 Суд не зміг обрати запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про закупівлю бронежилетів, засідання продовжиться 13 листопада

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Суд за черговістю почав обирати запобіжний захід співробітникам Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил Сергію Почтаренку, Василю Саковцю, Михайлу Каморянському, Ользі Капінус.

У процесі судового розгляду адвокати підозрюваних заявили відвід прокурору Миколі Середі, зокрема, стосовно Почтаренка, Каморянського, посилаючись на нібито тиск під час допиту. Після відмови в задоволенні клопотання захист заявив відвід судді Олега Білоцерківця. На цьому засідання закінчили, оскільки це клопотання мало піти на автоматичний розподіл. Його розгляне інший суддя.

На захист Саковця увійшов ще один адвокат, у зв'язку з чим сторона захисту попросила час для ознайомлення. Суддя відклав засідання на завтра, 13 листопада, на 9:00. З приводу Капінус адвокати заявили відвід судді, що також має розглянути інший суддя.

Читайте також: Бронежилети "Корсар МЗС-1-4" не суперечать вимогам договору про постачання Міноборони, - заява НВП "Темп-3000"

За словами прокурора Миколи Середи, прокуратура просить для кожного підозрюваного арешт із альтернативою у вигляді застави 100 млн грн. Враховуються збитки, які, за даними слідства, заподіяні в результаті дій підозрюваного, а також можливі ризики для слідства внаслідок перебування його на свободі.

Справу розслідує Державне бюро розслідувань з квітня цього року.

"В даний час встановлено, шляхом гласних і негласних слідчо-розшукових дій, що продукція - неякісна. Але вони (підозрювані) продовжували підписувати акти замість того, щоб повернути виробникові (компанія ТЕМП-3000)", - сказав Середа.

За його словами, в матеріалах справи зокрема є результати балістичної експертизи, яка "підтверджує, що бронежилети пробиваються".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у закупівлі неякісних бронежилетів генерал-майор Марченко: "Їм сказали: "Зберіть хоч що-небудь і ми вас підтримаємо". До абсурду доходять"