 Київрада підтримала назву однієї з вулиць Києва ім'ям Аміни Окуєвої

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила депутат Київради Олеся Пинзеник.

На нинішньому засіданні Київради за відповідне рішення проголосували 63 з 73 депутатів.

"Це вшанування пам'яті, яке я ініціювала ще 2 роки тому, пройшло вкрай складний шлях, були спроби нагнати ботів, щоб зірвати громадське обговорення, не було кворуму в постійних комісіях, Київрада довго не збиралася, але сьогодні депутатський корпус підтримав цю ініціативу", - йдеться в повідомленні.

У коментарі Цензор.НЕТ Пинзеник розповіла про спроби нагнати ботів на сайт КМДА, де проходить голосування щодо назви або перейменування вулиць Києва.

"Коли йдеться про назву або перейменування вулиць на честь героїв АТО, дуже часто за 3-4 дні до кінця голосування з'являється скажена активність, коли додається 300-400 голосів за день. До цього могло бути 100 голосів кілька місяців, а в останні дні з'являється до 500 нових голосів (проти. - Ред.). Всі ці голоси перевіряються й очищаються, але загалом це неприємна ситуація", - зазначила депутат.

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За словами депутатки, деякі депутати вважали, що ходити на постійні комісії їм не варто. "В результаті частина депутатів просто ігнорувала засідання. Тому вся ця історія дуже затягнулася. Насправді це (назва вулиці на честь Аміни Окуєвої. - Ред.) мало відбутися впродовж півроку-рік. А у нас вся ця історія зайняла майже два роки", - розповіла Пинзеник.

"Аміна - символ жінки-борця, жінки-воїна. Вона уособлення всіх тих жінок, які воюють", - підсумувала депутат.

Мама Аміни Окуєвої Ірина Камінська, у коментарі Цензор.НЕТ розповіла, що була величезна кількість російських ботів і тролів, які намагалися зірвати голосування за вулицю імені Аміни Окуєвої.

"Сьогодні Київрада ухвалила це рішення, я вдячна депутатам. Вона та людина, яка захищала Україну і тому те, що в Києві буде вулиця Аміни це дуже важливо", - розповіла Ірина Камінська.

Вона зазначила, що це буде нова вулиця, а не перейменована.

"Ця вулиця буде в новому районі, вона не перейменована. Ім'я Аміни Окуєвої збережеться в пам'яті і серцях киян. Аміна була б дуже рада, якби знала, що триває боротьба проти російської агресії. Аміна захоплювалася українцями, вона, вийшовши на Майдан, побачила, що це зовсім інші люди, що це не росіяни. Вона сказала, що це народ, який є воїном і вміє боротися за свою свободу. І те, що назвали зараз вулицю, це дуже характеризує українців, з чудового боку", - підкреслила мама Окуєвої.

Нагадаємо, увечері 1 червня в Києві відбувся замах на Адама Осмаєва та Аміну Окуєву - чеченських добровольців, учасників АТО. Вбивця, який представився французьким журналістом і мав документи громадянина України на ім'я Олександра Дакара, кілька разів вистрілив в Осмаєва, перебуваючи в його автомобілі в Подільському районі Києва. Своєю чергою, дружина Осмаєва Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі в лавах ЗСУ, вистрілила в нападника і поранила його.

30 жовтня на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, в якому перебувала Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, розстріляли із засідки диверсанти. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранень.