 Зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані малоймовірна, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив ВВС.

За його словами, йшлося про загальну пропозицію колишнього лідера Казахастану допомогти організувати таку зустріч.

"Президент (Зеленський) сказав те, що він каже і Меркель, і Макрону, що "безумовно, мені треба зустрічатися з Путіним, тому що ми не можемо без зустрічі зсунути процес з місця". Про те, що давайте ми замість чогось зробимо цю зустріч - такої розмови не було".

Пристайко стверджує, що пропозиція Назарбаєва мала суто дипломатичний характер.

"Якщо треба допомога - я готовий допомогти. Відповідь Зеленського була: "Дякую, нам потрібна будь-яка допомога, давайте зустрічатися", - пояснив глава МЗС.

Міністр нагадав, що раніше Казахстан вже пропонував замість Мінська проводити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у себе. Але з логістичної точки зору Нур-Султан складніше ніж Мінськ.

"Ніхто нікого не хоче ображати, але ми задоволені тим, що ми маємо - переговорну позицію в Мінську. Вона зручна для всіх. Я не думаю, що зустріч може бути в Астані (зараз - Нур-Султан. - Ред). Скоріше за все, або в Берліні, або в Парижі", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, чи реальна зустріч Зеленського та Путіна тет-а-тет поза нормандським форматом, керівник МЗС сказав: "Я так само, як і ви, сьогодні зранку це почув, що така зустріч можлива".

За його словами, для обговорення має бути підтвердження від російської сторони.

"Тоді ми будемо ухвалювати рішення. Але ми залишаємся в нормандському форматі. Ми не просто поважаємо те, що було зроблено, але й, давайте не забувати, Франція та Німеччина є тими силами, які дозволяють нам вести переговори з трошки іншої позиції, ніж коли ми говоримо тет-а-тет", - підсумував він.

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