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 Політика України, Суспільство
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Все про:оборона (696) Плахута Віктор (1)

 Ситуація з реформуванням оборонних закупівель нездорова, - ексдиректор департаменту оборони та безпеки у Мінекономіки Плахута

На сьогодні на базі профільного комітету з питань нацбезпеки розробляється закон про оборонні закупівлі.

Займається цим Міністерство оборони, Мінекономіки як уповноважений орган у цій сфері, а також державний концерн "Укроборонпром".

Разом з тим, існує інша версія закону на майданчику Офісу Президента – це закон про державне оборонне замовлення. Про це у інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів експерт Українського Інституту майбутнього з питань реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та системи оборонних закупівель, консультант комітету ВР з нацбезпеки, колишній директор департаменту оборони та безпеки у Мінекономіки Віктор Плахута.

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Він впевнений, що "ситуація нездорова", тому що процес реформування державного оборонного замовлення має відбуватися скоординовано.

"Повинен бути один центр, не має бути ситуації, коли декілька центрів займаються розробкою – і незрозуміло, що буде в кінці. Президент як Верховний Головнокомандувач, як Голова РНБО, повинен ухвалити рішення: "Ось є майданчик, ось принципи, до яких ми прагнемо, ці принципи мають бути імплементовані у новому законі".Коли розробляється декілька варіантів закону – до чого це призведе незрозуміло", - наголосив Плахута.

Повне інтерв'ю з Віктором Плахутою читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159259
 
 
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І.Лосєв: "Зеленський підписав закон про продаж 124 (!!!) оборонних підприємств. Будуть продані всі науково-дослідні установи. Буде проданий завод «Південмаш» і його унікальне конструкторське бюро. Нинішня влада не знайшла грошей на новітню українську військову техніку.
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Йде пошук оптимальної моделі формування оборонного замовлення, а старі корупціонери так не звикли, вони хочуть щоб їм в АП сказали як можна красти і вже нарешті всі поділили сфери і почати красти!
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зебіли, поміняємо свинарчуків на *****..... зробимо ще й армію разом
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Після того, як оборонний комплекс буде розпродано, нові хазяїни припинять випуск *********** і комплектуючих до військової техніки, або будуть продавати їх на експорт, армія залишиться без нічого, і після чергового Майдану знову будемо починати в капцях і формі з секонд-хенду.
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какие закупки? кто захочет сидеть по прихоти портного и трубы?
зеле завтра не понравится что нить
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Нет в Украине Президента....есть поезЕдент...вернее целая стая презЕдентов...
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Ситуация с реформированием оборонных закупок нездоровая
И чем больше зе-вмешательств, тем нездоровее и нездоровее.
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Зеколаборанти роблять ситуацію токсичною.
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