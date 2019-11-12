 Двох воїнів ОС поранено на Донбасі, від початку доби ворог відкривав вогонь п'ять разів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції ОС біля Хутору Вільного (з підствольних гранатометів) і Південного (з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля Пісків (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), Верхньоторецька (зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї) і Мар'їнки (з автоматичних гранатометів).

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Зазначається, що впродовж цієї доби поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі зазнали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 11 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.