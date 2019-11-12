 Рада проголосувала за зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обороті

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За відповідний законопроєкт проголосувало 365 нардепів.
Законопроєкт передбачає заборону поширення пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року.
Обмеження не поширюються на біорозкладні пластикові пакети і надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бічних складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для упаковки і (або) транспортування свіжої риби та м'яса і продуктів із них, а також сипучих продуктів, льоду, які поширюються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.
Також передбачається заборона поширення оксорозкладних (оксо-біорозкладних) пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року. Заборона схилення споживачів до купівлі пластикових пакетів. Обов'язкове маркування біорозкладаних пластикових пакетів згідно з Національними стандартами ДСТУ. Стимулювання виробництва біорозкладаних пластикових пакетів. Встановлення відповідальності за порушення положення.
Еколог про пакети :
"Серед екологічних проблем найбільше говорять про клімат (це дійсно важливо) і про поліетилен. Чому, сто чортів в печінку, поліетилен? Із 1992 року у всіх списках забруднень він на чорт знає якому місці. Його вплив на клімат, біорізноманіття, якість води та інше, в порівнянні із більшістю інших, смішний. Високомолекулярні сполуки, які ви зливаєте в Світовий океан після кожного прання вашої лляної торбинки, уб'ють набагато більше живих істот ніж кілька поліетиленових кульків. Продукти розкладу вашої крохмалево-целюлозної одноразової упаковки вплинуть на клімат, ґрунт, океан та усе решту в 2-2,5 раз гірше ніж поліетиленовий аналог. Поліетилен не ідеальна упаковка. Некеровані викиди поліетилену - це злочин. Але ситуація навколо нього нагадує анекдот, коли людину везуть в операційну з відірваною рукою, а вона хвилюється за зламаний ніготь. То чому саме він? Поліетилен викинутий незаконно муляє нам очі. Купа небезпечніших в рази речовини для нас непомітні. Ми можемо селфітися на березі річки з токсичною водою, а ось кульки в ній цьому заважають. І лише коли подохне половина риби в річці і поспливає на поверхню, ми почнемо про щось говорити. І дохне вона не від поліетилену. Запитайте про це у тих хто живе нижче за течією від однієї целюлозо-паперової фабрики." https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3170134953060854&id=100001931419339