EN|RU|UK
Теми дня: Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Здоров'я
  2185  12
Все про:поховання (28) радіація (63) ядерні відходи (25)

 Вилучення радіоактивних відходів з об'єкта "Піски-1" почалося в Іванківському районі Київщини

Об'єднання "Радон" почало роботи з безпосереднього вилучення радіоактивних відходів (РАВ) з пункту захоронення відходів дезактивації (ПЗОД) "Піски-1" в Київській області. Цей проєкт розроблено за підтримки Європейського Союзу в рамках Програми ІСЯБ і спрямований на реабілітацію ділянок зберігання чорнобильських РАО за межами зони відчуження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В.о. Голови ДАЗВ (Держагентство з управління Зоною відчуження) Володимир Фещенко зазначив, що під час реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги були проаналізовані 47 пунктів захоронення відходів дезактивації, розташованих за межами зони відчуження в Чернігівській, Київській і Житомирській областях. Технічне рішення для "Піски-1" підготовлено як пілотний проєкт, оскільки об'єкт був визнаний одним із 9 найбільш потенційно небезпечних. Завдяки ефективній і скоординованій роботі українських відомств (Державна інспекція ядерного регулювання України, Київська обласна державна адміністрація), органів місцевої влади та підтримки ЄС, Київська область робить ще один крок до екологічного та безпечного середовища.

"На сьогодні повноцінно підготовлено майданчик, на ньому розміщено необхідну інфраструктуру і засоби системи фізичного захисту. З дотриманням вимог радіаційної безпеки, станом на 11 листопада вилучено 63 508 кг РАО. Їх завантажили в 100 перегонів і шляхом вимірювання спектрометричних характеристик проб проведено їхню характеризацію. На наступному тижні заплановано початок робіт з перевезення РАО в пункт захоронення радіоактивних відходів "Буряківка" ДСП "ЦППРВ", який розташований у межах зони відчуження", - повідомив Генеральний директор ДСП "Об'єднання "Радон" Ігор Буксанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині виявлено радіоактивне обладнання, випромінювання якого перевищувало норми в 500 разів, - СБУ. ВIДЕО

Нагадаємо, що раніше в рамках цього проєкту ДСП "Об'єднання" Радон "отримало обладнання для детальної характеризації ПЗОД і вилучення з них РАО: мобільний і портативний пристрій для радіологічних вимірів, обладнання для вилучення і транспортування РАВ, а також засоби зв'язку та індивідуального захисту. Все обладнання пройшло приймальні випробування, а для персоналу провели необхідне навчання.

Довідка:

ПЗОД "Піски-1" функціонував у 1987-1989 рр., де захоронялись відходи, утворені в результаті робіт з дезактивації в сусідніх селах (Піски, Карпилівка і т.д.). Загальна площа місця поховання радіоактивних відходів оцінюється в 124 кв. м. Тут зберігаються відходи, що містять Cs-137, Sr-90, Am-241. Роботи з реабілітації майданчика передбачають, зокрема, вилучення близько 300 куб. м РАО і супутніх їм забруднених ґрунтів, а також вивезення їх в ПЗРВ "Буряківка", розташованого в межах зони відчуження, з метою остаточного їх поховання.

Вилучення радіоактивних відходів з обєкта Піски-1 почалося в Іванківському районі Київщини 01

Вилучення радіоактивних відходів з обєкта Піски-1 почалося в Іванківському районі Київщини 02
Вилучення радіоактивних відходів з обєкта Піски-1 почалося в Іванківському районі Київщини 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159271
 
 
 Топ коментарі
 
Убогое, абы что ляпать. А по теме, ещё раз, возьми свою одну извилину и попытайся её напрячь хоть раз в жизни. Что в 1987-м году надо было делать с сотнями кубов радиоактивного грунта, которые просто бульдозерами собрали в кучу, сделав таким образом "дезактивацию населенного пункта"? И если таких куч вокруг Чернобыля тысячи? Возить на захоронение? Чем, просто взять самосвалы в ближайшем СМУ и возить по дорогам? И рассыпать радиоактивную пыль по дорогам уже по всей стране?
Там работы по дезактивации и захоронению ещё лет на 200 вперед. Потихоньку будут паковать и вывозить на хранение в зону отчуждения.
 показати весь коментар
 
