 Ситуація з реформуванням оборонних закупівель нездорова, - ексдиректор департаменту оборони та безпеки у Мінекономіки Плахута

Займається цим Міністерство оборони, Мінекономіки як уповноважений орган у цій сфері, а також державний концерн "Укроборонпром".

Разом з тим, існує інша версія закону на майданчику Офісу Президента – це закон про державне оборонне замовлення. Про це у інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів експерт Українського Інституту майбутнього з питань реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та системи оборонних закупівель, консультант комітету ВР з нацбезпеки, колишній директор департаменту оборони та безпеки у Мінекономіки Віктор Плахута.

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Він впевнений, що "ситуація нездорова", тому що процес реформування державного оборонного замовлення має відбуватися скоординовано.

"Повинен бути один центр, не має бути ситуації, коли декілька центрів займаються розробкою – і незрозуміло, що буде в кінці. Президент як Верховний Головнокомандувач, як Голова РНБО, повинен ухвалити рішення: "Ось є майданчик, ось принципи, до яких ми прагнемо, ці принципи мають бути імплементовані у новому законі".Коли розробляється декілька варіантів закону – до чого це призведе незрозуміло", - наголосив Плахута.

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