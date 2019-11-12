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 Політика України
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Все про:ВР (6037) кнопкодавство (37) Німченко (13)

 У Раді зафіксували кнопкодавство нардепа Німченка, який сам пропонував за це ввести кримінальну відповідальність. ВIДЕО

Нардеп із фракції "Опозиційної платформи - За життя" Василь Німченко порушив процедуру особистого голосування. Це четвертий факт кнопкодавства у Верховній Раді України 9-го скликання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявляє рух ЧЕСНО

Повідомляється, що Німченко натиснув на дві кнопки "за" на ранковому пленарному засіданні 12 листопада під час голосування за основу за законопроєкт №2299 нардепів від "Слуги народу" щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Рух звертає увагу, що цей депутат є співавтором законопроєкту 1127 про кримінальну відповідальність депутатів за кнопкодавство. Зокрема, йдеться про позбавлення волі на строк до 2 років за повторне неперсональное голосування. Цікаво, що коли голосували за цей проєкт, Німченко в Раду не прийшов.

ЧЕСНО помітило, що під час голосування за проєкт 2299 24 з 44 парламентаріїв ОПЗЖ утрималися, а "за" проголосували тільки п'ятеро членів цієї фракції: Німченко, Тарас Козак, Микола Скорик, Вадим Столар і Нестор Шуфрич.

Читайте також: Питання з кнопкодавством може вирішити сенсорна кнопка, а не введення штрафів, - нардепка від "Голосу" Устінова

За інформацією руху, для Німченка це вже не перше кнопкодавство: нардеп як мінімум один раз порушив процедуру особистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159257
 
 
 Топ коментарі
 
Этому простительно, он давно в маразме...
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Чому членам і членіням СН можна, а опам- ні?
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Чому членам і членіням СН можна, а опам- ні?
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члЄнам і члЄнЯм СН можна, бо то вони так розважаються -- так сказав "агрохімія" У Раді зафіксували кнопкодавство нардепа Німченка, який сам пропонував за це ввести кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 2760
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Він вже розуму немає, бо має 69 років. Мабуть думав скільки пальців то і стільки кнопок має натиснути В Раде зафиксировали кнопкодавство нардепа Нимченко, который сам предлагал за это ввести уголовную ответственность - Цензор.НЕТ 2935
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69 процентов чітатєлєй відят пошлость в етом тєкстє
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ну що до діда Василя причепилися, може він не нарошне
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Этому простительно, он давно в маразме...
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то може йому не депутатську платню, а пенсію з інвалідності?
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страшно подумать, чем именно нажимает кнопку для голосования товарищ Кива..
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В ОПЗЖ там все припи..ные советским серпом и молотом
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слуги мафии сказали что один раз не п-с
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Немцов типичный коррупционер с коммуняцкой мордой .В Польше и Прибалтике такие бывшие коммунисты , после люстрации не допускались с госслужбе .
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Наліпили тута кнопок, присісти нормально не дають
В Раде зафиксировали кнопкодавство нардепа Нимченко, который сам предлагал за это ввести уголовную ответственность - Цензор.НЕТ 5248
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Так они и со всеми остальными пороками будут бороться.
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Эта сволочь похоже представила себе, мол "вот так я раздавлю парочку своих тупорылых избирателей...".
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Яка бридка пика
Брррр
гімна найвсь мабудь
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на то він і ригоублюдок, точно такий як і "слуги народу" що кнопкодавили, тільки й різниці що в роках.
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как же достали эти *******!
говорят одно, делают другое
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