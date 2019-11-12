EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  310  8
Матеріали за темою:
Все про:поранення (1558) Донбас (13598) Об'єднані сили (396)

 Двох воїнів ОС поранено на Донбасі, від початку доби ворог відкривав вогонь п'ять разів, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції ОС біля Хутору Вільного (з підствольних гранатометів) і Південного (з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля Пісків (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), Верхньоторецька (зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї) і Мар'їнки (з автоматичних гранатометів).

Читайте також: Найманці РФ пів години обстрілювали з РПГ і кулеметів опорні пункти ЗСУ поблизу Південного, - Міноборони

Зазначається, що впродовж цієї доби поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі зазнали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 11 листопада збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159273
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так грьобаний Хомчак заборонив пресслужбі ООС видавати правдиві новини. Тепер немає ні обстрілів, ні загиблих. Довбаний совок повертається. Кремлівський курсант - це назавжди, тому цю падлюку під Іловайськом мокші не обстрілювали.

https://twitter.com/WendyDonetsk/status/1193592645836255232
 показати весь коментар
 
 
особый статус говорите? договариваться с сепарами говорите? Конституцию насиловать под убийц говорите? не стреляют...да? и где теперь... разводить...ну чтоб с х.лом чай попить????
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору