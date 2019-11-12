 Рада проголосувала за зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обороті

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт проголосувало 365 нардепів.

Законопроєкт передбачає заборону поширення пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року.

Обмеження не поширюються на біорозкладні пластикові пакети і надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бічних складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для упаковки і (або) транспортування свіжої риби та м'яса і продуктів із них, а також сипучих продуктів, льоду, які поширюються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Також передбачається заборона поширення оксорозкладних (оксо-біорозкладних) пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року. Заборона схилення споживачів до купівлі пластикових пакетів. Обов'язкове маркування біорозкладаних пластикових пакетів згідно з Національними стандартами ДСТУ. Стимулювання виробництва біорозкладаних пластикових пакетів. Встановлення відповідальності за порушення положення.

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