Нет, они эти отходы в горячем активном состоянии возить должны были куда-то? Хочешь увидеть урода - посмотри на себя в зеркало.
 показати весь коментар
 
У 1986-му, за скидання голіруч графіту у відкритий реактор з даху четвертого блоку, давали по васємсот рублєй, а це були чималенькі гроши. Якщо запропонувати сьогодні еквівалент цієї суми за подібну роботу, то можна недорого утилізувати ще якусь частину малоросів, котрим досі ввижаються "баригі" і "мародери". А зробити це слід під гаслом "якщо вас не зажмурим ми, то це незабаром зроблять буряти з мокшами"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это же додуматься надо, чтобы захоронить радиоактивные отходы возле столицы. Кто дал на это разрешение? Судить надо таких уродов.
 показати весь коментар
 
 
Нет, они эти отходы в горячем активном состоянии возить должны были куда-то? Хочешь увидеть урода - посмотри на себя в зеркало.
 показати весь коментар
 
 
Убогое, абы что ляпать. А по теме, ещё раз, возьми свою одну извилину и попытайся её напрячь хоть раз в жизни. Что в 1987-м году надо было делать с сотнями кубов радиоактивного грунта, которые просто бульдозерами собрали в кучу, сделав таким образом "дезактивацию населенного пункта"? И если таких куч вокруг Чернобыля тысячи? Возить на захоронение? Чем, просто взять самосвалы в ближайшем СМУ и возить по дорогам? И рассыпать радиоактивную пыль по дорогам уже по всей стране?
Там работы по дезактивации и захоронению ещё лет на 200 вперед. Потихоньку будут паковать и вывозить на хранение в зону отчуждения.
 показати весь коментар
 
 
ПЗОД "Пески-1" функционировал в 1987-1989 гг.

руководство Совка и совьетской Украины..
 показати весь коментар
 
А куди було їх дівати? Це зараз на гроші ЄС будують сховища. По лісам стільки було закопано. А скільки вивезли на метал!!!! Природа там гарна. Хоча наразі там в більшості місць фон менший ніж в Києві. І недалеко від зони будують справжі маєтки ( на березі водосховища). А Пилипишин створив еко-ферму та справжінй зоопарк на сотнях га з бізонами, верблюдами та ін..
 показати весь коментар
 
 
у меня был знакомый чернобылец (с первых дней участвовал в разборке завалов).. я с ним общался где-то в 1999-2000 году.. Сейчас он уже умер от последствий облучения радиацией.. Он ходил непосредственно в сам реакторный зал 4ого энергоблока.. и рассказывал невероятные вещи: в самом реакторном зале, где произошел взрыв, были участки по 10 000 микроренген/в час, и рядом в пяти шагах, участки с обычным фоном.. Это в самом реакторном зале.. Как это объяснить, я не понимаю..
 показати весь коментар
 
Це на краю самої зони відчуження. Раніше було багато таких поховань, тепер звозять в підгтовлені місця захоронення.
А куди прикажите їх везти? Може хто згодиться прийняти біля свого будинку чи на городі?
 показати весь коментар
 
Лара, ты немного не в теме. Лучше помолчи. Это я тебе как специалист говорю.
 показати весь коментар
 
У 1986-му, за скидання голіруч графіту у відкритий реактор з даху четвертого блоку, давали по васємсот рублєй, а це були чималенькі гроши. Якщо запропонувати сьогодні еквівалент цієї суми за подібну роботу, то можна недорого утилізувати ще якусь частину малоросів, котрим досі ввижаються "баригі" і "мародери". А зробити це слід під гаслом "якщо вас не зажмурим ми, то це незабаром зроблять буряти з мокшами"
 показати весь коментар
 
 
В кіно - по 400 руб. Хоча фільм досить примітивний.
 показати весь коментар
 
Так, для справки - америций 241 это продукт распада плутония 239. Альфа излучатель. При попадании внутрь организма вещь страшная, цезий и стронций нервно курят в сторонке. Хорошо, что вывозят, но работы там еще очень и очень много. Да, и дебилы-сталкеры по тем могильникам шастают, бывает. Да и металл...проблем много, одним словом.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору