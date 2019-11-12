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 Політика України, Суспільство
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 Рада проголосувала за зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обороті

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 2051-1 "Про зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обороті".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт проголосувало 365 нардепів.

Законопроєкт передбачає заборону поширення пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року.

Обмеження не поширюються на біорозкладні пластикові пакети і надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бічних складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бічних складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для упаковки і (або) транспортування свіжої риби та м'яса і продуктів із них, а також сипучих продуктів, льоду, які поширюються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Також передбачається заборона поширення оксорозкладних (оксо-біорозкладних) пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року. Заборона схилення споживачів до купівлі пластикових пакетів. Обов'язкове маркування біорозкладаних пластикових пакетів згідно з Національними стандартами ДСТУ. Стимулювання виробництва біорозкладаних пластикових пакетів. Встановлення відповідальності за порушення положення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін працює над законопроєктом про заборону використання пластикових пакетів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159267
 
   
 Топ коментарі
 
удобні, тільки неоправдано дорогі - воно має йти до товару, або стояти копійки, а продають по 3 гривні
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Цей закон-не про екологію.
Еколог про пакети :
"Серед екологічних проблем найбільше говорять про клімат (це дійсно важливо) і про поліетилен. Чому, сто чортів в печінку, поліетилен? Із 1992 року у всіх списках забруднень він на чорт знає якому місці. Його вплив на клімат, біорізноманіття, якість води та інше, в порівнянні із більшістю інших, смішний. Високомолекулярні сполуки, які ви зливаєте в Світовий океан після кожного прання вашої лляної торбинки, уб'ють набагато більше живих істот ніж кілька поліетиленових кульків. Продукти розкладу вашої крохмалево-целюлозної одноразової упаковки вплинуть на клімат, ґрунт, океан та усе решту в 2-2,5 раз гірше ніж поліетиленовий аналог. Поліетилен не ідеальна упаковка. Некеровані викиди поліетилену - це злочин. Але ситуація навколо нього нагадує анекдот, коли людину везуть в операційну з відірваною рукою, а вона хвилюється за зламаний ніготь. То чому саме він? Поліетилен викинутий незаконно муляє нам очі. Купа небезпечніших в рази речовини для нас непомітні. Ми можемо селфітися на березі річки з токсичною водою, а ось кульки в ній цьому заважають. І лише коли подохне половина риби в річці і поспливає на поверхню, ми почнемо про щось говорити. І дохне вона не від поліетилену. Запитайте про це у тих хто живе нижче за течією від однієї целюлозо-паперової фабрики." https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3170134953060854&id=100001931419339
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Вспоминайте совок. За покупками - с авоськой, за молоком - с бидоном, за сметаной- со своей баночкой. Святая Грета поддерживает!

Рада проголосувала за зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обороті - Цензор.НЕТ 7412
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Может правильно было салафановые пакеты
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салафанові пакети , це джутові мішки ,в яких любителі сала(фани) це сало і переносять
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Попіклувались про екологію, аж страшно. Видимість роботи
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удобні, тільки неоправдано дорогі - воно має йти до товару, або стояти копійки, а продають по 3 гривні
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ні на копіку! рівно три гривні кульок-майка літрів на сім з логотипом місцевого гамазину - завтра пришлю скан чека
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Теперь картоху...яблоки..и прочие фрукты-овощи...к кассе в сепермакете в зубах будеие нести...или за бумажный пакет деньгу платить...
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Теперь понятно, зачем Карпаты вырубают.
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И как в старые времена, газетку на дно ведра мусорного) Законами экологию не сберечь, только сознательные граждане могут самостоятельно это сделать (для начала просто сортировать одно от другого возле мусорников)
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квартірний портатівний мусоропєрєрабативающій гаджет
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ХорошА картинка получится)) Толпа прилично одетых (некоторые и с макияжем), людей разного возраста, но роющихся в собственных мусорных вёдрах)). Нет, уж лучше сортировка мусора в смартфоне. Нынче так модно)
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Так конечно не будет, но если устроить в стране общий кипишь, отобрать у людей последнее, то вполне себе это возможно)
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Обмеження використання пластику підтримую, але що кнопкодави пропонують замість пластикових пакетиків? Чи то вже не їхній клопіт...
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Уже давным давно в теме есть такая штука, как биоразлогающиеся кульки и пакеты.
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Вспоминайте совок. За покупками - с авоськой, за молоком - с бидоном, за сметаной- со своей баночкой. Святая Грета поддерживает!

Рада проголосувала за зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обороті - Цензор.НЕТ 7412
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Как можно? Серьезные дяденьки и тетеньки из ООН ее так внимательно слушали. Рада проголосувала за зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обороті - Цензор.НЕТ 1194
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Цей закон-не про екологію.
Еколог про пакети :
"Серед екологічних проблем найбільше говорять про клімат (це дійсно важливо) і про поліетилен. Чому, сто чортів в печінку, поліетилен? Із 1992 року у всіх списках забруднень він на чорт знає якому місці. Його вплив на клімат, біорізноманіття, якість води та інше, в порівнянні із більшістю інших, смішний. Високомолекулярні сполуки, які ви зливаєте в Світовий океан після кожного прання вашої лляної торбинки, уб'ють набагато більше живих істот ніж кілька поліетиленових кульків. Продукти розкладу вашої крохмалево-целюлозної одноразової упаковки вплинуть на клімат, ґрунт, океан та усе решту в 2-2,5 раз гірше ніж поліетиленовий аналог. Поліетилен не ідеальна упаковка. Некеровані викиди поліетилену - це злочин. Але ситуація навколо нього нагадує анекдот, коли людину везуть в операційну з відірваною рукою, а вона хвилюється за зламаний ніготь. То чому саме він? Поліетилен викинутий незаконно муляє нам очі. Купа небезпечніших в рази речовини для нас непомітні. Ми можемо селфітися на березі річки з токсичною водою, а ось кульки в ній цьому заважають. І лише коли подохне половина риби в річці і поспливає на поверхню, ми почнемо про щось говорити. І дохне вона не від поліетилену. Запитайте про це у тих хто живе нижче за течією від однієї целюлозо-паперової фабрики." https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3170134953060854&id=100001931419339
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цей закон про розширення сфери діяльності контролюючих органів, для цього держбанді й потрібен
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