 Інвалід війни засудив Зеленського за те, що той не відповів особисто на його звернення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Верховного суду України.

"Велика палата Верховного Суду задовольнила позов про визнання протиправною бездіяльність президента України - Голови Ради національної безпеки та оборони України", - сказано в повідомленні.

Позивач - інвалід війни. Він звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням "особисто письмово повідомити йому про результати перевірки фактів, викладених у поданій ним раніше заяві". Але Адміністрація президента передала це звернення для розгляду в інший орган державної влади.

"Велика палата ВС прийшла до висновку, що звернення осіб, зазначених у ч. 2 ст. 14 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 16 Закону України "Про звернення громадян" мають розглядатися керівниками державних органів особисто. Згаданий порядок стосується і президента України", - сказано в повідомленні пресслужби.

Йдеться про звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

"Така позиція викладена в постанові Великої палати ВС від 12 листопада 2019 у справі № 9901/21/19 (провадження 11-810заі19)", - додали у Верховному Суді.

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