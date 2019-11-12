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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:ветерани (427) Верховний Суд (467) Зеленський (3534) інваліди (139) позов (253)

 Інвалід війни засудив Зеленського за те, що той не відповів особисто на його звернення

Чоловік просив президента перевірити викладені факти й особисто відповісти на запит. Звернення з АП передали в інший орган влади. Верховний Суд вирішив, що цього не можна було робити.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Верховного суду України.

"Велика палата Верховного Суду задовольнила позов про визнання протиправною бездіяльність президента України - Голови Ради національної безпеки та оборони України", - сказано в повідомленні.

Позивач - інвалід війни. Він звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням "особисто письмово повідомити йому про результати перевірки фактів, викладених у поданій ним раніше заяві". Але Адміністрація президента передала це звернення для розгляду в інший орган державної влади.

"Велика палата ВС прийшла до висновку, що звернення осіб, зазначених у ч. 2 ст. 14 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 16 Закону України "Про звернення громадян" мають розглядатися керівниками державних органів особисто. Згаданий порядок стосується і президента України", - сказано в повідомленні пресслужби.

Йдеться про звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

"Така позиція викладена в постанові Великої палати ВС від 12 листопада 2019 у справі № 9901/21/19 (провадження 11-810заі19)", - додали у Верховному Суді.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159263
 
   
 Топ коментарі
 
Не этот ли тип клялся, что если нарушит закон сам уйдет??? Пора на выход.
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Зебобику сбрехать...как дурню с горы скатиться...раз плюнуть...что оно и делает постоянно..
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Твоего зе нужно выметать из кресла и по быстрому, ты просто еще сам не одуплился от пропаганды, думаешь мессия воссел на троне.
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надо Зе делать как Пепа... доказать в суде что это не он со своего счёта дал деньги адвокату Трампа за встречу, т.е. президент не знал и всё
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надо Монике делать как Овощу, а то Ростов не резиновый. Но, ты можешь продолжать корчить из себя монику Інвалід війни засудив Зеленського за те, що той не відповів особисто на його звернення - Цензор.НЕТ 675 Но, моня, не Клинтон Інвалід війни засудив Зеленського за те, що той не відповів особисто на його звернення - Цензор.НЕТ 675
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Твоего зе нужно выметать из кресла и по быстрому, ты просто еще сам не одуплился от пропаганды, думаешь мессия воссел на троне.
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как тьі тут вьідерживаєшь, плескаться в єтом вьірваном из жопьі, зеленая жижица?
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Не этот ли тип клялся, что если нарушит закон сам уйдет??? Пора на выход.
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Чего не скажешь в шутейном разговоре )))
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Так а что дальше придет следующий, напишу я ему письмо, и усё-пора на выход ?
А если вдруг ответит, напишу 10, на 10 он точно отвечать не станет, т.к. на это как минимум полдня потратить надо, это если отвечать не о чем. А если по сути-то месяц.
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бобик!у зели нету єтого-Но Администрация Президента передала это обращение...-
-все вопросы к барыге!
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хммм.. а не подать ли в суд на Вазелинского, с запретом проводить встречи с руководством страны-агрессора.. интересная мысль!
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Если инвалид то обращаться до Пеца
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>о признании противоправной бездеятельности

