люди коломойского сейчас натягивают сову на глобус, чтобы протащить совершенно бредовое обвинение.
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tZE inform

@tZEinform

За пять месяцев НАБУ, САП, прокуратура открыла по экономическим преступлениям 511 дел. До суда дотащили 10. Решений судов на реальное исполнение 0. Оглянитесь, компания Коломойского тупо задолжала 1 млрд. гривен. А это никого не волнует.
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гниди...де Рубан? без залогу вшився з країни?
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Тупі, некваліфіковані лушпайки.
Повторення листопада 1917.
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П-послідовність...

"Як стати капітулянтом - посібник для мудаків" автор Д.Арахамія

Суд не смог избрать меру пресечения четырем подозреваемым в деле о закупке бронежилетов, заседание продолжится 13 ноября - Цензор.НЕТ 7450

Суд не смог избрать меру пресечения четырем подозреваемым в деле о закупке бронежилетов, заседание продолжится 13 ноября - Цензор.НЕТ 9669
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Эта тварь продолжает сеять смуту среди украинцев и ты её постишь здесь?
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"Ми вже були "войовничою меншістю".Тепер ми "ушльопкі".Це скрін телефону слідчого ДБР, який веде справу Марченко. Прямо з засідання суду.
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Як нас тільки ні називали... Фашисти, карателі, нацисти, легіон НАТО, войовнича меншість... ось тепер - ушльопки! Ну ок! Нехай буде так!)

Суд не смог избрать меру пресечения четырем подозреваемым в деле о закупке бронежилетов, заседание продолжится 13 ноября - Цензор.НЕТ 8930
 показати весь коментар
 
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