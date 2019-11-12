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 Політика України
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Все про:Зеленський (3534) Казахстан (93) Назарбаєв (37) Путін (11305)

 Зустріч Зеленського і Путіна в Казахстані малоймовірна, - Пристайко

Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв справді пропонував допомогу Володимиру Зеленському в організації перемовин з Володимиром Путіним, але це була пропозиція без конкретики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив ВВС.

За його словами, йшлося про загальну пропозицію колишнього лідера Казахастану допомогти організувати таку зустріч.

"Президент (Зеленський) сказав те, що він каже і Меркель, і Макрону, що "безумовно, мені треба зустрічатися з Путіним, тому що ми не можемо без зустрічі зсунути процес з місця". Про те, що давайте ми замість чогось зробимо цю зустріч - такої розмови не було".

Пристайко стверджує, що пропозиція Назарбаєва мала суто дипломатичний характер.

"Якщо треба допомога - я готовий допомогти. Відповідь Зеленського була: "Дякую, нам потрібна будь-яка допомога, давайте зустрічатися", - пояснив глава МЗС.

Міністр нагадав, що раніше Казахстан вже пропонував замість Мінська проводити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у себе. Але з логістичної точки зору Нур-Султан складніше ніж Мінськ.

"Ніхто нікого не хоче ображати, але ми задоволені тим, що ми маємо - переговорну позицію в Мінську. Вона зручна для всіх. Я не думаю, що зустріч може бути в Астані (зараз - Нур-Султан. - Ред). Скоріше за все, або в Берліні, або в Парижі", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, чи реальна зустріч Зеленського та Путіна тет-а-тет поза нормандським форматом, керівник МЗС сказав: "Я так само, як і ви, сьогодні зранку це почув, що така зустріч можлива".

За його словами, для обговорення має бути підтвердження від російської сторони.

"Тоді ми будемо ухвалювати рішення. Але ми залишаємся в нормандському форматі. Ми не просто поважаємо те, що було зроблено, але й, давайте не забувати, Франція та Німеччина є тими силами, які дозволяють нам вести переговори з трошки іншої позиції, ніж коли ми говоримо тет-а-тет", - підсумував він.

Читайте також: Путін не проти зустрічі із Зеленським, але без належної підготовки вона принесе мало користі, - Пєсков про ідею Назарбаєва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159261
 
   
 Топ коментарі
 
І.Лосєв: "Зеленський підписав закон про продаж 124 (!!!) оборонних підприємств. Будуть продані всі науково-дослідні установи. Буде проданий завод «Південмаш» і його унікальне конструкторське бюро. Нинішня влада не знайшла грошей на новітню українську військову техніку.
Це не просто тупість чи недоумкуватість. Це спланована державна зрада! Нагадаю, перед нападом московії у 2014, через її агентів в Україні також руйнувалася армія, силові структури, оборонний комплекс... Нині маємо ворожих агентів біля керма держави.
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та шо ж такоє!
зюзі ж так кортить скоріш припасти до джерела мудрості!
він вже і рота розім'яв!
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«На ICTV у програмі «Свобода слова» Юлія Тимошенко розповіла: Зеленський підписав закон про продаж 124 (!!!) оборонних підприємств. Будуть продані всі науково-дослідні установи. Буде проданий завод «Південмаш» і його унікальне конструкторське бюро. Нинішня влада не знайшла грошей на новітню українську військову техніку, на креативні розробки, зокрема на ракети «Вільха» й «Нептун».
Екс-нардеп і ветеран АТО Ігор Лапін повідомив, що Генштаб збирається скорочувати чисельність Збройних сил. .
То хіба Росія вже не воює проти України? Який Президент і верховний головнокомандувач під час війни скорочує, а не нарощує свою армію? Військовий експерт Олександр Мусієнко повідав, що у військових госпіталях просять поранених і хворих учасників АТО й ООС платити за лікування, оскільки нова влада не виділила на це грошей. Існує реальна небезпека фінансового погіршення Збройних сил України «народно-олігархічною» владою»
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І.Лосєв: "Зеленський підписав закон про продаж 124 (!!!) оборонних підприємств. Будуть продані всі науково-дослідні установи. Буде проданий завод «Південмаш» і його унікальне конструкторське бюро. Нинішня влада не знайшла грошей на новітню українську військову техніку.
Це не просто тупість чи недоумкуватість. Це спланована державна зрада! Нагадаю, перед нападом московії у 2014, через її агентів в Україні також руйнувалася армія, силові структури, оборонний комплекс... Нині маємо ворожих агентів біля керма держави.
 показати весь коментар
 
 
«На ICTV у програмі «Свобода слова» Юлія Тимошенко розповіла: Зеленський підписав закон про продаж 124 (!!!) оборонних підприємств. Будуть продані всі науково-дослідні установи. Буде проданий завод «Південмаш» і його унікальне конструкторське бюро. Нинішня влада не знайшла грошей на новітню українську військову техніку, на креативні розробки, зокрема на ракети «Вільха» й «Нептун».
Екс-нардеп і ветеран АТО Ігор Лапін повідомив, що Генштаб збирається скорочувати чисельність Збройних сил. .
То хіба Росія вже не воює проти України? Який Президент і верховний головнокомандувач під час війни скорочує, а не нарощує свою армію? Військовий експерт Олександр Мусієнко повідав, що у військових госпіталях просять поранених і хворих учасників АТО й ООС платити за лікування, оскільки нова влада не виділила на це грошей. Існує реальна небезпека фінансового погіршення Збройних сил України «народно-олігархічною» владою»
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Так юлька ж агенд кремля или у порохоботов опять методички поменялись
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Володя, просто погугли, я думаю тебе это не сложно!
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Погуглил и ничего не нашел,потому и прошу что за закон,когда голосовали
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та шо ж такоє!
зюзі ж так кортить скоріш припасти до джерела мудрості!
він вже і рота розім'яв!
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ЗЕбіл вже зайвих півроку псує повітря на цьому світі.
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Зеленский хочет остановить беспредел устроенный Пецей но Порохососы против-неудивительно
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в чем именно? В прошлом году на Академию Наук дали 500 млн, в этот год дадут 300 млн. Это успех новой команды?
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А что Академия придумает новый велосипед?
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ты теорему Пифагора докажешь? Тогда и про велосипед поговорим.
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Розквіт коррупції при Зеленському зупинили МВФ - ось такі заголовки у світі. Встреча Зеленского и Путина в Казахстане маловероятна, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8626

Ukraine Corruption Concerns Stall IMF Bailout
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***** оттягивает встречу с Зеленским не из каких-то геополитических соображений, а исключительно из чувства банального страха...
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут рассл

абиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...
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Пусть ***** путин «Прелетит» в киев бук подберем !!!
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Переводу: Пошли на х... - сказала пристайко на чистому языке дипломатии
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