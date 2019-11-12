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 Політика України
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Все про:ВР (6037) ліки (316) фальсифікат (261)

 Рада посилила відповідальність за фальсифікацію ліків аж до довічного ув'язнення

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт 1152-1 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 363 народні депутати.

Законопроєктом передбачені зміни в ст. 321-1 КК України щодо додаткових кваліфікуючих ознак і підвищення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

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Пропонується карати позбавленням волі на термін від 5 до 8 років за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання або збут свідомо фальсифікованих ліків.

Ті самі дії, вчинені повторно або за змовою групою осіб, або службовою особою, медичним або фармацевтичним працівником, або за допомогою масштабного поширення (через інтернет) або у великих розмірах - від 8 до 10 років з конфіскацією майна.

Ці ж дії, якщо вони спричинили смерть або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3159255
 
   
 Топ коментарі
 
Хороший закон,главное что бы пару раз сработал.
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Нужно вернуть ГОСТы ,а то подделки во всех сферах
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а вот тут я лично - за - тут все верно
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На такі речі можна дивитися вічно:

---як горить вогонь
---як тече вода
---як рада голосує 350+ голосами
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Хороший закон,главное что бы пару раз сработал.
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контролировать фальсификации вряд ли кто сунется, так что закон пустой
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Нормальный закон вот только у фарм-мафии бабла немерено - откупятся
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а це порохоботи фальсифікують лікарства?
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порохоботы Вове Организму кокс фальсифицируют
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гулять так гулять ...пропоную ввести пожиттєве за виробництво фальсифікованого пива (воно у нас пиво тільки етикеткою нагадує) ...цигарок у яких немає тютюну ...ковбаси без М"ЯСА (а не того що туди запихають) за молоко масло та інші молокопродукти виготовлені з "пальми" і "сухої" йухні взагалі тільки одне покарання РОЗСТРІЛ бо ж то їдять діти ...слугам урода як не вийшло "торганути" землею сьогодні то всяка дурь в "голови" лізе ...
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Правильно.
Врачи украинские, которые сейчас работают в ЕС , говорят, что реально ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕЧАЩЕГО ВЕЩЕСТВА В украинских лекарствах меньше , чем в европейских. Потому люди и хуже вылечивают болезни - то есть едят один мел
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Кроме этого фальсифицируются импортные дорогие лекарства
Берутся в ЕС лекарства , перемалываются, добавляется мел и заново лепят таблетки. И вот вам двойная прибыль
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точно 100%. Знакомая рассказывала: ездил мужик лечиться в Германию, полгода там пробыл, пил немецкие лекарства купленые в Германии, вроде легче стало, поехал домой в Украину, а врач немец ему выписал действующие вещества, чтоб он по ним лекарства здесь подобрал. Через месяц стало плохо - звонит в Германию, мол че за дела, вроде ж то же самое пью, а эффекта - ноль. В итоге немец ему прислал лекарства из Германии напрямую
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Врачи процентное содержание лекарственных веществ в таблетках не определяют. Они могут отметить большую эффективность лекарств западного пр-ва. Тут может быть много причин. Например меньшая биодоступность, повышенная заболеваемость в опр регионах (если повреждена слизистая кишечника, напр тяжелыми металлами, то ждать нормальной всасываемости не приходится.) А могут быть и этнические различия. (Возможно, эскимосы, просматривая фильмы и записи со свадеб, считают, что в России вся водка - фальсификат)
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А в расссее с лекарствами, точнее с их фальсификацией дела не так состоят?
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Нужно вернуть ГОСТы ,а то подделки во всех сферах
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И продукты тоже в Украине с нарушением санитарных норм делают.
Никто не знает шо в ту колбасу кладут
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а их никто не отменял, только ТУ разрешили
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Прочитайте ГОСТ на докторскую колбасу, будете "приятно" удивлены.
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А за повышение цен на лекарства какая ответственность ? За полгода цены в аптеках взлетели на 40-50%. Это при том, что бакс все ниже и ниже. И это никто не видит и никто не замечает?
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Так у нас вроде рыночные отношения? Или вы сторонник плановой экономики?
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особенно вверх летят цены на наиболее популярные и нужные лекарства
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Порохососы а чеколяд тоже поддельный от Рашен
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Если примут этот закон, то это будет ++++1000 хоть и фуевой, но все таки Раде, а если просрут, как обычно, такой нужный для нищего больного народа закон, то Рада полностью в глазах людей станет долбаной продажной "зрадой". Будем смотреть и ждать.
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Херсон. 90% аптек в городе - БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ, проверял лично, в уголке покупателя - висит все шо хочешь кроме самой лицензии от МОЗ. В таких аптеках под видом настоящих лекарств могут всучить шо угодно
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Теперь фальсификация будет в 2 (ДВА) раза "невозможнее"! Контролирующие органы потирают руки в предвкушении наживы
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А когда примут закон чтобы нельзя было наркоту продавать в аптеках из под полы? Что, такой закон уже есть? Он, наверное просто не вступил в силу? Что значит вступил? А почему тогда продают?
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Закон, звичайно, добрий, але хтось покаже сміливця, що сунеться проти фармакологічної мафії?
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Лекарства для онко больного, к примеру, в аптеке 6500, в интернете в два раза дешевле, но без адреса, только доставка. Что привезут непонятно
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