зеля говорил что если нарушит закон то сам уйдет... посмотрим какой он брехло
Источник: https://censor.net.ua/n315926?3
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Зебобику сбрехать...как дурню с горы скатиться...раз плюнуть...что оно и делает постоянно..
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там было про нарушение закона не надо додумывать
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Не более пороха, после его обещания снять неприкосновенность и продать бизнес.
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Будемо об'єктивні - враховуючи строки розгляду справ в наших судах, тим більше, що в даному випадку справа дійшла вже до Верховного суду - сам факт мав місце дуже давно, році в 2017му, тому засудив він явно не зєлєнского ))
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Он обратился к президенту Украины Владимиру ЗеленскомуИсточник: https://censor.net.ua/n3159263
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На письма отвечать - это уже перебор и не президентское это дело.
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Категорю тех людей которым оно обязано отвечать лично посмотри...
И оно не царь...не облезит если лично ответит...
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приниженням президента одночасно принижуєте і свою країну
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Кому то и кобыла невеста..кому то охласбыстин доктор...кому то зебобик президент.....но не мне...
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До нас это уже сделал тот, кого мы сейчас унижаем. Абсурд? Парадокс?
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громадянин Зе повинен ЗАСЛУЖИТИ повагу громадян. Власне зебіли і так задоволені (поки що). А що Зе зробив щоби заслужити повагу електорату Порошенка та інших кандидатів? Що саме? Саме цією категорію громадян зекоманда повинна опікуватися вдень і вночі.
Поважати за "крісло" - це менталітет кацапів. А ми не кацапи.
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Это театр абсурда. А если учитывать что дошло до Верховного Суда и зная сроки рассмотрения заявлений граждан судами можно предположить, что это дело не к Зеленскому явно.
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більше всього, що це так, враховуючи, як суди розглядають справи та ще й реформовані петром другим
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Он обратился к президенту Украины Владимиру ЗеленскомуИсточник: https://censor.net.ua/n3159263
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у первоисточника нет ничего про фамилии
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Зеленського поки що складно взагалі за щось обсірати, серйозної лажі він ще не робив, 80 процентів критики - це можна сказати "профілактична критика, інші 15 - це його комічна діяльність типу гри на роялі чи чогось ще. І останні 5 процентів - це за діло, в більшості випадків - за кадрові рішення.

А от позитиву буде вже великий список. Залишилося лише достойно провести Нормандські і не зрадити інтересам держави. Ну і звичайно, тільки один термін. Поки що думаю що голосував би через 5 років за Рахманіна, але подивимось.
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Его только за выражение, "я никому ничего не должен" и просто брехню, не то что критиковать, а в шею согнать за такое необходимо!
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Обсирати Зеленського неможливо, бо гівно обісрати неможливо.
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Закон есть Закон...и в нем нет исключений для чуваков с ксивой презЕдента...
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Ога, как там офшоры порошенко поживают?
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Точно не знаю...но наверное точно так же как и офшоры зеленского...они поживают....разве что в офшорах зебобика денежек поболее будет...
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Ну так и Зе президент по закону. Ты ж выше орешь, что тебе он не президент.
С себя начни закон соблюдать.
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Как там порошенко в этом случае, да еще и на камеру говорил 'бог вам простить'. Томос, вот. Какие вопросы, нет вопросов.
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Якось пiдозрiло активно зе дебiли накинулись на новину.
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І навіщо ви, зедебіли, накинулись на цю новину? Ти знаєш суть скарги того інваліда на яку не відповів Зеленський?
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Слуга народа включил царя. Челобитную не так подали.
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А Петя шо говорит?
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Каждый участник ато постарается стать на бумаге инвалидом войны - это открывает неограниченные возможности во всех сферах.
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бубочка вєсь в дєлах. він про бабушку думає.йому ніколи
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ВС руководствовался совковым законом, герои Советского Союза,герои Социалистического труда и инвалиды боевых действий, наверное про Афганскую войну говорится.
Странно и никто не заметил.
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Я конечно понимаю дефицит кадров, но хоть бы додумались открыть реестр судебных дел и проверить по номеру

ОСОБА_1 звернувся до Касаційного адміністративного суду з позовною заявою до Президента України, в якому просив:
визнати бездіяльності Президента України - Голови Ради національної безпеки і оборони України щодо залишення без задоволення його заяви від 14 листопада 2018 року про здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України в сфері національної безпеки і оборони України протиправною;
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не царское это дело - челобитные "холопов" разбирать..
вон, у Ихно Величия Криворожанского-Подхйловского очередь олигархов мнётся в предбаннике, на приём, а тут какой-то "человек дождя" шо-то хочет.. перетопчется..
правильно, зебилы? вы же за это думали, жопой, когда голосовали за Бубочку-Вошьдя?
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Интересно ,а где в Украине отвечают жалобщикам президенты и генеральные директора компаний и предприятий лично?Для этого созданы отделы жалоб,которые и готовят ответы.В лучшем случае ставят факсимиле.Герой что при совке часто от генсека ответы получал?
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