 Інвалід війни засудив Зеленського за те, що той не відповів особисто на його звернення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Верховного суду України.
"Велика палата Верховного Суду задовольнила позов про визнання протиправною бездіяльність президента України - Голови Ради національної безпеки та оборони України", - сказано в повідомленні.
Позивач - інвалід війни. Він звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням "особисто письмово повідомити йому про результати перевірки фактів, викладених у поданій ним раніше заяві". Але Адміністрація президента передала це звернення для розгляду в інший орган державної влади.
"Велика палата ВС прийшла до висновку, що звернення осіб, зазначених у ч. 2 ст. 14 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 16 Закону України "Про звернення громадян" мають розглядатися керівниками державних органів особисто. Згаданий порядок стосується і президента України", - сказано в повідомленні пресслужби.
Йдеться про звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
"Така позиція викладена в постанові Великої палати ВС від 12 листопада 2019 у справі № 9901/21/19 (провадження 11-810заі19)", - додали у Верховному Суді.
А если вдруг ответит, напишу 10, на 10 он точно отвечать не станет, т.к. на это как минимум полдня потратить надо, это если отвечать не о чем. А если по сути-то месяц.
-все вопросы к барыге!
зеля говорил что если нарушит закон то сам уйдет... посмотрим какой он брехло
Источник: https://censor.net.ua/n315926?3
И оно не царь...не облезит если лично ответит...
Поважати за "крісло" - це менталітет кацапів. А ми не кацапи.
А от позитиву буде вже великий список. Залишилося лише достойно провести Нормандські і не зрадити інтересам держави. Ну і звичайно, тільки один термін. Поки що думаю що голосував би через 5 років за Рахманіна, але подивимось.
С себя начни закон соблюдать.
Странно и никто не заметил.
ОСОБА_1 звернувся до Касаційного адміністративного суду з позовною заявою до Президента України, в якому просив:
визнати бездіяльності Президента України - Голови Ради національної безпеки і оборони України щодо залишення без задоволення його заяви від 14 листопада 2018 року про здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України в сфері національної безпеки і оборони України протиправною;
вон, у Ихно Величия Криворожанского-Подхйловского очередь олигархов мнётся в предбаннике, на приём, а тут какой-то "человек дождя" шо-то хочет.. перетопчется..
правильно, зебилы? вы же за это думали, жопой, когда голосовали за Бубочку-Вошьдя?