 У Раді зафіксували кнопкодавство нардепа Німченка, який сам пропонував за це ввести кримінальну відповідальність. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявляє рух ЧЕСНО

Повідомляється, що Німченко натиснув на дві кнопки "за" на ранковому пленарному засіданні 12 листопада під час голосування за основу за законопроєкт №2299 нардепів від "Слуги народу" щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Рух звертає увагу, що цей депутат є співавтором законопроєкту 1127 про кримінальну відповідальність депутатів за кнопкодавство. Зокрема, йдеться про позбавлення волі на строк до 2 років за повторне неперсональное голосування. Цікаво, що коли голосували за цей проєкт, Німченко в Раду не прийшов.

ЧЕСНО помітило, що під час голосування за проєкт 2299 24 з 44 парламентаріїв ОПЗЖ утрималися, а "за" проголосували тільки п'ятеро членів цієї фракції: Німченко, Тарас Козак, Микола Скорик, Вадим Столар і Нестор Шуфрич.

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За інформацією руху, для Німченка це вже не перше кнопкодавство: нардеп як мінімум один раз порушив процедуру особистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання.



